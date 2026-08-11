Pura sensualidad: actriz y modelo de los 90, se transformó en una sexy cowgirl que invita a un descanso de lujo en medio del desierto

Con el desierto californiano como telón de fondo, la actriz, modelo y sex symbol de los 90 Carmen Electra (54) protagonizó una impactante producción fotográfica inspirada en el universo occidental. Sombrero, botas y mucha actitud fueron los protagonistas de las sensuales fotos que hizo para promocionar Mod West Ranch, un lujoso alojamiento vacacional rodeado de imponentes formaciones de granito y un exclusivo oasis desértico de dos acres ubicadas en Pioneertown.

Carmen Electra despliega su faceta vaquera en Mod West Ranch apoyada sobre una valija de cuero vintage inspirada en el legendario rodeo Pendleton Round-Up y completa el look con botas plateadas de Jessica Simpson Getty Images

Construido en 1946, este pintoresco pueblo del Viejo Oeste fue escenario de más de cincuenta películas y series a lo largo de las décadas. Con comodidades de primer nivel, diseño contemporáneo, privacidad y una conexión privilegiada con la naturaleza, es posible ingresar en este exclusivo refugio donde una noche puede alcanzar los 1700 dólares.

Otra postal de la producción realizada en Mod West Ranch, donde Electra desplegó toda su sensualidad Getty Images

Y hasta allí llegó Tara Leigh Patrick, más conocida como Carmen Electra, quien alcanzó la fama mundial gracias a la serie Baywatch y se consolidó como ícono tras convertirse en una de las figuras más emblemáticas de Playboy.

En 1997, Carmen se sumó a Baywatch como Lani McKenzie, el papel que la convirtió en un ícono pop Getty Images

Recientemente regresó a la revista y celebró su trayectoria: “Me honra haber aparecido en más de 150 portadas en todo el mundo, solo por detrás de Pam (refiriéndose a Pamela Anderson), y ya estoy deseando que llegue la próxima”, escribió emocionada en sus redes. Además, este año volvió a sumarse a la saga Scary Movie.

Mod West Ranch redefine el concepto de la vida en el desierto, con servicios incomparables que combinan modernidad y esplendor natural

De estilo mid-century modern, la propiedad puede alojar hasta diez huéspedes. Cuenta con una casa principal de dos dormitorios y una unidad independiente con un dormitorio y kitchenette propia Getty Images

Una galería con un sillón en forma de “U” y una chimenea Malm Imperial Carousel como punto de encuentro. La propiedad también cuenta con un moderno autocine y camas exteriores para descansar en la tranquilidad del desierto Getty Images

La vida al aire libre es protagonista en Mod West Ranch: una pileta climatizada de 67 metros cuadrados, una amplia terraza con vistas privilegiadas al desierto y un jacuzzi para seis personas invitan al relax Getty Images