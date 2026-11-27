Su carrera está llena de personajes inolvidables. Hizo de Josefina Bonaparte, Jackie Kennedy y Anna Karenina. Cautivó a directores como François Truffaut, John Huston o Roman Polanski. En 1977 fue elegida como una de las actrices más bellas de todos los tiempos por la revista Newsweek y a los 65 protagonizó una campaña publicitaria de cosmética afirmando que ella no esconde su edad como sí lo hace su piel. En las sesiones fotográficas que hizo siempre pidió que no le borraran sus arrugas. Winifred Jacqueline Fraser Bisset nació el 13 de septiembre de 1944 en Weybridge, Surrey (Inglaterra). Durante su adolescencia, su madre fue diagnosticada con esclerosis múltiple y fue ella quien la cuidó y comenzó a trabajar como modelo para colaborar con la economía familiar. Estudió ballet, pero finalmente encontró su destino frente a las cámaras. Su debut cinematográfico llegó en 1965 y, dos años después, apareció en Casino Royale y Un camino para dos, junto a Audrey Hepburn y Albert Finney. Fue el comienzo de una carrera que pronto la llevaría a Bullitt, el clásico policial protagonizado por Steve McQueen. Su presencia llamó la atención y la instaló entre las nuevas figuras femeninas de Hollywood. También trabajó en Un dulce paseo, por la que recibió una nominación al Golden Globe como Actriz Revelación. Su encuentro con el cine de autor fue fundamental: en 1973 participó en La noche americana de François Truffaut, film que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Un año después integró el elenco de Asesinato en el Expreso de Oriente, de Sidney Lumet, junto a un reparto extraordinario. La consagración popular, sin embargo, llegaría en 1977 con Abismo. Una escena en la que aparecía con una remera blanca mojada quedó grabada y multiplicó su atractivo como símbolo sexual. Lejos de conformarse con el estrellato y los elogios por su belleza, siguió buscando personajes complejos. En 1984 protagonizó Bajo el volcán, de John Huston, junto a Albert Finney, una interpretación que le valió una nominación al Golden Globe. También trabajó con Roman Polanski en Lunas de hiel (1992), y con Claude Chabrol en La ceremonia (1995).

En la ceremonia de apertura del Torino Film Festival, en noviembre de 2025, impactó con un look con transparencias a sus 81 Daniele Venturelli - Getty Images Europe

Con el actor Michael Sarrazin formaron una de las parejas más icónicas de finales de los años 60 y principios de los 70 Michael Ochs Archives - Moviepix

En 2014 recibió el Golden Globe por "Dancing on the Edge" Kevin Winter - Getty Images North America

NOVIA FUGITIVA

En su vida sentimental, fue tan poco convencional como en su carrera. Nunca se casó y tuvo relaciones largas con hombres de personalidades y mundos muy distintos. Jacqueline y Michael Sarrazin formaron una de las parejas más icónicas y cautivantes de finales de los 60 y principios de los 70. Se conocieron en el set de la película Un dulce paseo (1968), donde interpretaron a una pareja cuya relación era vibrante y compleja. Su química trascendió la pantalla y estuvieron juntos siete años, de 1967 a 1974. Después llegó Victor Drai, a quien conoció en un vuelo entre Los Ángeles y París. El empresario se mudó a Estados Unidos para estar con ella y comenzó a dedicarse a la compraventa de mansiones en Beverly Hills. En 1980 llegó la separación y la estrella conoció al bailarín ruso Alexander Godunov, quien había desertado de la Unión Soviética en 1979, durante una gira del Bolshói. Su historia tenía todos los ingredientes de una película: él era un artista brillante, un hombre de temperamento fuerte y un exiliado que había elegido la libertad aun a costa de dejar atrás su país. Ocho años después tomaron caminos diferentes. Durante el rodaje de la película francesa La casa de jade (1988), conoció al actor suizo Vincent Pérez, donde interpretaron a una pareja marcada por la diferencia de edad y la pasión. Jacqueline le llevaba veinte años de edad. El amor llegó hasta en 1992.

