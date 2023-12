escuchar

Si hay algo que no estaba en los planes de Andrea Bolatti (42) era sumar tres mascotas a su hogar, pero la repentina muerte de Ricardo Piñeiro lo cambió todo. En medio del dolor por haber perdido a su amigo, la modelo decidió acoger a las perritas Dachshund del ex representante: Amelie, Olympia y María Jesús, y más adelante a Helena, que continúa internada tras sufrir un ACV, al igual que su dueño. “Mis hijas están muertas de amor y yo ahora también. Me costó un poco más porque uno repara en las responsabilidades. Pensar en cuatro perras me parecía un montón, pero, como funcionan bárbaro en mi familia, siento que fue una gran adquisición”, asegura Andrea a ¡HOLA! Argentina.

Andrea, que sostiene a Amelie, posa junto a sus hijas: Elena (9), a su derecha, con Olympia a upa, e Inés (9), a la izquierda, con María Jesús. Matias Salgado

-¿Cómo surgió la idea de adoptarlas?

-Cuando me enteré de que Ricardo había tenido un ACV, me puse en contacto para tratar de ayudarlo con el tema de la internación y los médicos, porque a mi mamá le pasó lo mismo en 2019. Cuando se supo que mucho no se podía hacer porque estaba con una falla multiorgánica, armamos un grupo de WhatsApp con sus amigas más cercanas, como Dolores Moreno y Paula Chaves, y tratamos de colaborar con sus perras, que eran su familia. Dolo se estaba quedando con ellas, pero además tiene dos Pitbulls que se los estaba cuidando un vecino, así que no podía tenerlas en su casa por mucho tiempo. Me ofrecí a ayudarla y tenerlas en tránsito mientras veíamos qué pasaba con Ricardo.

La modelo tiene en sus brazos a Amelie (6) y María Jesús (5), mientras su hija Inés le da un tierno beso a Olympia (3), y Elena sonríe a su lado. Matias Salgado

-Entonces tu idea original no era adoptarlas, sino tenerlas temporalmente…

-Nunca se me hubiese ocurrido adoptar a las tres, sólo tenerlas en tránsito hasta que encontráramos una familia que las quisiera a todas. Siempre pensamos en mantenerlas juntas, porque ya habían sufrido bastante con todo lo que le pasó a Ricardo. Ellas son una familia: Amelie es la mamá de Olympia y de Helena [la que está internada], y María Jesús es la tía. Son recontra unidas y muy mimadas, teníamos miedo de que se enfermaran y la pasaran mal si las separábamos. Los días iban pasando, no aparecía una familia adoptante, y en mi casa nos fuimos enamorando cada vez más.

Andrea está eternamente agradecida con Pitu di Marco, una productora muy amiga de Piñeiro que vive en Miami y consiguió el apoyo de Natural Life, una marca que proveerá a las perras de alimento, collares y ropa de por vida. Matias Salgado

-¿Cuál fue la reacción de tus hijas cuando llevaste las perras?

-Ellas se pusieron recontra felices porque hacía mucho tiempo que me pedían un perro y yo, por temas laborales y porque viajo mucho, siempre se los fui postergando. Mis hijas se enamoraron desde el día uno, pero yo estaba un poco asustada porque de repente tener tres perras juntas, con planes y viajes para el verano, me parecía un montón. También estaba preocupada porque la más chiquita, Olympia, es muy territorial, y no se la veía muy simpática con los chicos, les gruñía y les tiraba tarascones. Pero a la semana ya estaban totalmente adaptadas a la casa y a mí, y ahora no me imagino dejarlas. Quiero que sigan siendo una familia, como lo fueron con Richard.

Elena se hamaca junto a Olympia, que el 5 de diciembre cumplió tres años. Matias Salgado

-¿Y ellas cómo son?

-Son muy fáciles de llevar, porque son cariñosas y educadas, y eso también me animó a adoptarlas. Se nota que estaban acostumbradas a estar con Ricardo todo el tiempo. Recuerdo que a Amelie la llevaba a upa a todas las producciones, trabajos y cumpleaños. Y a las chiquitas no las conocía, pero sé por gente en común que iban a todos lados con él. De hecho, camino por la casa y me siguen todo el tiempo, es como sentirlo a Richard muy presente en ellas. Amelie se nota que lo extraña mucho, viene con sus juguetitos y a veces, cuando huele el almohadón o las mantas que trajeron de la casa de él, llora un montón y lo busca por toda la casa.

Inés posa a cámara con Olympia en brazos. Matias Salgado

-¿Cómo está Helena, la perra que tuvo el ACV?

-En la veterinaria la salvaron y está cada día mejor. El domingo, Dolores me mandó unos videos donde se la ve caminando y reponiéndose. Dentro de poco, con suerte, ya le van a dar el alta y va a poder estar en casa con Amelie, Olympia y María Jesús. Después queda una operación en el hígado, por un problema congénito que tenía y que le trajo afecciones neurológicas por estar sin comida y sin agua cuando a Ricardo le dio el ACV.

Ricardo y sus “chicas” (Amelie, María Jesús, Olympia y Helena) en la última entrevista que dio a ¡HOLA! Argentina, en julio de este año. Tadeo Jones

-¿Cómo te gustaría recordarlo a Ricardo?

-Como le hubiese gustado a él, con una sonrisa y continuando con todas las obras hermosas de beneficencia que hacía, como en la parroquia Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, en Recoleta. Al principio no quise dar notas porque fue todo muy repentino y triste, y por respeto a Ricardo. Pero hoy lo pienso y es una manera linda de recordarlo y de darle tranquilidad a toda la gente que lo quería, que vean que las perras están muy bien, cuidadas y felices con su nueva vida.

