Rod Stewart. Su mujer, Penny Lancaster, ahora es policía y patrulla las calles

Con 50 años recién cumplidos, no hay desafíos imposibles para Penny Lancaster, que después de triunfar como modelo, fotógrafa y figura televisiva, decidió darle un giro tan inesperado a su vida que incluso sorprendió a su esposo, Rod Stewart (76), y a sus hijos, Alastair (15) y Aiden (10). Es que la ex modelo se alistó como policía en la ciudad de Londres. “Quiero demostrarles a mis hijos que es importante seguir el camino que deseen en su vida, aunque sea considerado peligroso. Rod y los chicos estaban un poco nerviosos de que me uniera a la policía, por todo lo que uno escucha en las noticias, pero logré que entendieran que hay muchísimas mujeres, hijas, hermanas y madres que son oficiales de policía y de esa manera contribuyen a su comunidad”, le dijo en exclusiva a HELLO!

Penny en acción. Durante una prueba de uniforme en julio del año pasado, cuando se preparaba para comenzar su entrenamiento en la policía, que inició en el mes de septiembre

"La gente no me reconoce como Penny Lancaster cuando estoy de servicio… Simplemente agradecen que estemos ahí y eso es muy gratificante”, reveló la ex modelo en una exclusiva con HELLO!

en 2019, la estrella de televisión participó en Famous and Fighting Crime, donde se la vio trabajando con la policía de Cambridgeshire (en la foto, consolando a un miembro del público)

La mujer de la gran estrella de rock, que comenzó su formación en septiembre del año pasado, se preparó durante ocho meses para convertirse en agente especial de policía. “Siento que me uní a una nueva familia, en la que fui totalmente aceptada. Muchos oficiales ya me dijeron: ‘Bienvenida a la familia’. Para mí es un honor unirme al servicio”, dijo durante la entrevista, en la que también reveló que tuvo que hacer unos cambios en su entrenamiento habitual para estar a tono con las tareas. “En este trabajo tenés que estar en forma, caminando constantemente en jornadas de cinco horas, en las que también llevamos el peso de nuestro equipo. Normalmente salgo a patrullar con policías que tienen la mitad de mi edad, y les sigo el ritmo a todos”, confió entre risas.

Como agente especial voluntaria, Penny trabajará ad honorem, pero realizará las tareas habituales de todo agente de policía que incluyen prevenir el crimen, patrullar las calles, contestar llamadas de emergencia, tomar declaraciones, redactar informes de delitos y arrestar criminales

LA INSPIRACIÓN Y UN DON INNATO

“A lo largo de mi vida, y en mi grupo de amigos, siempre fui la que tomaba la iniciativa de hacerse cargo ante un problema. Tal vez por ser la más alta, entonces parecía mayor que el resto. Incluso cuando conocí a Rod, ninguno de mis amigos se animaba a pedirle un autógrafo, y dijeron: ‘Penny lo hará’. Y así fue: le pedí un autógrafo y ahora llevamos 14 años de matrimonio”, rememoró.

Tal vez, ese instintivo liderazgo fue lo que la llevó a participar, en 2019, del reality show Famous and Fighting Crime. “Siempre corrí hacia el peligro. Me las ingenio para mantener la calma afrontando las situaciones con la cabeza despejada. Por eso cuando me ofrecieron participar de Famous and Fighting Crime intuí que me iba a ir bien. Y la experiencia fue reveladora: sentí que era el trabajo para mí”, contó Penny, que tras el programa se involucró con una organización benéfica que les da apoyo a las familias de policías que mueren en servicio.

“Convertirme en oficial de policía fue mi gran hito este año. La gente no me reconoce como Penny Lancaster cuando estoy de servicio… Simplemente agradecen que estemos ahí y eso es muy gratificante”, contó la señora Stewart, que ofrece sus servicios a la comunidad como agente especial voluntaria –por lo tanto, no recibe un sueldo–, pero realiza las tareas habituales de todo oficial de policía que combate el crimen.

Penny lleva 14 años de matrimonio con el rock star y es madre de dos de sus ocho hijos, Alastair (15) y Aiden (10). En la foto, tomada en 2016, Rod acababa de recibir el título de caballero en el Palacio de Buckingham, para convertirse en Sir Roderick Stewart por su aporte a la música y su compromiso con la solidaridad. Getty Images

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Cordon Press

