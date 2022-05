“Se sufre mucho”. China Suárez revela cuál es la decisión que tomó sobre su vida privada y habla de sus hijos y de Almodóvar

El último año y medio fue como un tsunami para China Suárez (30). A mitad de 2021 se separó de Benjamín Vicuña (43) –el papá de sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio–, tras más de seis años de amor y cuando acababan de mudarse a una nueva casa en Pilar, e inmediatamente después de la ruptura comenzaron los rumores de romance con el actor uruguayo Nico Furtado (34), con quien China coincidió en España por trabajo. El affaire entre la actriz y el protagonista de El marginal explotó en los medios (aparecieron fotos de ellos tomando algo con amigos en Italia) y cuando todavía no se habían extinguido las versiones sobre quién dejó a quién, en octubre Vicuña viajó a España para ver a sus hijos y hubo un amague de reconciliación, que ¡HOLA! Argentina fotografió en las calles de Madrid. Finalmente, decidieron seguir cada uno por su lado y, con Benjamín ya de vuelta en Buenos Aires y China instalada en la capital española, estalló el Wandagate, que la tuvo como tercera en discordia: Wanda Nara encontró chats de WhatsApp entre su marido, Mauro Icardi, y la actriz, quienes habrían tenido un encuentro romántico en París. A partir de ese momento, todo fue escándalo, acusaciones cruzadas y desmentidas por las redes sociales. Entre tanto, en noviembre, China conoció al español Armando Mena, su última conquista, y apostó por un futuro juntos. Y aunque al principio la relación sorteó con éxito los miles de kilómetros de distancia cuando ella volvió a Buenos Aires, y hasta tuvo una vista express de él a Argentina para el cumpleaños número 30 de la actriz, en marzo de 2022, en los últimos dos meses se suman los indicios que marcarían que este amor también se terminó. De nuevo en Madrid, donde fue una de las protagonistas de los Premios Platino, China Suárez dejó bien claro que su prioridad son sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, y su trabajo, en el que está muy enfocada. ¿Su corazón? Sin nuevo dueño por ahora.

En su llegada a la gala que tuvo lugar en Ifema Palacio Municipal de Madrid, China se mostró feliz. “Vengo a los premios Platino desde la primera edición, así que me encanta ver el crecimiento del festival, cómo se va transformando”, dijo. Getty Images

–¿Qué tal te recibió Madrid? ¿Es tu primera vez en los premios Platino?

–Estoy muy contenta, Madrid nos recibió muy bien a todos, como siempre. Vengo a los premios Platino desde la primera edición, así que me encanta ver el crecimiento del festival, cómo se va transformando.

–En cuanto a tus proyectos profesionales, ¿qué hay en puerta? ¿Qué es lo que vamos a ver?

–En junio sale mi primera canción como solista, en agosto empiezo a filmar una película, y en septiembre se estrena Objetos, la película que estuvimos filmando con Álvaro Morte acá en España y con Jorge Dorado como director, así que estoy muy entusiasmada, tengo muchas ganas de ver esa película.

–¿Te queda algún sueño por conquistar?

–Tengo muchos, y los tengo todos anotados en un papelito, pero no me puedo quejar, se me han cumplido varios.

Enamorada” de su vestido, compartió ese amor con sus seguidores de Instagram.

–¿Alguno que nos quieras compartir?

–Trabajar con Pedro Almodóvar, tengo locura con él desde chica. O con Penélope Cruz. O con los dos.

–¿Cómo haces para compaginar tantos viajes y tu agenda cargada con tu papel de madre?

–¡Uh! Estoy bastante organizada. Es un tema de organización, pero se puede. En este viaje vine sin mis niños. Generalmente viajo con ellos, pero como este era un viaje muy cortito se quedaron con sus padres, yendo al colegio y siguiendo con toda su rutina. Yo ya vuelvo.

–¿Fuiste sola al evento?

–Con mi mejor amigo, que me acompañó esta vez, Mancha Latorre.

“No planeo tener más hijos, estoy bien así. Me gusta mucho compartir con ellos y les dedico todo mi tiempo libre: a ellos y a mis perros... Estar en casa es mi hobby”, contó. Fernando Junco

El día previo a la gala, Eugenia dio una entrevista a ¡HOLA!

–¿Sigues de novia con Armando Mena?

–No quiero hablar de mi vida, no hablo más de mis cosas. Estoy muy enfocada en mi trabajo, en mis hijos, así que estoy muy bien.

–¿Qué es lo que te gusta en un hombre? ¿Cuál sería tu hombre ideal?

–Creo que no hay un hombre ideal, nunca tuve un ideal.

–En los últimos meses hubo un gran revuelo mediático en torno a tu vida amorosa. ¿Cómo lo has vivido?

–Se sufre, se sufre mucho. Aunque parezca que una puede con todo, se sufre.

El momento en el que, junto a Alejandro Speitzer, le entrega a Joaquín Furriel su galardón como ganador en la categoría Mejor Interpretación de Reparto en Serie por El reino.

–¿Cómo haces para proteger a tu familia de todo esto?

–Mis hijos son muy chiquitos todavía, así que por suerte no se enteran de nada de eso.

–¿Planeas tener más hijos?

–No, no puedo más, estoy muy bien así. [Ríe].

–Si miras para atrás, ¿hay algo de lo que te arrepientas?

–Creo que todos tenemos cosas de las que nos arrepentimos, pero también son enseñanzas y hay que tomarlas así, como un aprendizaje.

En Madrid, el viernes 29, participó de un partido de fútbol a beneficio de las víctimas de la guerra en Ucrania. EFE

–¿Contamos algún secreto de belleza? ¿Cómo te mantienes en forma?

–Me muevo mucho, soy bastante hiperquinética. Tomo mucha agua y soy vegetariana, pero más por un tema de salud que por lo de afuera. Soy bastante relajada con eso.

–¿Tienes algún hobby?

–Me gusta mucho hacer pilates, me encanta. Pero estar con mis hijos y mis perros es mi hobby favorito.

–¿Ninguna otra afición?

–Me gusta mucho estar con mis hijos y aprovecho el tiempo libre con ellos. Cuando una es madre pasa eso: empiezan a quedar un poco de lado los hobbies porque el tiempo libre se lo dedicamos a los hijos. Así que puedo decir que estar en mi casa es mi hobby.

Para el match la actriz se apuntó en el team LaLiga Ambassadors, que compitió contra Platinum Awards. EFE

Fue protagonista de la gran noche de la ficción en español con un glamoroso diseño de la firma Yolancris en color negro, con falda de volados y tul, que complementó con zapatos Jimmy Choo, el pelo suelto y alhajas Rabat de diamantes y oro blanco. Fernando Junco