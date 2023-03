En una misma noche. Los espectaculares cambios de look de las estrellas después de los premios Oscar

escuchar

Una vez al año, las estrellas de Hollywood celebran dos fiestas de lujo en una misma noche. Se trata de la tradicional ceremonia de los premios Oscar y el after party organizado por Vanity Fair, dos eventos clave del calendario social en los que figuras del cine, la moda y la música desfilan los diseños más fabulosos de la Alta Costura. Si bien las celebridades suelen apostar a un look clásico –debido al código de etiqueta que se impone en la entrega de premios–, el festejo organizado por la revista Vanity Fair se vuelve la excusa perfecta para jugar con la creatividad y animarse a colores y diseños más osados.

Para la ceremonia de los Oscar, Antonio Banderas y Nicole Kimpel lucieron equipos de la firma española Pedro del Hierro. El actor llevó un smoking negro en raso de seda y su novia, un crop top con espalda descubierta, palazzo de tiro alto y capa en fucsia. Getty Images

Tras la entrega de premios, la pareja llegó a la fiesta de Vanity Fair con looks de la misma marca. Ella optó por un vestido largo de escote y mangas abultadas en verde esmeralda, mientras que el malagueño se mostró elegantísimo con un traje negro. Getty Images

Para la 95° edición de los premios Oscar, Cara Delevingne atrapó todas las miradas con un vestido rojo de escote asimétrico, volumen de inspiración floral en un hombro y falda con gran tajo de Elie Saab. Completó el conjunto con sandalias de Stuart Weitzman y joyas de diamantes y esmeraldas de Bvlgari. Getty Images

La modelo británica desfiló por la alfombra azul del mega evento de la revista con un diseño de tul blanco de la firma italiana Del Core con escote Bardot y falda larga con cola. Getty Images

Jennifer Connelly asistió a la gala de premiación con un vestido a medida, con tirantes de brillantes, de su marca favorita, Louis Vuitton. Getty Images

La actriz cambió luego su look por un vestido bordado en hilo metalizado, también de la maison francesa Getty Images

“Lady Gaga es un ejemplo de cómo logra interpretar la moda, la manera en que desfila cada uno de sus looks. No es la ropa la que la viste; es ella quien viste las prendas”, dijo Donatella Versace, cuya creación lució la artista para cantar en el escenario “Hold My Hand”, el tema de la película Top Gun: Maverik, nominada a Mejor Canción Original.

Eva Longoria sorprendió con un vestido de estilo art déco, con bordados de cristal y lentejuelas con formas geométricas, de Zuhair Murad. Getty Images

La ex estrella de la serie "Amas de casa desesperadas" llegó al after party con un vestido con top en forma de corazón y falda transparente, del mismo diseñador libanés. Lo complementó con sandalias de Aquazzura. Getty Images

Para la fiesta de Vanity Fair, Kate Hudson eligió un vestido fucsia de corte sirena, escote pronunciado y mangas abultadas de Tamara Ralph. Combinó el look con zapatos de Giuseppe Zanotti. Getty Images

La actriz de "Cómo perder a un hombre en diez días en el Dolby Theatre, con un vestido de paillettes metalizadas y volados en las mangas, de Rodarte. Getty Images

Halle Berry llegó a la ceremonia de los premios de la Academia de Hollyrood, lookeada con un modelo blanco satinado de Tamara Ralph, con escote halter, abertura lateral y flores con cristales en el cuello y la falda. Getty Images

Más tarde, llevó a la gala un diseño corto evasé adornado con moños brillantes, de Oscar de la Renta. Getty Images

En la entrega de premios, la británica Florence Pugh posó con una osada combinación de minivestido negro debajo de otro con gran falda y mangas con volumen de Valentino Alta Costura. Getty Images

Para la fiesta de medianoche eligió otro conjunto de Valentino compuesto por un largo abrigo en rosa palo sobre un top y pantalones negros. Getty Images

Ana de Armas, Cara Delevingne, Eva Longoria y Halle Berry fueron algunas de las stars que hicieron cambios de looks en cuestión de horas. “Son momentos mágicos, en especial cuando llevo vestidos que sólo fueron creados para mí, únicos”, reveló Nicole Kidman, quien para la ocasión eligió un traje de Armani Privé.

Salma Hayek y su hija Valentina – fruto de su matrimonio con el empresario multimillonario François-Henri Pinault– lucieron dos diseños de Gucci en rojo furioso. Getty Images

Para la fiesta post Oscar, celebrada en el Wallis Annenberg Center de Beverly Hills, Salma Hayek lució un diseño entallado de escote en V de paillettes plateadas y encaje negro. Su hija Valentina eligió un look más romántico con un modelo plisado de escote cruzado en rosa pálido y cartera, by Gucci. Getty Images

Ana de Armas optó por un diseño de lentejuelas con motivos florales y tajo sobre la pierna izquierda de Louis Vuitton que combinó con sandalias y joyas también de la misma marca. Getty Images

La actriz cubana nominada como Mejor Actriz por su papel en la película "Blonde" –sobre la vida de Marilyn Monroe– fue a la ceremonia con un vestido de corte sirena en tono perla con cristales bordados. Getty Images

Austin Butler, nominado a Mejor Actor por su rol en el film Elvis, se animó a un look más osado para el after party con una camisa de seda con lazo en el cuello, de Saint Laurent. Su novia, la modelo Kaia Gerber --hija de Cindy Crawford– llevó un vestido de lentejuelas plateadas de Céline. Getty Images

Para los Oscar, Butler llevó un smoking Saint Laurent, con solapas anchas y aire retro. Getty Images

Para el evento de la Academia de Hollywood, Sofía Carson deslumbró con un vestido de inspiración nupcial de Giambattista Valli con una falda espectacular de corte princesa. Getty Images

Luego, la cantante y actriz cambió su vestido y volvió a impactar con un diseño de tul con escote Bardot y pequeños volados plateados en capas, que complementó con unas plataformas brillantes de Jimmy Choo. Getty Images

Los looks de las dos fiestas conquistaron una vez más al público que, además de seguir la transmisión de la ceremonia en vivo (tuvo más de 18 millones de televidentes), generaron más de 20 millones de interacciones en las redes sociales.•

