Todas las fotos. ¿Con quién inauguró Pampita la pista de baile en la gran noche de Fundaleu en el hotel Alvear?

Después de una pausa de cuatro años, Famosos por la Vida –la gala de Fundaleu– volvió a ocupar su lugar de privilegio en el calendario social de charities porteño y reunió a las grandes figuras para celebrar sus bodas de plata. Nadie se lo quiso perder: Mirtha Legrand, Susana Giménez, Pampita Ardohain (en su primera salida tras separarse de Roberto García Moritán), Nicole Neumann y Manu Urcera, Facundo Arana y María Susini, las Trillizas de Oro, Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich fueron algunos de los 380 invitados que a partir de las 20 dijeron presente en el Alvear Palace Hotel para apoyar a la fundación, un referente en investigación, docencia y enfermedades oncohematológicas.

Mirtha Legrand llegó minutos antes de las 21 e impactó con un traje de alta costura de Iara que eligió con su asesor de imagen de toda la vida, Héctor Vidal Rivas.

Susana Giménez acertó con una túnica con escote asimétrico, decorada con plumas de Taller Marmo, y lo complementó con sandalias con plataforma. Su hija, Mercedes Sarrabayrouse, eligió un vestido Carolina Herrera, zapatos Miu Miu y cartera Fendi. Tadeo Jones

Pampita se robó todas las miradas con un vestido de Mono Fuk. Tadeo Jones

Nicole Neumann y su marido, el piloto Manu Urcera, impecables. La modelo apostó por un sensual vestido de Márian Saud, y el piloto, por un traje con solapas de raso y chaleco de Ramírez. Tadeo Jones

José Félix Uriburu y Sofía Zámolo, que vistió un modelo de paillettes con cuello halter y falda con cola firmado por Laurencio Adot. Tadeo Jones

Gustavo Yankelevich y Rossella della Giovampaola, infaltables en la noche de Fundaleu. Siempre elegante, la socialité sobresalió con un espectacular diseño de Valentino con mangas transparentes que caían en forma de capa, clutch de la misma firma y zapatos Aquazzura Tadeo Jones

Zulemita Menem (eligió un vestido corte sirena de Ralph Lauren) llegó con su novio, Rodolfo D’Onofrio. Tadeo Jones

Las Trillizas de Oro posaron con sus maridos. De izquierda a derecha: María Emilia (reusó el vestido que Jorge Rey le hizo para el casamiento de su hija Sonia) y Clemente Zavaleta; María Eugenia (con vestido de Zimmermann) y Horacio Laprida; María Laura, que fue sola porque Ernesto Trotz estaba enfermo. Tadeo Jones

María Susini eligió un diseño de Laurencio Adot y Facundo Arana, un traje de Andre Carabelli. Tadeo Jones

CRONOLOGÍA DE UNA NOCHE ÚNICA

Entre las postales más simpáticas que se fueron sucediendo durante el cóctel, una de ellas fue ver circular a Tinto, el perro del coleccionista Eduardo Cohen. “Tiene 12 años y viene conmigo a todos lados, incluso al teatro”, le contó el dueño del reconocido anticuario Arita (está pegado al hotel) a ¡HOLA! Argentina.

La estilista Juliana Blanco (con vestido de Alaïa), Eduardo Cohen con su perro Tinto, Nicolás Caputo y Cindy Teperman (con diseño Tom Ford y minibolso Chanel). Tadeo Jones

Espléndida, Nicole Neumann llegó del brazo de su marido, el piloto Manu Urcera. Y aunque parecía que esta sería una noche “sólo de dos”, la modelo –que ya se reincorporó a Los 8 Escalones– aclaró que en un rato se lo traían a Cruz, su bebé de tres meses: “Estas salidas son un poco estresantes, pero había que empezar a salir a la vida, estábamos muy recluidos. Ahora ya está el clima lindo, el bebé tiene sus vacunas, se porta bien, y prefiero tenerlo conmigo. Como sólo toma teta, lo van a estar cuidando en un salón tranquilo y voy a acercarme cuando me necesite”. Urcera, que un día antes corrió Turismo Nacional en San Juan (quedó segundo) y en quince días participará en una carrera de TC en San Nicolás, confió: “Voy a ver si me acompañan ese fin de semana porque extraño al bebé cuando viajo. En tres o cuatro días es increíble lo rápido que crecen”. A pocos metros, las Trillizas de Oro, acompañadas por sus maridos, celebraban que acaban de lanzar su propio perfume; y Benito Fernández, que fue con su hija Marina, contaba que se siente recuperado tras el pico de estrés por el que estuvo internado. “Me conmueve el cariño que recibí. Incluso la reina Máxima [la viste hace años] me mandó un mensaje muy cariñoso por Whatsapp. Ella es una reina en todos los sentidos”, le confió a ¡HOLA! Por otra parte, Rossella della Giovampaola le pidió a Marley que le presente a Mirko. Y el conductor, muy orgulloso de su hijo de 6 años, no sólo se lo presentó, sino que le regaló la anécdota más tierna: Mirko le pidió llevar una moneda porque quería sumar su granito de arena.

