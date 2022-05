¿Qué pasa con Charlene de Mónaco? Luces y sombras de la misteriosa princesa en medio del enigma por su salud

Poco a poco, Charlene de Mónaco (44) parece recuperar su semblante. Después de ausentarse de la agenda y compromisos oficiales durante más de un año, la princesa comienza a mostrar su sonrisa otra vez. Si bien su regreso a los actos públicos en la última edición de Fórmula E estuvo marcado por un dejo de melancolía en su mirada, esta vez la mujer del príncipe Alberto II (64) se mostró más segura y alegre al acompañar a su marido y sus hijos, Jacques y Gabriella (7), al tradicional torneo de rugby de Santa Devota, el pasado 7 de mayo. Por primera vez en mucho tiempo, posó abrazada a sus mellizos y lo compartió en sus redes sociales. “Hoy ha sido un gran día. Dios los bendiga a todos”, escribió. Este es un paso a destacar para la ex nadadora olímpica, quien retoma sus compromisos reales después de atravesar su año más difícil y enigmático, que empezó con una severa infección otorrinolaringológica, que la dejó varada en Sudáfrica durante seis meses, y su posterior internación en una clínica suiza para tratar su profundo agotamiento físico y emocional, que la alejaron de su familia durante un largo tiempo. De hecho, no pudo acompañar a sus hijos en su séptimo cumpleaños ni celebrar con ellos la Navidad.

Protegidos por anteojos de sol, el príncipe Alberto II, la bella sudafricana y sus hijos Jacques y Gabriella aplauden durante el tradicional torneo de rugby de Santa Devota, patrona de Mónaco, celebrado este sábado 7 de mayo. Getty Images

A diferencia de su reciente aparición pública, en la que se la vio más distante, Charlene se mostró feliz y muy unida y cariñosa con los mellizos. Getty Images

Desde que regresó a Mónaco, la princesa consorte aprovecha cada instante con sus hijos, a quienes les demuestra públicamente su cariño. Getty Images

Su Alteza Serenísima con los jóvenes jugadores de rugby. Getty Images

ENTRE AUSENCIAS Y RUMORES

Todo comenzó hace casi un año, durante el último viaje que Charlene realizó a su país de origen para promover el fin de la caza furtiva de rinocerontes. Días antes de regresar a Mónaco, la princesa contrajo una grave infección en oído, nariz y garganta que la llevó a posponer su vuelta por varios meses. Durante su larga estadía en Sudáfrica debió ser intervenida quirúrgicamente en tres ocasiones. Y si bien Charlene mantuvo contacto con su familia, no podía subirse a un avión, y no pudo festejar con el príncipe su décimo aniversario de casados. Los rumores de crisis no tardaron en llegar. “¡No se fue de Mónaco por una rabieta! Ni se marchó porque estuviera enfadada conmigo… Se suponía que iba a estar una semana larga y al contraer esa infección surgieron todas estas complicaciones médicas”, explicó el soberano a la revista People.

Charlene y Alberto conversan con Gareth Wittstock, hermano de ella, que se desempeña como secretario general de la fundación de la princesa. En este último tiempo su familia se volvió el pilar fundamental para salir adelante. Getty Images

Con su nuevo look icing blonde en su pelo, la princesa eligió un sobrio vestido camisero de jean que combinó con un cinturón a tono que realzó su figura. Getty Images

La princesa a la distancia salió también a apoyar a su marido. “Alberto es el principal pilar de mi vida, mi fuerza, sin su amor y apoyo no podría superar este momento tan doloroso”, dijo al diario digital sudafricano News 24. Recién los primeros días de noviembre de 2021, pudo regresar al principado. Frágil y visiblemente más delgada, Charlene entendió que aún le faltaba mucho para su recuperación y decidió internarse en la exclusiva Clínica Les Alpes, una de las mejores del mundo en salud mental.

Charlene durante su visita a Sudáfrica para promover el fin de la caza furtiva de rinocerontes.

Otra postal de la visita de su marido. Celebraron a distancia su décimo aniversario de casados.

“Ella estaba muy exhausta. Un agotamiento general, físico y emocional. Tanto es así que decidimos juntos que lo mejor sería que ella pudiera descansar tranquilamente, fuera de Mónaco. La princesa no sufre ninguna enfermedad grave o incurable. Tampoco es un problema de pareja. Nuestra relación no está en peligro”, aclaró nuevamente Alberto II en una entrevista cedida a Paris Match.

EL REGRESO MÁS ESPERADO

El pasado 12 de marzo, dos días antes del 64o cumpleaños de su marido, la princesa vió a Montecarlo. “De momento seguirá centrada en recuperar su salud antes de reanudar gradualmente sus deberes y com - promisos oficiales”, rezaba el comunicado del principado. Lo cierto es que poco y nada se sabe de la enfermedad de la princesa. Y nunca se dio a conocer el nombre de la afección que la mantuvo alejada de la vida familiar. El prín - cipe Alberto habló de agotamiento “físico y mental” de su mujer, y de una incapacidad para “afrontar los deberes oficiales, la vida en general”, que algunos miembros de su círculo rojo interpretaron como ansiedad y depresión.

Después de estar varada seis meses en su tierra natal, regresó al principado los primeros días de noviembre y compartió el reencuentro con su familia. Eric Mathon - Palais Princier

APENAS UN CUENTO DE HADAS

Al igual que Grace Kelly, la actriz hollywoodense que dejó todo por su amor a Raniero, Charlene Wittstock pagó un precio muy alto por hacer realidad su cuento de hadas. Las dos torcieron su destino para convertirse en princesas. Desde su entorno más de una vez deslizaron que la sudafricana no era feliz en palacio y que la relación con sus cuñadas, las princesas Carolina (65) y Estefanía (57), no era del todo fácil y fluida. Ya lo había adelantado Alberto II, antes de conocer a su futura mujer. “La parte más difícil de cada relación seguirá siendo que mis hermanas acepten a quien sea mi esposa…”, dijo el hoy soberano en una entrevista en 1994.

Ya recuperada, se espera que la ex nadadora olímpica esté también presente en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco previsto para fines de mayo

Y al parecer, Charlene así lo vivió desde su boda en 2011. “Mis primeros momentos en este nuevo ambiente fueron un verdadero desafío. Extrañaba a mi familia y a mis amigos, como el estilo de vida más sencillo en el que había sido educada. Algunas personas fueron hostiles conmigo”, dijo Charlene a Paris Match cuatro años después de su casamiento.

LA LUZ DE SUS OJOS

Con el nacimiento de Jacques y Gabriella en 2014, Charlene dedicó toda su atención al cuidado de sus hijos. “Soy una mamá a tiempo completo”, declaró entonces a los medios. Hoy a sus 7 años, los mellizos son el apoyo fundamental en la recuperación de su madre. Y a su corta edad, se los nota felices en las imágenes junto a su madre.

Durante su internación en una clínica en Suiza, la princesa no pudo estar en el cumpleaños de sus hijos ni celebrar con ellos Navidad. Photone