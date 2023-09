escuchar

Ni “Volver a empezar”, “Todo a pulmón” o “Después de ti”. Aunque estamos en La Mano, el nuevo estudio de grabación que Alejandro Lerner (66) tiene en Parque Chas, la música de Taylor Swift, Ariana Grande y Brunos Mars invade la escena mientras Luna (13), la hija que Lerner tuvo con la cantante de jazz Marcela García Ibáñez (56) –también son papás de Thomas, de 8 años–, se prepara para la nota con ¡HOLA! Argentina. Orgulloso del camino que su heredera está transitando en el mundo artístico, el reconocido cantautor y compositor con más de cuarenta años de trayectoria prefiere hacerse a un costado en este encuentro y dejarla brillar.

“¿A ver cómo sonríe mi princesa?”, dice el músico mientras Luna mira a cámara. Pilar Bustelo

Alejandro y Luna posan en La Mano, el nuevo estudio de Lerner después de haber vendido el mítico El Pie. Pilar Bustelo

–¿De chica querías seguir el camino artístico de tus padres?

Luna: Cuando me preguntaban qué me gustaría ser de grande siempre decía actriz, cantante, bailarina y modelo, todo lo que tuviera que ver con lo artístico. Lo tenía bien claro y, como soy muy terca, dije: “Tengo que hacerlo”. Me acuerdo que de chiquita era muy hincha, muy activa. [Se ríe]. Me la pasaba bailando y saltando arriba de los sillones y mis papás me pedían que me bajara. Todo el tiempo le mostraba a mi mamá las coreografías que hacía, me disfrazaba y ella me grababa. Siempre fui muy extrovertida, me maquillaba con los productos de juguete de La Valijita de Juliana y me sacaba fotos.

Alejandro: Recuerdo cuando estábamos en Los Ángeles, que pasábamos más tiempo allá, y Luna bailaba a mi alrededor mientras yo tocaba el piano. Con Marce veíamos que ya de chiquita era superactriz. Tenemos muchos videos de ella a los 2 o 3 años, donde ya mostraba sus ganas de estar frente a la cámara y hacer sus payasadas, igual que nosotros. Y, tal como me dijeron mis padres en su momento, le planteamos: “Si querés hacerlo, hagámoslo bien”.

Entre discos de oro, premios y fotos que marcan el éxito de Lerner, padre e hija posan cancheros con las camperas de Mikita, la marca de Marcela, su mujer. Pilar Bustelo

–¿Ahí entra en juego la formación profesional?

Luna: Claro. En 2018, mientras caminábamos por un paseo de Los Ángeles llamado The Grove, se acercó a hablarme una chica vestida de negro que me dijo: “Parecés buena onda, linda, simpática, quiero que audiciones para entrar a The Playground, un colegio de actuación profesional donde vas a aprender un montón y vas a salir convertida en una estrella”. Yo no lo podía creer, les pedí a mis papás si podía audicionar y me dijeron que no porque teníamos que volver a la Argentina. Me largué a llorar, les decía: “Ustedes me pinchan los sueños, no quieren que sea feliz” [Se ríe]. En 2021, que vivimos un año en Los Ángeles durante la pandemia, fuimos al mismo lugar y apareció la misma chica, que me reconoció. Como nos íbamos a quedar un montón de tiempo me dejaron audicionar y quedé seleccionada.

–¿Cómo fue esa experiencia?

Luna: Fue muy linda. Iba todos los sábados y me acuerdo que el primer día tenía mucha vergüenza porque usaba aparatos en los dientes y estaba aprendiendo el idioma, y a veces mis compañeros no me entendían nada. Fueron seis meses en la escuela, todos los sábados, y era muy estricto, tenía que ir con libretos estudiados todas las semanas. Aprendí actuación para televisión y cine, y me enseñaron, por ejemplo, los ángulos de las cámaras y cómo estar en un comercial.

A sus 13 años, Luna se está formando en Otro Mundo, la escuela artística de Cris Morena. Pilar Bustelo

Además, va a un colegio inglés donde cursa materias optativas, como Danza y Maquillaje Artístico. Pilar Bustelo

–Ahora estás estudiando en Otro Mundo, la escuela de Cris Morena.

Luna: ¡Sí! Para la audición usé un monólogo que grabé para un proyecto del colegio. Hice una escena de Stranger Things en la que le hacen bullying a Eleven [el personaje de Millie Bobby Brown] y le agregué fragmentos de la serie.

Alejandro: Eso le encantó a todo el equipo de Cris. Ella en lo personal nos dijo que estaban muy sorprendidos y entusiasmados con el talento de Luna, y por eso entró en el curso avanzado dentro de los que recién empiezan.

