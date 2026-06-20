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Princesa Ariane, radiante. Debuta en un acto oficial con tiara y lo hace con un emotivo homenaje a su madre, la reina Máxima

Con 19 años, la menor de la familia lució por primera vez una joya real de diamantes, perteneciente al fabuloso cofre de los Orange-Nassau

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Espléndida y sonriente, la princesa Ariane (19) usó la tiara de diamantes de la reina Emma y pendientes a juego, también pertenecientes al cofre realPatrick van Katwijk - Getty Images Europe

La princesa Ariane (19) tuvo un gran protagonismo durante el banquete oficial en el Palacio Real de Ámsterdam en honor al emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón. No fue una aparición más: la hija menor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima deslumbró en su debut a nivel internacional, consolidando su lugar dentro de la monarquía neerlandesa. Con un perfil cada vez más alto, Ariane acaparó las miradas con un detalle cargado de significado: llevó por primera vez una de las tiaras del cofre real de los Orange-Nassau.

La tiara que llevó la princesa también es conocida como “Arpa de Diamantes”. Para la ocasión, Ariane eligió un vestido de Safiyaa con escote asimétrico y drapeado
La tiara que llevó la princesa también es conocida como “Arpa de Diamantes”. Para la ocasión, Ariane eligió un vestido de Safiyaa con escote asimétrico y drapeadoPatrick van Katwijk - Getty Images Europe

Se trata de la diadema de diamantes de la reina Emma, una alhaja icónica que combina elegancia y legado. Incorporada al patrimonio real a fines del siglo XIX, fue un regalo de bodas del rey Guillermo III a su segunda mujer en 1880. Sin embargo, el diseño de Jac. Vos & Co. se terminó en 1890 cuando el monarca ya había muerto, convirtiéndose así en un símbolo de amor eterno. La pieza se distingue por su delicado diseño con tres motivos en forma de arpa y diamantes en roseta, montados en plata y oro. Aunque Ariane no es la heredera directa, la elección de esta joya fue interpretada como su entrada formal a una nueva etapa monárquica tras su graduación en el Bachillerato Internacional en el UWC Adriático, en Duino (Italia), y su inminente comienzo en la Universidad Técnica de Delft para estudiar Ingeniería Aeroespacial.

De pie, de izquierda a derecha: Pieter van Vollenhoven y su mujer, la princesa Margarita, las princesas Amalia y Ariane y la princesa Laurentien. Sentados, los emperadores de Japón Masako y Naruhito, los reyes Guillermo Alejandro y Máxima y la princesa Beatriz
De pie, de izquierda a derecha: Pieter van Vollenhoven y su mujer, la princesa Margarita, las princesas Amalia y Ariane y la princesa Laurentien. Sentados, los emperadores de Japón Masako y Naruhito, los reyes Guillermo Alejandro y Máxima y la princesa BeatrizPatrick van Katwijk - Getty Images Europe

En una noche inolvidable, a su lado, brillaron la reina Máxima y la princesa Amalia. La soberana de los Países Bajos apostó por la imponente Tiara Estuardo, una de las joyas más legendarias de la colección neerlandesa, que se destaca por su enorme diamante central de casi 40 quilates. Por su parte, la heredera del trono eligió la sofisticada Tiara Mellerio de rubíes.

Miradas y gestos cómplices entre la princesa heredera y su hermanita Ariane
Miradas y gestos cómplices entre la princesa heredera y su hermanita ArianePatrick van Katwijk - WireImage
El saludo protocolar en el Salón del Trono, previo al banquete, donde vemos a Máxima luciendo un vestido de la colección 2018 de Iris van Herpen y a Amalia, con un diseño off shoulder de Jan Taminiau, que había estrenado en la boda real del príncipe heredero Hussein bin Al Abdalá de Jordania en 2023
El saludo protocolar en el Salón del Trono, previo al banquete, donde vemos a Máxima luciendo un vestido de la colección 2018 de Iris van Herpen y a Amalia, con un diseño off shoulder de Jan Taminiau, que había estrenado en la boda real del príncipe heredero Hussein bin Al Abdalá de Jordania en 2023KENTARO TOMINAGA - Yomiuri
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