Bisset posa para la publicidad de la película "La langosta" (1969) Archive Photos - Moviepix

Corrían los años 70 y Jacqueline lo dejaba todo en la pista de Studio 54, la disco de Nueva York Robin Platzer/Twin Images - Hulton Archive

Más adelante mantuvo una extensa relación con Emin Boztepe, instructor de artes marciales de origen turco. Con él compartió distintas etapas de su vida, separaciones y reconciliaciones. En una entrevista con The Independent, Jacqueline reconoció que había elegido hombres complicados y que dos de sus parejas habían tenido problemas con el alcohol. Sin embargo, aseguró que no le guardaba rencor a ninguno.

Con el marroquí Victor Drai se conocieron en un vuelo entre Los Ángeles y París. El empresario se mudó de la capital francesa a Estados Unidos para estar con ella y allí comenzó con la compraventa de mansiones en Beverly Hills Images Press - Archive Photos

Durante décadas, la actriz tuvo que responder a las mismas preguntas: por qué nunca se había casado y por qué no había sido madre. En una entrevista de 2013 con Mail Online, declaró: “Siempre he tenido gatos y otros animales, así que tener hijos nunca estuvo entre mis planes”. En 1971, cuando estaba rodando El puente sobre Estambul con Jon Voight, conoció a Marcheline Bertrand (entonces mujer de Voight). Se hicieron muy amigas y cuando quedó embarazada de Angelina Jolie, le pidió que fuese su madrina.

La estrella posa en su casa de Beverly Hills, en 2003 Paul Harris - Archive Photos

Junto al bailarín ruso Alexander Godunov en agosto de 1982 MediaPunch - Archive Photos

“SIGO BUSCANDO PAPELES DECENTES”

Si algo caracteriza a Jacqueline es que nunca cultivó demasiado el discurso políticamente correcto. Al hablar del movimiento #MeToo, expresó una mirada crítica sobre ciertos aspectos de las denuncias de acoso y sostuvo que las mujeres debían aprender a poner límites y decir que no. También cuestionó la presión estética de la industria y los retoques que, a su entender, terminan uniformando las caras de las actrices. En 2014 recibió uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria: el Golden Globe a Mejor Actriz de Reparto en una miniserie o película para televisión por Dancing on the Edge. Su trabajo más reciente incluye Long Shadows, estrenada en 2025. En mayo de 2026 viajó a Zaragoza, España, para recibir el Premio de Honor del Saraqusta Film Festival, en reconocimiento a su extensa trayectoria. En la entrevista que concedió a El País habló poco de su carrera y más del dolor que observa en el mundo, una señal clara de que sus preocupaciones exceden largamente las luces de Hollywood. “Las películas son fantasías y me gusta hablar de cosas reales, de las catástrofes humanas que están sucediendo, de las grandes empresas que dirigen nuestras vidas o de la gente terrible que está ofreciendo cosas contra el cáncer que no funcionan. Hay gente sufriendo y soy muy consciente de eso”.

Con el actor suizo Vincent Pérez en el Baile del Gobernador (Governor’s Ball) de la 61° edición de los Premios Oscar, en Los Ángeles, el 29 de marzo de 1989 Barry King - WireImage

Con Emin Boztepe, instructor de artes marciales de origen turco, en 2001 J. P. Aussenard - WireImage

En 1970 participó del film "Aeropuerto", donde compartió elenco con Dean Martin y Helen Hayes Silver Screen Collection - Moviepix

A los 82, Jacqueline mantiene la esencia de una estrella singular. “Sigo buscando papeles decentes, profundos, interesantes, difíciles… Me gusta hacerme preguntas mientras interpreto y encontrar respuestas”. Cuando le preguntaron cómo se ve el futuro a los 80, ella confesó: “Fluctúo mucho, pero me recuerdo cada día lo afortunada que soy. También que soy extremadamente trabajadora. Intento cuidar mi dieta diaria. Si no, me siento menos sana y menos feliz. Me gustaría cambiar la salud del mundo comprando a cada persona una vaporera para que no esté literalmente esclavizada por los conglomerados alimentarios. Sé mucho del tema porque cuidé a mi madre y vi cómo mejoraba muchísimo con la alimentación… Mantenerse en forma es esencial, como hacer el amor, trabajar y reflexionar”.