Inseparables, Constanza Feraud y Gabriel Corrado (con traje de Rochas) sonrieron a las cámaras. Tadeo Jones

Eugenia Di Martino y Diego “Peque” Schwartzman. La modelo optó por un look monocromo de vestido drapeado con escote corazón y volados de Revolve, blazer oversized y zapatos Sarkany. Tadeo Jones

Ana Rusconi, siempre fiel a los vestidos de Oscar de la Renta. Tadeo Jones

El ex futbolista Oscar Ruggeri (con smoking de D´Avenza) fue con su mujer, Nancy Otero (lució un strapless con volados de Las Oreiro). Tadeo Jones

Tras el cóctel, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri y María Belén Ludueña se sentaron en la mesa principal. La periodista impactó con traje de noche de Camila Romano que acompañó con un clutch Alexander McQueen que le prestó su amiga Mariana Gallego. Tadeo Jones

Como cada año, Andrea Frigerio (by Ménage a Trois) fue la host de la velada. Tadeo Jones

Quique Wolff estuvo acompañado por su hija, Wendy. Tadeo Jones

Federico Braun y su mujer, María Freixas. Tadeo Jones

El ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvai, y Carolina Stanley, que es asesora General Tutelar del ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires y ex ministra de Salud y Desarrollo Social, llegaron de la mano. Tadeo Jones

A las 21, cuando ya era el momento de pasar al salón Versailles y ubicarse en las mesas, Mirtha y Susana hicieron su entrada triunfal con apenas tres minutos de diferencia: la Chiqui se sentó en la mesa de Consultatio junto a Eduardo Costantini (Elina, su mujer, esta vez no pudo acompañarlo), y Su, en la de RGB, escoltada por su hija Mecha Sarrabayrouse y Gustavo Yankelevich.

PREMIOS, SUBASTAS Y DANCING

Andrea Frigerio fue, una vez más, la maestra de ceremonias y presentó a cada uno de los famosos que, delantal mediante, se convirtieron en Celebrity Waiters. Después de un amuse bouche de berenjena ahumada, sirope de dátiles y polvo de almendras garrapiñadas al curry, el menú siguió con el primero de sus tres pasos: toffee de mantequilla salada de arvejas y menta, crema de yogur y pepino, langostinos alimonados, hueva de trucha y pétalos.

Víctor Savanti, presidente de Fundaleu, subió al escenario para agradecer a los presentes y expresó: “Trabajamos incansablemente para marcar una diferencia significativa en la salud de toda la comunidad. ‘Famosos por la Vida’ representa una oportunidad única para que personas solidarias y líderes de diferentes campos nos reunamos a contribuir para esta noble causa.

Un año más, la gala será el escenario perfecto para la unión entre la salud, la ciencia y la solidaridad”. Después del aplauso general, el DJ Héctor Suasnabar subió la música y al ritmo de “Volare”, Benito Fernández y Pampita Ardohain, entre otros, abrieron la pista con parejas que salieron por sorteo: a la modelo, que no quiso decir una sola palabra sobre su reciente y mediática separación, le tocó bailar con Agustín Devoto, y después siguió con Hernán Piquín (que antes bailó con Karina Mazzocco) y con su amiga Barbie Simmons.

Pampita fue una de las que abrió la pista de baile al ritmo de “Volare” y, por sorteo, la acompañó el banquero Agustín Devoto. Tadeo Jones

Agustín Devoto (48 años, separado, padre de tres hijos y de San Isidro) y la modelo se lucieron en la pista y después de un rato, ella siguió bailando con Hernán Piquín y su amiga Barbie Simons.

Karina Mazzoco, que llevó un vestido de Javier Saiach, hizo dupla con Hernán Piquín.

Cristián Cúneo Libarona y Luli Fernández, con vestido metalizado The Dress, superenamorados.

El pogo estuvo a cargo de China Ansa, Braulio Bauab, Luis Novaresio y Andrea Frigerio.

Enfundado en un traje de Bottega Dalmut, Donato desplegó pasos varios.

María Belén Ludueña, junto con Facundo Arana, fue de las celebridades que más bolsas con productos Rochas vendió durante la noche para recaudar fondos. Tadeo Jones

Mecha Sarrabayrouse, muy coqueta con un abanico a tono con su vestido.

