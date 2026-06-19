Qué se sabe de… La polémica con la hija de David Beckham, la boda de Zendaya con el Hombre Araña y las dos caras de Taylor Swift

DISTINGUIDO EN HOLLYWOOD

“Siempre fui soñador, pero jamás pensé que un reconocimiento así podía llegarle a un futbolista inglés laburante como yo”, dijo emocionado David Beckham (51), tras convertirse en el primer futbolista en tener su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 12 de junio. Y para semejante acontecimiento, David estuvo con los suyos: Victoria (52) y tres de sus hijos, Romeo (23), Cruz (21) y Harper (14), quien se robó todas las miradas con un slip dress rosa chicle de satén, diseño de su mamá, que combinó con sandalias turquesa con detalles joya.

David Beckham posa sonriente con su estrella GettyImages

Romeo, Harper, David, Victoria y Cruz Beckham, sobre la alfombra verde que evoca una cancha de fútbol GettyImages

La gran ausencia fue la de Brooklyn (27) y su mujer, Nicola Peltz, en medio de un distanciamiento cada vez más marcado. Todo empeoró al final del evento, cuando Harper fue a la casa de su hermano en Beverly Hills sin avisar y no obtuvo respuesta porque la pareja no estaba. “El hecho de que hubiera fotógrafos presentes lo dice todo: esto fue una coreografía para las cámaras. No quiero reconciliarme con mi familia. Me estoy defendiendo por primera vez”, lanzó Brooklyn.

Harper brilló con un vestido firmado por su madre, Victoria Beckham GettyImages

UN EXITOSO AMOR ARÁCNIDO

Tras meses de intensos rumores y alguna que otra evasiva por parte de la pareja, Tom Holland rompió el silencio en una entrevista para Esquire UK, donde no sólo confirmó que se casó con Zendaya, sino que habló de lo que significa en su vida. “Ella es mi persona, mi mejor amiga, y soy el hombre más feliz del mundo cuando estoy con ella”.

Para el estreno de la película Spider-Man: Brand New Day, en Madrid, Tom lució un conjunto de chaqueta y pantalón ancho de Jacquemus, que llevó con camisa roja y corbata negra. Por su parte, Zendaya deslumbró con strapless de la colección otoño-invierno 2026 de Christian Cowan, rematado con un moño a la altura de la cadera y flecos. Lo acompañó con un reloj Rolex y joyas de Stefer GettyImages

El protagonista de Spider-Man y la protagonista de Euphoria se conocieron en 2016 cuando coincidieron en el rodaje de Spider-Man: Homecoming. Durante años, los actores negaron tener un vínculo sentimental y se mostraban en público como amigos y compañeros de trabajo.

Zendaya y Tom Holland posan juntos en la premiere de "Spider-Man: No Way Home" en 2021 GettyImages

Fue recién en 2021 cuando decidieron oficializar su romance, momento que coincidió con otro hito arácnido en la historia de la entonces flamante pareja: el estreno del film Spider-Man: No Way Home. El lunes 15, en su primera aparición en una alfombra roja como marido y mujer, Tom y Zendaya volvieron a hacer de las suyas y lucieron espléndidos y muy cancheros durante su paso por el hotel Four Seasons de Madrid con motivo de la presentación de la nueva película Spider-Man: Brand New Day, donde coordinaron sus looks en negro.

En 2017, Tom Holland y Zendaya en el estreno de "Spider-Man : Homecoming" GettyImages

DOS CARAS PARA TAYLOR SWIFT

En cuestión de días, Taylor Swift desplegó dos facetas que, lejos de contraponerse, revelan la riqueza de su personalidad: primero, la sofisticación de una avant-première y después, la espontaneidad en una noche vibrante como tribunera durante un partido de básquet. Para el esperado estreno de Toy Story 5 (en el Dolby Theatre de Los Ángeles), eligió un original diseño floral de Erdem. La cantante es la responsable de “I Knew It, I Knew You”, la canción principal de la película.

Para el estreno de Toy Story 5, la cantante llevó un minivestido de Erdem, un diseño off shoulder depatchwork con aires románticos y falda voluminosa con bolsillos. Le sumó sandalias de Alevi Milano y un collar antiguo con una herradura de diamantes, de Sophie Jane GettyImages

Veinticuatro horas después, la vimos en una postal completamente distinta: celebrando cada jugada y dejándose llevar por la adrenalina del deporte durante el cuarto partido de las Finales de la NBA de 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks, en el Madison Square Garden. En compañía de la música Este Haim y la actriz Mariska Hargitay, Taylor se mostró relajada, y absolutamente inmersa en el juego. Vestida con un look casual, ideal para la ocasión, dejó de lado cualquier formalidad para abrazar su rol de fan.

A puro festejo, junto a Este Haim y Mariska Hargitay, alentando a su equipo favorito, los New York Knicks GettyImages

LA VIDA LES SONRÍE

Nueva York se vistió de gala para recibir el estreno mundial de The Death of Robin Hood, y, como no podía ser de otra manera, Hugh Jackman (57) se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la velada. Pero esta vez, el foco no estuvo únicamente en su regreso a la pantalla, sino en la complicidad que desplegó junto a Sutton Foster (51), su novia.

Hugh Jackman posó con impecable traje de Brioni y camisa sin corbata, mientras que Sutton eligió un vestido azul de Marina Moscone, con tajo lateral y drapeados GettyImages

El estreno tuvo lugar en el AMC Lincoln Square de Manhattan y reunió a gran parte del elenco, aunque todas las miradas se posaron sobre la química entre Jackman y Foster: sonrisas, gestos cómplices y una cercanía constante de manos entrelazadas y miradas profundas. La historia de amor entre Hugh y Sutton nació mientras trabajaban en el musical de Broadway The Music Man (entre 2021 y 2023). Tras meses y meses de rumores, la pareja hizo pública su relación en enero de 2025. Jackman venía de separarse de De‑ borra‑Lee Furness, después de veintisiete años juntos, en septiembre de 2023.

Hugh Jackman, muy bien escoltado por su novia Sutton Foster, con quien oficializó su romance en enero de 2025 GettyImages