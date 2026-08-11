Pura sensualidad: actriz y modelo de los 90, se transformó en una sexy cowgirl que invita a un descanso de lujo en medio del desierto

La inolvidable estrella de Baywatch volvió a deslumbrar en uno de los refugios más exclusivos de California
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Con el desierto californiano como telón de fondo, la actriz, modelo y sex symbol de los 90 Carmen Electra (54) protagonizó una impactante producción fotográfica inspirada en el universo occidental. Sombrero, botas y mucha actitud fueron los protagonistas de las sensuales fotos que hizo para promocionar Mod West Ranch, un lujoso alojamiento vacacional rodeado de imponentes formaciones de granito y un exclusivo oasis desértico de dos acres ubicadas en Pioneertown.
Construido en 1946, este pintoresco pueblo del Viejo Oeste fue escenario de más de cincuenta películas y series a lo largo de las décadas. Con comodidades de primer nivel, diseño contemporáneo, privacidad y una conexión privilegiada con la naturaleza, es posible ingresar en este exclusivo refugio donde una noche puede alcanzar los 1700 dólares.
Y hasta allí llegó Tara Leigh Patrick, más conocida como Carmen Electra, quien alcanzó la fama mundial gracias a la serie Baywatch y se consolidó como ícono tras convertirse en una de las figuras más emblemáticas de Playboy.
Recientemente regresó a la revista y celebró su trayectoria: “Me honra haber aparecido en más de 150 portadas en todo el mundo, solo por detrás de Pam (refiriéndose a Pamela Anderson), y ya estoy deseando que llegue la próxima”, escribió emocionada en sus redes. Además, este año volvió a sumarse a la saga Scary Movie.
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