El plato principal –confit de pato con cremoso de cabutia y coco, espárragos trigueros y portobellos– devolvió a todos a sus mesas para el momento de la subasta de un anillo de oro blanco y diamantes de Santino, que abrió con una base de 8 millones de pesos. “El último remate lo hicimos en 2019, así que hoy estoy on fire, dispuesto a lo que sea para que recaudemos mucho. Ante cualquier movimiento de cabeza voy a tomar la oferta. Hagámoslo de manera rápida, dinámica y fácil”, dijo Iván de Pineda, que le puso ritmo al remate y logró cerrarlo en once millones. Hubo raspaditas con premios importantísimos, como estadías en los hoteles Alvear, Costa Galana, Loi Iguazú (ese con pasaje incluido) o la Posada del Quenti. También una campera de Calfún y un parlante de Bang & Olufsen. Y las bolsas con productos (este año de Rochas), un clásico que caracteriza a este charity, volvieron a ser protagonistas. Se vendieron las 350 que se habían preparado, a un valor de 70 mil pesos cada una y Facundo Arana y María Belén Ludueña resultaron los mejores vendedores.

Pampita se acercó a saludar a Mirtha Legrand, que estaba sentada en la mesa de Consultatio. Tadeo Jones

Lucas Bocchino en plena charla con Javier Iturrioz, que fue el encargado de la ambientación y eligió para la ocasión un smoking de Nicolás Zaffora. Tadeo Jones

Justo Saavedra y Julieta Kemble, que impactó con un traje mini de Adrián Brown, que complementó con sandalias de vértigo de Aquazzura. Tadeo Jones

Teté Coustarot saluda a Chino Volpato y Miguel del Sel. Tadeo Jones

Derecha: el productor Luis Scalella y Flavia Palmiero fueron de los primeros en llegar. La actriz llevó un diseño de Laurencio Adot, con clutch de Gabriella Capucci. Tadeo Jones

Marcelo Devoto, consejero de Fundaleu, posa junto al fundador de Consultatio, Eduardo Costantini, y Víctor Savanti, presidente de Fundaleu. Tadeo Jones

Susana Giménez ocupó una de las mesas en primera fila, la número 5, junto a sus amigos Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola. Tadeo Jones

El baile previo al postre (brownie con frutos secos, ganache de chocolate y naranja y helado de maracuyá) llegó con los hits de Luis Miguel, que Zulemita Menem cantó íntegros mientras bailaba con Rodolfo D’Onofrio y con Flavia Palmiero y Teresa Calandra. Y a pesar de que a Denise Dumas le dolía el ciático (eso fue lo que le comentó Frigerio por micrófono), se lució como una auténtica dancing queen. Pasada la medianoche, cuando la fiesta empezaba a llegar a su fin, se anunció la mejor noticia: se recaudaron 180 millones de pesos para que Fundaleu pueda seguir cumpliendo con su noble misión.

Benito Fernández y su hija, la también diseñadora Marina Fernández Durand. Tadeo Jones

Un tierno momento entre Susana Giménez y Mirko, su ahijado.

"Estoy muy emocionado, alrededor mío hubo tres mesas con gente muy querida que fueron pacientes míos", le dijo a ¡HOLA! Miguel Pavlovsky, director médico científico de Fundaleu, que posó con su mujer, Dolores Abella. Tadeo Jones

La mesa de los Devoto. En la fila de arriba, de izquierda a derecha, Damián Robirosa, Sofía Devoto, Iván de Pineda, Dolores Cáceres (con vestido de Adrián Brown) y Marcelo Devoto (dejó la mesa principal para posar con sus hijos), Ángeles Devoto, Diego Díaz. En la fila de abajo: Inés Devoto, Martín Anzorreguy, Agustín, Vicky y Mei Devoto. Tadeo Jones

María Belén Ludueña, Marley, Susana Giménez, el Relaciones Públicas Wally Diamante y Dolores Mitre.

“Estas salidas son un poco estresantes, pero había que empezar a salir a la vida, estábamos muy recluidos. Ahora ya está el clima lindo, el bebé tiene sus vacunas, se porta bien, y prefiero tenerlo conmigo. Como sólo toma teta, lo van a estar cuidando en un salón tranquilo y voy a acercarme cuando me necesite”, contó Nicole Neumann. Tadeo Jones

Espléndidas, Sofía Zámolo, Luli Fernández, Denise Dumas y China Ansa se divirtieron simulando que recorrían una pasarela. Tadeo Jones

Un lindísimo retrato de la trilliza María Emilia con su marido, Clemente Zavaleta. Tadeo Jones

