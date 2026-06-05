¿Quién es esa chica? Tiene 17 años, es nieta de una conocida empresaria y debuta como modelo de la mano de Benito Fernández

Catalina González del Solar tiene 17 años y está a punto de cumplir un gran sueño: debutar como modelo. De la mano de Benito Fernández, formará parte del desfile que el reconocido diseñador está organizando para celebrar en septiembre sus 40 años con la moda. Nieta de Anna Gancia (de la familia del famoso aperitivo), la semana pasada Cata visitó su atelier en Palermo y, mientras se probaba algunos de los trajes que formarán parte de la próxima colección, posó en exclusiva para ¡HOLA! Argentina.

Cata es la tercera de los cinco hijos de Ana Sinclair y Nicanor González del Solar (sobrino del reconocido periodista deportivo) y este año termina la secundaria Matías Salgado

–¿Cómo llegaste a Benito?

–La moda es algo que me interesa desde chica, lo mismo que el modelaje. Una vez le pregunté a mamá (Ana Sinclair) si podíamos buscar alguna agencia y, aunque en ese momento no me dio mucha bolilla con el tema, siguió siendo mi sueño modelar algún día. Este verano, hablando con una amiga de mi abuela Anna, le conté que me gustaba mucho la moda y enseguida lo nombró a Benito, me dijo que le pasara unas fotos mías y que ella se las iba a dar para ver qué onda.

Con Benito, que ultima los detalles antes del shooting Matías Salgado

–¿Qué impresión tuviste cuando lo conociste?

–Lo que me sorprendió mucho de Benito fue su amabilidad y generosidad, yo pensé que iba a ser una persona seria y distante, pero fue todo lo contrario, se generó un ambiente muy lindo. Y cuando hicimos esta producción, si bien estaba nerviosa porque fue mi primer shooting, él me alentó, lo mismo que mamá y mi abuela, que me acompañaron, unas ídolas las dos. En realidad, mamá me contó que a mis 3 años hice una producción para Babycottons pero no me acuerdo nada de eso, así que esta vez elegí confiar en el proceso.

“De chica, cada vez que íbamos a la casa de mi abuela con mi hermana, nos metíamos en su vestidor y nos probábamos todo: la ropa, los tacos, los accesorios”, cuenta Catalina Matías Salgado

–Tanto a tu mamá como a tu abuela se las ve muy coquetas. ¿Heredaste de ellas el estilo?

–En realidad, mi ícono de la moda es mi bisabuela, Marta Gancia. Desde siempre admiré su buen gusto y elegancia. Tenía una estética impecable esté donde esté. De manera inconsciente, ya de chica empecé a querer estar bien vestida todo el tiempo, y me pasa mucho ahora que pienso muy bien qué outfits me pongo para el día, me importa mi apariencia y cómo me ve la gente. Yo creo que cómo te ve la gente condiciona cómo te tratan. Por otra parte, también de chica, cada vez que íbamos a la casa de mi abuela con mi hermana, nos metíamos en su vestidor y nos probábamos todo: la ropa, los tacos, los accesorios...

Benito Fernández junto a Ana Sinclair y Anna Gancia, madre y abuela de la modelo, que la acompañaron y alentaron durante la producción de fotos

"Quisiera dedicarme al modelaje de lleno, pero voy paso a paso", avisa Matías Salgado

–Estás a punto de terminar la secundaria. ¿La moda es tu camino o tenés otros planes?

–Quisiera dedicarme al modelaje de lleno, pero voy paso a paso.