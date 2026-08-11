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Pura sensualidad: actriz y modelo de los 90, se transformó en una sexy cowgirl que invita a un descanso de lujo en medio del desierto

La inolvidable estrella de Baywatch volvió a deslumbrar en uno de los refugios más exclusivos de California

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Carmen Electra, a sus 54 años, despliega todo su magnetismo en Mod West Ranch, un auténtico escenario de película
Carmen Electra, a sus 54 años, despliega todo su magnetismo en Mod West Ranch, un auténtico escenario de películaGetty Images

Con el desierto californiano como telón de fondo, la actriz, modelo y sex symbol de los 90 Carmen Electra (54) protagonizó una impactante producción fotográfica inspirada en el universo occidental. Sombrero, botas y mucha actitud fueron los protagonistas de las sensuales fotos que hizo para promocionar Mod West Ranch, un lujoso alojamiento vacacional rodeado de imponentes formaciones de granito y un exclusivo oasis desértico de dos acres ubicadas en Pioneertown.

Carmen Electra despliega su faceta vaquera en Mod West Ranch apoyada sobre una valija de cuero vintage inspirada en el legendario rodeo Pendleton Round-Up y completa el look con botas plateadas de Jessica Simpson
Carmen Electra despliega su faceta vaquera en Mod West Ranch apoyada sobre una valija de cuero vintage inspirada en el legendario rodeo Pendleton Round-Up y completa el look con botas plateadas de Jessica SimpsonGetty Images

Construido en 1946, este pintoresco pueblo del Viejo Oeste fue escenario de más de cincuenta películas y series a lo largo de las décadas. Con comodidades de primer nivel, diseño contemporáneo, privacidad y una conexión privilegiada con la naturaleza, es posible ingresar en este exclusivo refugio donde una noche puede alcanzar los 1700 dólares.

Otra postal de la producción realizada en Mod West Ranch, donde Electra desplegó toda su sensualidad
Otra postal de la producción realizada en Mod West Ranch, donde Electra desplegó toda su sensualidadGetty Images

Y hasta allí llegó Tara Leigh Patrick, más conocida como Carmen Electra, quien alcanzó la fama mundial gracias a la serie Baywatch y se consolidó como ícono tras convertirse en una de las figuras más emblemáticas de Playboy.

En 1997, Carmen se sumó a Baywatch como Lani McKenzie, el papel que la convirtió en un ícono pop
En 1997, Carmen se sumó a Baywatch como Lani McKenzie, el papel que la convirtió en un ícono popGetty Images

Recientemente regresó a la revista y celebró su trayectoria: “Me honra haber aparecido en más de 150 portadas en todo el mundo, solo por detrás de Pam (refiriéndose a Pamela Anderson), y ya estoy deseando que llegue la próxima”, escribió emocionada en sus redes. Además, este año volvió a sumarse a la saga Scary Movie.

Mod West Ranch redefine el concepto de la vida en el desierto, con servicios incomparables que combinan modernidad y esplendor natural
Mod West Ranch redefine el concepto de la vida en el desierto, con servicios incomparables que combinan modernidad y esplendor natural
De estilo mid-century modern, la propiedad puede alojar hasta diez huéspedes. Cuenta con una casa principal de dos dormitorios y una unidad independiente con un dormitorio y kitchenette propia
De estilo mid-century modern, la propiedad puede alojar hasta diez huéspedes. Cuenta con una casa principal de dos dormitorios y una unidad independiente con un dormitorio y kitchenette propiaGetty Images
Una galería con un sillón en forma de “U” y una chimenea Malm Imperial Carousel como punto de encuentro. La propiedad también cuenta con un moderno autocine y camas exteriores para descansar en la tranquilidad del desierto
Una galería con un sillón en forma de “U” y una chimenea Malm Imperial Carousel como punto de encuentro. La propiedad también cuenta con un moderno autocine y camas exteriores para descansar en la tranquilidad del desiertoGetty Images
La vida al aire libre es protagonista en Mod West Ranch: una pileta climatizada de 67 metros cuadrados, una amplia terraza con vistas privilegiadas al desierto y un jacuzzi para seis personas invitan al relax
La vida al aire libre es protagonista en Mod West Ranch: una pileta climatizada de 67 metros cuadrados, una amplia terraza con vistas privilegiadas al desierto y un jacuzzi para seis personas invitan al relaxGetty Images
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
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