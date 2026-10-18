Qué se sabe de… el romance de Ana de Armas, la gala solidaria de los Clooney y la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin enamorada

AMOR EN PARÍS

Ana de Armas (38) y Beto Montenegro (37) dieron un nuevo paso en su historia de amor cuando asistieron juntos al desfile de Louis Vuitton en París. La actriz cubana y el líder de la banda venezolana Rawayana hicieron su primera aparición pública como pareja en el marco de la Semana de la Moda, en un evento muy especial para ella, ya que es embajadora de la firma. Para la ocasión, Ana llevó uno de los looks estrella de la colección Crucero 2027 de la maison: un minivestido de cuero negro combinado con botas de caña alta LV Beaubourg. Sonrientes y tomados de la mano, salieron de su hotel rumbo al Cour Carrée del Louvre, y apenas llegaron todas las miradas se posaron en ellos. Aunque nunca confirmaron oficialmente el romance, los rumores comenzaron en julio y cobraron fuerza un mes después, cuando fueron fotografiados durante unas románticas vacaciones en Formentera.

Frente a los fotógrafos intentaron disimular, pero sus caras de felicidad lo decían todo GettyImages - Corbis Entertainment

DESTELLOS EN LA NOCHE

Con un fabuloso vestido de silueta escultural con flecos firmado por Gucci, Amal Alamuddin (48) escoltó a su marido, George Clooney (65), en la ceremonia de los premios The Albies, con los que desde hace cinco años se reconoce la labor de personas y ONG que luchan por la justicia.

Para la ocasión, Amal lució un diseño de Gucci de silueta entallada y flecos en cascada mientras que Clooney optó por un clásico smoking negro GettyImages - Getty Images Europe

Celebrada por Clooney Foundation for Justice, la gala esta vez contó con la presencia de Brad Pitt, Laura Dern, Donatella Versace y Emma Thompson entre otros. “Los que han sido premiados representan valores fundamentales de nuestra fundación. Son personas que están arriesgando su vida y su libertad en las circunstancias más peligrosas. Ponen su propia vida en peligro para defender los derechos humanos de los demás”, dijo la estrella de Hollywood desde el escenario montado en uno de los imponentes salones del Museo de Historia Natural de Londres. Su gran amigo Bono no dudó en sumarse al evento y cantó el famoso tema “One”. “La música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Esta canción es para todos los que luchan por la verdad cuando la verdad es peligrosa”, concluyó el líder de U2.

A sus 81, Bianca Jagger también dijo presente GettyImages - Getty Images Europe

Emily Ratajkowski llevó una interpretación del clásico naked dress confeccionado en tul transparente con bordados e incrustaciones brillantes de Gucci GettyImages - Getty Images Europe

Sobre el escenario, Bono interpretó la canción “One” GettyImages - Getty Images Europe

HEREDERA ENAMORADA

Hay momentos en los cuales todo resplandece. Eso parece estar pasándole a Apple Martin (22), hija de Gwyneth Paltrow (54) y Chris Martin (49). En mayo se licenció en Derecho, Historia y Sociedad en la Universidad de Vanderbilt. Semanas más tarde, anunció su debut como actriz bajo la dirección de Nancy Meyers. Y octubre le trajo más sorpresas: desfiló en París para Chloé y se dejó fotografiar en los Hamptons con su novio.

Apple y su novio fueron fotografiados durante un paseo por los Hamptons. Según algunos medios, Moshe Levi, el candidato, vive en Nueva York PHOTO ONE - COV-Matt Agudo/INSTAR

¿El dueño de su corazón? Moshe Levi (23), quien estudió Economía y Negocios en Vanderbilt, donde se conocieron hace más de un año. Antes de pasar por Nashville, estuvo en el internado británico Radley College (donde jugó al fútbol y al cricket) y en el International School of Monaco. “Se conocieron hace más de un año en Vanderbilt [allí hizo una doble especialización en Economía y Negocios] y están muy enamorados”, contó una fuente al Daily Mail. Moshe no solo conquistó a Apple, sino también a Gwyneth y a Chris, que están encantados con su “yerno”. En 2019, fundó MOSHA, una organización sin fines de lucro que busca mejorar las oportunidades de chicos vulnerables en Perú, una causa filantrópica en la que también participan sus padres.