La muerte de Ricardo Piñeiro este miércoles dejó gran congoja en el mundo del espectáculo y causó conmoción por la manera en la que se halló su cuerpo en el baño de su departamento, en el barrio porteño de Recoleta. Amante de los perros, poseía cuatro Dachshund -raza conocida en la jerga popular como salchicha-, de las cuales una de ellas -al igual que su dueño- sufrió un accidente cerebro vascular (ACV). Tras la incógnita de su paradero y con el duro tratamiento que deberá realizar la mascota afectada, revelaron qué sucederá con ellas luego del deceso del exrepresentante de 68 años.

Piñeiro fue un hombre querido en las pasarelas, tanto es así que algunas de las figuras a quienes representó, como Paula Chaves, se manifestaron en las redes sociales tras su partida. Dedicado a la ayuda benéfica y a la fotografía, vivía solo en su casa junto a las cuatro mascotas, que ahora deberán mudarse a un nuevo hogar.

Esta es la última foto que posteó Ricardo Piñeiro con sus perritas Instagram

Olympia, Elena, Amelie y María Jesús, así se llaman las perritas de Ricardo, las cuales fueron adoptadas por el empresario desde cachorras y se convirtieron en su familia de inmediato. El amor por ellas siempre lo hizo público en Instagram, plataforma que utilizó con frecuencia hasta sus últimos días.

Acerca de la tutela de las cuatro, están bajo el cuidado de Dolores Bolatti, amiga cercana de Ricardo, según adelantó la modelo Dolores Moreno, que estuvo presente durante la triste afección que sufrió el exmanager.

Esta noticia se dio a conocer luego de que Moreno iniciara una colecta para recaudar fondos, con el objetivo de tratar el ACV que sufrió la perrita Elena. Gracias al apoyo de la gente, juntó $200.000, de los cuales $155.000 usó para el tratamiento veterinario debido a las secuelas que le quedaron. Además, desde su cuenta oficial de Instagram, indicó que el pozo comenzó a crecer nuevamente y que anhela seguir con el cuidado del animal.

En una Storie que publicó recientemente, Dolores señaló: “Las perritas no están separadas. Helena sigue luchando. Gracias a todos los que colaboran, y gracias a todos los que preguntan por ellas y replican lo que yo les digo, tal cual”.

El comunicado de la modelo Dolores Moreno sobre las perritas de Ricardo Piñeiro (Fuente: Instagram/@@doloresmoreno.ok)

El amor de Ricardo por sus mascotas se manifestó en la última publicación que realizó en su perfil oficial, en la cual posó junto a las cuatro Dachshund y redactó: “Celebrando ser parte de esta gran familia”.

Así despidió la farándula a Ricardo Piñeiro

A través de sus redes sociales, amigos y excompañeros de trabajo pertenecientes al mundo de la farándula y el espectáculo argentino, se manifestaron y plasmaron diferentes mensajes en honor a la memoria de Ricardo Piñeiro.

La primera de ellas fue la modelo Fernanda Villaverde, que desde una Storie de Instagram manifestó: “Richard, no puedo más del dolor, que descanses en paz. Te amo y amaré siempre”. Minutos más tarde, desde el perfil, subió una foto y expresó: “Naciste un 7 de febrero y te fuiste el 29 de noviembre. Siempre te amamos mucho Richard, acá nos tenés a las tres. En esta foto falta Roxana Sztemberg, tanto te cuido también”.

Fernanda Villaverde despide a su amigo Ricardo Pineiro

Otra de las que lamentó el fallecimiento de Piñeiro fue Paula Chaves, que agradeció haberla descubierto: “Vos me diste la oportunidad de cambiar mi vida. Vos confiaste en mí cuando nadie confiaba. Vos me llevaste a recorrer el mundo. Vos me alentaste y enseñaste aún más a amar y rescatar perros. Vos me hacías sentir segura de mí misma en un ambiente muy difícil. Vos entendías mi pánico al avión, porque le tenías más miedo que yo, y así y todo viajábamos por todos lados. Gracias por cambiar mi destino para siempre, por suerte pude decirte todo lo que te amaba en vida, pude agradecerte todo, todo lo que hiciste por mí. Me quedo con ganas de poder compartir más tiempo juntos. Buen retorno a la fuente Richard”.