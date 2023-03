Rompió con la tradición. ¿Qué hizo Kate Middleton durante los festejos de San Patricio que llamó la atención?

escuchar

El verde que, tradicionalmente, simboliza a Irlanda, es muy particular. Inconfundible, el color --que alude al nacionalismo patriótico de los celtas gaélicos-- invade más que nunca las calles de ese país en celebraciones tradicionales, como la del Día de San Patricio. Y así, en esa misma tonalidad, muchos esperaban ver vestida a la princesa de Gales cuando, el viernes 17, asistió al tradicional desfile conmemorativo en la ciudad de Aldershot, a 60 kilómetros de Londres. A diferencia de las visitas anteriores, en esta edición 2023, Kate Middleton eligió un tono diferente, más cercano al turquesa. Al principio, generó algo de controversia porque no se trataba de un desfile más: la princesa de Gales ejercía por primera vez el cargo de coronel del regimiento y estaba, de alguna manera, rompiendo una larga tradición. Sin embargo, basta prestar atención a algunos de los accesorios que llevó la mujer del heredero del trono –el broche de trébol de la Guardia Irlandesa que lució en su abrigo y los pendientes de esmeraldas rodeadas de diamantes– para entender que, aunque reinventó su look, los guiños hacia la nación irlandesa estuvieron presentes.

Este año, en Mons Barracks, Aldershot, la princesa de Gales optó por un vestido-abrigo midi turquesa, con hombros marcados, cuello mao y botones –agrupados de a cuatro, como los uniformes militares– de Catherine Walker, stilettos 105 de Gianvito Rossi en tonalidad Persian y tocado de Jane Taylor (modelo Clio). El broche que llevó sobre su tapado es el trébol de la Guardia Irlandesa y fue realizado por Cartier para la princesa María, tía de la reina Isabel II, en 1961, cuatro años antes de su muerte. Getty Images

La princesa de Gales asistió este año por primera vez en calidad de coronel de regimiento. Aquí junto con el heredero al trono, durante el brindis que se realizó después del tradicional desfile, en Mons Barracks, Aldershot. El broche de trébol de la Guardia Irlandesa que lleva en el tapado fue realizado por Cartier para la princesa María, tía de la reina Isabel II, en 1961, cuatro años antes de su muerte. Getty Images

En 2018 y embarazada del príncipe Louis, llevó al desfile de San Patricio, en Hounslow, un abrigo diseñado por Catherine Walker, zapatos de Tod’s y tocado de Gina Hoster. Getty Images

En 2019, en Cavalry Barracks, optó por un tapado entallado de Alexander McQueen con solapas laterales, cuello camisero y cinturón con botones dorados. Getty Images

En 2022, tras la pandemia, lució --también en Aldershot-- un diseño de Laura Green London, que combinó con un tocado de Lock & Co y stilettos de Emmy London. Getty Images

LA NACION