Qué se sabe de… El noviazgo de Keanu Reeves, la nueva faceta fashion de Romeo Beckham y los hijos de Brendan Fraser

TRAS LOS PASOS DE MAMÁ

Hace un tiempo que Romeo Beckham (23) coquetea con el mundo de la moda. El segundo hijo de David y Victoria Beckham se hizo un nombre como modelo de la mano de reconocidas casas, como Burberry, Saint Laurent, Balenciaga y Versace, entre otras. A full con su pasión fashionista, ahora Romeo dio un paso más allá y lanzó su propia marca de ropa deportiva y urbana.

Cruz Beckham, David y Victoria Beckham, Romeo y Turnbull y Jackie Apostel, novia de Cruz, posaron con la nueva colección de Intra

Las piezas de estilo vintage están inspiradas en las chaquetas de los seleccionados de fútbol de los años noventa

“Intra ya está desembarcando”, anunció el heredero, quien en la actualidad tiene una fortuna personal de cinco millones de dólares según el portal Celebrity Net Worth. La primera colección tiene como piezas estrella una se - rie de chaquetas tipo bomber de inspiración retro que rinden homenaje a las icónicas selecciones de fútbol de Inglaterra, Brasil y Estados Unidos, en coincidencia con el comienzo del mundial 2026.

Romeo Beckham recibe el apoyo incondicional de su novia, Kim Turnbull,con un fuerte abrazo

“Estoy muy orgullosa de vos”, publicó su madre en su cuenta de Instagram luego de que el emprendedor compartiera una foto de su familia y su novia, Kim Turnbull (25), posando con las chaquetas. •

¡ES OFICIAL!

Por primera vez, Jacob Elordi y Kendall Jenner posaron para la lente en su última escapada romántica a Japón

Los rumores de romance surgieron a comienzos de abril, cuando Kendall Jenner (30) y Jacob Elordi (28) fueron vistos juntos por primera vez en una fiesta que organizó Justin Bieber tras su show en el festival Coachella. Si bien ninguno de los dos dio declaraciones al respecto, una fuente reveló entonces a US Weekly que “el vínculo avanza de a poco”. Después de haber sido fotografiados a la salida de una comida en Santa Bárbara, California, en mayo, y luego, en una romántica escapada a Hawái, el actor de Frankenstein y la top model finalmente se animaron a posar juntos en su reciente viaje a Japón. La imagen fue tomada por el dueño del restaurante Udon Shin, en Tokio, quien agradeció la visita en sus redes sociales.

“EL RESPETO MUTUO ES CLAVE”

Keanu y Alexandra se mostraron muy cómplices durante la gala de recaudación del Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles Gilbert Flores - WWD

Muy sonrientes y tomados de la mano, Keanu Reeves (61) y Alexandra Grant (53) desfilaron la alfombra roja de la Gala MOCA celebrada en Los Ángeles. Si bien prefieren mantener su relación lejos de los flashes, el ganador del Oscar y la reconocida artista plástica hicieron una excepción y posaron para los fotógrafos en el evento más importante de recaudación de fondos del Museo de Arte Contemporáneo. Dos días antes, Grant lanzó su nueva marca de vinos Love Wine y allí contó cuál es el secreto para mantener vivo su vínculo con el actor.

Para la ocasión, la artista visual llevó un conjunto de dos piezas de jacquard, que combinó con una cartera de mano y ballerinas doradas, mientras que él apostó por un traje azul marino, corbata a rayas y zapatos marrones Gilbert Flores - WWD

“Creo que el respeto mutuo es la clave de nuestra relación”, dijo en exclusiva a People. “Muchos de los valores que ambos aportamos a nuestro trabajo individual, a nuestro trabajo en equipo y a nuestro disfrute de la vida tienen que ver con ese deseo constante de vivir plenamente”, dijo la artista. Reeves –quien por estos días se prepara para presentar el nuevo álbum de su banda, Dogstar–, blanqueó su romance con Grant en 2019, durante la gala LACMA Art+ Film. Desde entonces, viven juntos en una mansión de Hollywood Hills.

EL CHICO DEL MOMENTO

Vestido con un traje de Dolce & Gabbana, Hudson junto a su novia, la tatuadora Katelyn Larson, y sus papás, la decoradora de interiores coreana Sunny Williams y el ingeniero británico-danés del que prefirió no dar su nombre Jeremychanphotography - Getty Images North America

Un año atrás, Hudson Williams (25) aún compaginaba sus clases de actuación con su trabajo de mozo en el restaurante de comida italiana The Old Spaghetti Factory, en British Columbia, Canadá, y mantenía intacto su sueño de triunfar en Hollywood. Sin embargo, luego de protagonizar la primera temporada de la exitosísima serie Más que rivales, el actor canadiense se convirtió en el “it boy” del momento.

Una escena de Más que rivales, junto a Connor Storrie, quien interpreta a su pareja en la ficción

Después de desfilar para Dsquared2 en la Semana de la Moda de Milán, Williams asistió a la gala de los Screen Awards y allí se alzó con el premio al Mejor Actor de Drama. “Me siento muy honrado… De verdad estoy viviendo un momento fantástico”, dijo tras posar con su novia Katelyn Larson y sus padres.

LEGADO FAMILIAR

Se celebró la avant-première de Pressure, el drama bélico de Anthony Maras protagonizado por Brendan Fraser (57), en el AMC Lincoln Square de Nueva York. Allí, el actor estuvo junto a dos de sus hijos, Holden (21) y Leland (20), frutos de su matrimonio con la actriz y escritora Afton Smith.

"En los momentos más difíciles, mis hijos son los que me mantuvieron en pie", dijo Brendan Fraser en una reciente entrevista. Hace unos días, Holden y Leland, lo acompañaron al estreno de su última película, "Pressure" Kristina Bumphrey - Variety

Holden estudia Cine en la Universidad de Nueva York y trabaja como modelo de la Marilyn Agency. Leland, también modelo en la misma agencia, suma su faceta musical como guitarrista de The Alligators. El ausente fue Griffin (23), el mayor, de escasas apariciones públicas. La escena familiar y sus looks coordinados fueron de lo más comentado de la noche. En la alfombra roja, Fraser contó con humor que sus hijos “se colaron” y que compartir la velada con ellos fue muy especial.