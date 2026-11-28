A sus 78 años y tras cuatro de noviazgo, Mohamed Hadid anunció su compromiso con Keni Silva. Nacida en Rusia –donde empezó a modelar a los 14 años antes de mudarse a California y trabajar para la agencia Elite Models–, la novia tiene 43 años y combina su carrera en las pasarelas y el reality Real Housewives of Orange County con su faceta de escritora y coach en temas de divorcio. Si bien el empresario inmobiliario palestino-estadounidense oficializó la noticia durante el primer baile de Vogue Arabia, en Dubái, aseguran que la propuesta habría sido unos días antes, en The Polo Lounge, el exclusivo restaurante de Los Ángeles.

El empresario y su nueva pareja, en el primer baile de Vogue Arabia, a principios de noviembre, en Dubái

Para el magnate, este será su tercer paso por el altar. Entre 1979 y 1992, estuvo casado con Mary Butler, quien es la madre de Marielle y Alana. Entre 1994 y 2000, con Yolanda, la ex modelo con quien tuvo a Gigi, Bella y Anwar. Del breve romance que mantuvo con Terri Hatfield Dull nació su hija menor, Aydan; hasta 2019 estuvo comprometido con la modelo e influencer Shiva Safai.

Mohamed Hadid con su primera mujer, Mary Butler, en Nueva York, en 2019 Gotham - Getty Images North America

Con Shiva Safai, su ex pareja, en Los Ángeles, en mayo de 2018 David Livingston - Getty Images North America

“Lo que más me gusta de él, más allá de su gran corazón, su extraordinaria pasión, su generosidad y los sueños que sigue persiguiendo, es que siempre me hace reír. Apoya mis ambiciones y me permite volar sin intentar nunca cortarme las alas”, confesó la flamante novia de Mohamed, que es madre de Alexis (18) y Joshua (14), fruto de un matrimonio previo con un hombre treinta años mayor cuyo nombre no trascendió.

“El amor no tiene fecha de caducidad y tampoco nuestros sueños. Podés volver a empezar, encontrar el amor, tener tu cuento de hadas y tu ‘Felices para siempre’”, reivindicó Silva. Acá, junto con Hadid, este 13 de noviembre en el primer baile de Vogue Arabia, en Dubái Maya Cellixa - Getty Images Europe

Aunque aún no hay fecha confirmada para esta nueva boda, ella ya lució su anillo de diamantes en Dubái, enfundada en un vestido color marfil de inspiración nupcial.

Un plano detalle del impactante anillo de compromiso de diamantes que lució en su dedo anular durante la gala