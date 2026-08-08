Qué se sabe de… Dua Lipa como la “mujer de…”, los fabulosos looks de Charlize Theron en Asia y Gillian Anderson y su juguete favorito

Las cámaras volvieron a rendirse a los pies de Dua Lipa (30) y Callum Turner (36). Después de haber acaparado la atención global con las dos bodas que protagonizaron este año [el 31 de mayo se casaron por civil en Londres y, a los pocos días, el 5 de junio, realizaron una megacelebración en Sicilia, Italia], la pareja volvió a ser el centro de los comentarios al reaparecer por primera vez en público como marido y mujer, derrochando mimos, magnetismo y mucho glamour. Sucedió el lunes 3 de agosto, en el SVA Theatre de Nueva York, donde se realizó la avant-première de One Night Only, la última película que dirigió Will Gluck y que tiene a Turner como protagonista. Si en la alfombra negra, el outfit del actor –lució un traje cruzado de Louis Vuitton, camisa amarilla y una corbata con rayas diagonales, al estilo años 50– causó sensación por su sofisticación y elegancia, el de Dua Lipa no se quedó atrás. Muchos se animaron a decir que, con el vestido que Maximilian Davis diseñó para Ferragamo, la cantante había eclipsado a su flamante marido.

CHARLIZE, SIEMPRE IMPACTANTE

La película de Christopher Nolan, La Odisea (que ya superó los 911 millones de dólares en todo el mundo en sus primeras tres semanas en los cines), llegó al continente asiático. En Pekín, China, Charlize Theron (50) deslumbró con sus looks para una jornada de actividades que incluyó una sesión fotográfica, un encuentro con fanáticos y la avant-première del film.

De escote profundo, silueta escultural e intrincado bordado plateado, así fue el segundo look de la actriz en China, que complementó con alhajas de Tiffany & Co Yanshan Zhang - Getty Images AsiaPac

Para las fotos, la actriz sudafricana llevó un conjunto de blusa y short de la colección primavera 2026 de Lanvin, creado por Peter Copping. Para su cara a cara con los fans, Charlize eligió un fabuloso vestido en negro y plata de la colección otoño 2026 de Givenchy.

En una de sus apariciones en Pekín, llevó un conjunto de blusa amplia y short de Lanvin, con un lazo negro que caía por la espalda Yanshan Zhang - Getty Images AsiaPac

En Seúl, Corea del Sur, la actriz que en el film interpreta a Calipso, la hija del titán Atlas que gobierna la isla de Ogigia, se llevó todas las miradas con una vanguardista propuesta de Tom Ford para colección otoño-invierno 2026/2027.

Para la conferencia de prensa en el Four Seasons de Seúl, Charlize llevó una creación de Haider Ackermann para Tom Ford de camisa larga a rayas, falda de efecto cristal, que acompañó con guantes de cuero y medias con monograma “TF” Han Myung-Gu - WireImage

EL REGRESO DE LA AGENTE SCULLY

Hay personajes que trascienden el paso del tiempo y Dana Scully es, sin dudas, uno de ellos. A casi tres décadas del estreno de The X-Files, Gillian Anderson (57) volvió a emocionar a los fanáticos al presentar el nuevo set de Lego inspirado en la mítica ficción creada por Chris Carter. Con la elegancia y el carisma que la caracterizan, la actriz participó del lanzamiento oficial del coleccionable, que recrea algunos de los escenarios más emblemáticos de la serie, incluido el sótano del FBI donde William Mulder (interpretado por el actor David Duchovny) y Scully investigaban los casos más inquietantes.

Gillian Anderson, feliz con el lanzamiento del set que recrea elementos del universo de The X-Files

En el spot, Anderson retoma la personalidad de la agente del FBI, que está alojada en la habitación de un hotel y comienza a ver luces extrañas detrás de la puerta del pasillo. Cuando la abre para investigar, encuentra una caja misteriosa que contiene piezas de Lego. El set también incorpora detalles y referencias que los seguidores reconocerán de inmediato, convirtiéndose en una verdadera pieza de culto. Lejos de quedar anclada al papel que la volvió una estrella mundial, Anderson construyó una carrera sólida en cine, televisión y teatro. Sin embargo, su vínculo con The X-Files sigue siendo especial. “Scully cambió mi vida”, reconoció en distintas oportunidades, consciente del impacto que el personaje tuvo en generaciones de espectadores. Para los nostálgicos será un viaje directo a los años 90; para las nuevas generaciones, una invitación a descubrir el universo donde, como repetía Fox Mulder, “la verdad está ahí afuera”.

Fox Mulder y Dana Scully, en una oficina tal como los presenta el set de Lego