El corazón de Elon Musk. Los matrimonios, los noviazgos de alto perfil y los herederos del hombre más rico del mundo

Conquistar Marte, tal como sueña, pareciera ser una misión más fácil que domar su corazón. Con 50 años, Elon Musk, el hombre más rico del mundo (según la lista 2022 de Forbes, con una fortuna de 219 mil millones de dólares), creador de PayPal, los autos eléctricos Tesla y los cohetes SpaceX, sigue en búsqueda de su alma gemela. Y aunque guarda bajo siete llaves lo que siente su corazón, en 2017 dio una pista al reconocer en la revista Rolling Stone: “Si no estoy enamorado, si no tengo una compañera a largo plazo, no puedo ser feliz. Irme a dormir solo me mata”.

Con su primera mujer, Justine Wilson. Se conocieron en la universidad y tuvieron seis hijos.

Con los mellizos Griffin y Xavier (nacidos en 2004), y los trillizos Damian, Saxon y Kai (2005).

Conocido como un emprendedor y un hombre de acción, en la empresa sentimental no se queda de brazos cruzados y, sale en busca del amor una y otra vez. Su primera mujer fue la entonces aspirante a escritora Justine Wilson, a quien conoció en la Universidad de Queens, en Ontario. Se casaron en 2000 y dos años más tarde tuvieron su primer hijo, Nevada Alexander, que murió a las 10 semanas de muerte súbita. Después llegaron los gemelos Griffin y Xavier (2004), y los trillizos Damian, Saxon y Kai (2005). En una columna que escribió para la revista Marie Claire, Justine reveló que la primera vez que se cruzaron fue en la escalera de la universidad, y ella vio “un chico pulcro, de clase alta con acento sudafricano” (él nació en Sudáfrica y mantiene esa nacionalidad, además de la canadiense y la norteamericana). Si bien quedaron en ir a tomar un helado, al momento de la cita ella se arrepintió y le dejó una nota cancelando, y cuando ella estaba estudiando en la biblioteca, él apareció con dos helados. “Es un hombre que no acepta un no como respuesta”, señaló.

Con Talulah Riley se casó y se separó dos veces: en 2012 y en 2016. Shutterstock

En 2008 llegó el divorcio y a los seis meses Elon empezó a salir con la actriz inglesa Talulah Riley. La pareja se separó en dos ocasiones: la primera, en 2012, pero un año más tarde se volvieron a casar. Finalmente, en 2016 cada uno siguió su camino. Después, Elon tuvo un romance con la ex de Johnny Deep, la actriz Amber Heard, que finalizó en agosto de 2017, apenas unos meses después de blanquearlo en las redes sociales. Sin embargo, esa historia aún hoy da que hablar ya que semanas atrás se especulaba que sería llamado a testificar en el juicio que la actriz mantiene con Depp, aunque después no ocurrió.

En 2017, caminando por Sídney con la actriz Amber Heard. Duraron menos de un año. Grosby

Con la cantante Grimes tuvieron un hijo al que llamaron X Æ A-12, y una hija, Exa Dark Sideræl. Se separaron a fines del año pasado. Getty Images

Con esta foto anunció el nacimiento de X Æ A-12.

La siguiente escala amorosa del flamante dueño de Twitter fue en el corazón de la cantante Grimes. En 2018 se dejaron ver juntos por primera vez en la gala del Met y en mayo de 2020 dieron la bienvenida a su hijo X Æ A-12. En absoluto hermetismo, en diciembre pasado nació a través de un vientre subrogado su hija, Exa Dark Sideræ l. Y casi en simultáneo, la cantante confirmaba que habían roto y seguían siendo grandes amigos.

La actriz australiana y de 27 años, Natasha Bassett, sería su última conquista. Getty Images

En febrero de este año trascendió que Natasha Bassett, una actriz australiana de 27 años, reconocida por protagonizar en 2017 Britney Ever After, una biopic sobre Britney Spears, sería la nueva ilusión de Elon.