–¿Qué te gusta más: actuar, cantar o bailar?

Luna: Siento que la tengo más clara con la actuación y con el canto, y en el baile estoy mejorando.

Alejandro: Ir a Otro Mundo es de las actividades que más la entusiasman. Luna vive en una casa de artistas: la mamá canta jazz, canta conmigo en mis shows, y yo estoy todo el día tocando el piano. Lo que nosotros le podemos dar es el espacio para que busque y se encuentre en las actividades que quiere hacer y los sueños que quiere llevar adelante.

“Cuando me preguntaban qué me gustaría ser de grande siempre decía actriz, cantante, bailarina y modelo, todo lo que tuviera que ver con lo artístico”, cuenta la adolescente. Pilar Bustelo

–¿Cuál es tu sueño profesional?

Luna: Me gustaría ser como Zendaya, que actúa, es modelo, canta y baila. Y ojalá pueda llegar a Hollywood como Anya Taylor-Joy, que tiene raíces argentinas.

–Fuera del ambiente artístico, ¿qué otras cosas te gustan?

Luna: Me encanta maquillarme e ir al shopping, a veces le digo a mamá de hacer window shopping [mirar vidrieras sin comprar]. Veo TikToks, películas, series y mucho YouTube. Me gusta mucho sacarme fotos y hacerme la modelo frente al espejo, y también hago muchos videoblogs. Pienso en cuando sea grande y pueda ver todo lo que grabo con mi celular. Me encanta jugar con mi perro Ringo.

Alejandro: Entre 2017 y 2020 hizo volteo, que es acrobacia a caballo. Imaginate para una niña tener el contacto con los caballos y aprender a cuidarlos, igual que a los perros; tiene que ver con esa sensibilidad que ella tiene.

En Los Ángeles, Luna estudió seis meses en el conservatorio The Playground, fundado por Gary Spatz, que trabajó con Britney Spears y Justin Timberlake cuando estaban empezando en El Club de Mickey Mouse. Pilar Bustelo

–¿Cuándo te diste cuenta de que tu papá era uno de los artistas más famosos del país?

Luna: Yo siempre pensé que era algo normal. [Se ríe]. Mi papá y mi mamá me explicaron que nuestra vida es diferente y que capaz mucha gente va a creer que me gano las cosas porque soy “la hija de..” y no por lo que yo valgo, y que no me tengo que poner mal por eso.

Alejandro: Nosotros no explicamos tanto, pero sí creemos que los valores se transmiten de alguna manera a través de la educación y del ejemplo. Mis hijos ven el compromiso que papá y mamá tienen con su trabajo, con el amor, el agradecimiento. Uno también está aprendiendo a ser padre. Con Luna fuimos primerizos y hoy no tenemos el manual de Luna adolescente, teníamos otros manuales que ya caducaron. Tratamos de que ellos puedan entender lo que está bien y lo que está mal, y lo que nosotros creemos que está bien y mal.

Padre e hija son apasionados por la música, los animales y la naturaleza. Pilar Bustelo

–¿Qué cosas les gusta compartir en familia?

Luna: Nos gusta viajar un montón, jugar y hacer TikToks. Papá es muy gracioso y nos hacemos chistes. También me gusta jugar al fútbol con mi hermano, aunque yo soy dura y él me reta.

Alejandro: Cuando Luna está haciendo videos yo me meto...

–Viven entre giras y estadías en Los Ángeles…

Alejandro: Tenemos una vida que nos exige estar en Estados Unidos un tiempo, pero tratamos de que no pierdan el ritmo escolar. Tenemos un cuñado que a veces la ayuda con matemática o contratamos a una profesora particular. Por otro lado, nos gusta que vivan la experiencia de viajar y tener amigos en el mundo, que no haya límites para los afectos. Pueden tener a sus abuelos en Miramar, otros amigos en España y Estados Unidos y así es como vivimos. Luna creció durmiendo detrás de la batería de los escenarios. Sabe dormir en un micro, en un avión, en barco y auto. Estamos acostumbrados tanto a los hoteles de lujo como a los de una estrella.

–¿Tienen planeado algún proyecto juntos?

Alejandro: Por ahora queda todo en el ámbito familiar. Ella tiene una canción que se llama “Luna” y la compuse cuando ella estaba en la panza.

–¿Qué consejos les pedís a tus papás?

Luna: A veces les pregunto cómo ignorar a la gente cuando te tira abajo. Me desahogo con ellos, me hacen bien.

