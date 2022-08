Rutina fitness. ¿Cómo es el plan de entrenamiento, diseñado por un atleta olímpico, que sigue Victoria Beckham?

Desde que se contagió de su marido la pasión por el deporte y el perfecto estado físico, Victoria Beckham cumple con su rutina de ejercicios con rigurosa disciplina. Además, la diseñadora sigue la misma dieta desde hace ¡25 años! Pero en su compromiso con el fitness, la mujer del ex futbolista David Beckham quiso ir un poco más allá y tiene como entrenador personal a un atleta olímpico. Dueña de una figura muy delgada que poco a poco fue tonificando –aumentó su masa muscular sin sacrificar las medidas– ahora se supo que el responsable de esa transformación es el campeón olímpico de judo Bobby Rich, quien adaptó su propia rutina de competición (nada fácil, por cierto) a las necesidades y medidas de Victoria. “Ella está conmigo en el gimnasio cinco días a la semana, e incluso si está de viaje, no hay excusas, pasamos a las sesiones en línea”, reveló el diario británico The Sun.

Victoria entrena cinco veces a la semana, aunque esté de vacaciones. Hace ejercicios de fuerza, movimientos funcionales y también trabaja la flexibilidad.

EL ENTRENAMIENTO QUE TONIFICA EN POCAS SEMANAS

Está claro que ni Victoria ni nadie podría seguir la rutina de un atleta de élite, y es por eso que Rich fue subiendo paulatinamente la intensidad de esa rutina con el correr de las semanas. “Trato el año como una temporada, a través de diferentes bloques de entrenamiento, identificando picos y fases de recuperación para aprovechar al máximo los increíbles esfuerzos que Victoria pone en cada sesión, mental y físicamente. La mayor diferencia en su entrenamiento es la introducción de ejercicios de fuerza y movimientos funcionales”, contó el coach. Esta técnica también se usa con frecuencia en el CrossFit, el programa de alta intensidad elegido por los grandes deportistas. En una sesión típica, Victoria puede quemar hasta 600 calorías. A los 52 años, la ex Spice Girls está poniendo en valor la flexibilidad, pero en lugar de optar por una sesión de yoga o pilates, emplea las mismas pesas y mancuernas para desarrollar movilidad en sus articulaciones. “No todo son levantamientos grandes y complejos. Ponemos mucho énfasis en los movimientos más pequeños, usando el propio peso personal, bandas y pesas más ligeras en los tobillos. La consistencia es la verdadera razón del progreso, donde se ve el cambio. Es lo que convierte esto en un estilo de vida, no en un simple hábito. En pocas palabras: Victoria entrena duro, pero también entrena de manera inteligente”, asegura Rich, el hombre detrás de este arduo proceso.

Bobby Rich, su entrenador personal, ganó medallas de oro en judo en cinco oportunidades y también es el trainner de David y Brooklyn Beckham.

LA DIETA QUE NINGUNO DE LOS BECKHAM QUIERE SEGUIR

Tanto David como su hijo Brooklyn Beckham son amantes de la buena cocina. De hecho, este año Brooklyn lanzó su propio programa gourmet online. Pero Victoria se niega a salir de su rígida alimentación baja en grasas, la misma que sigue desde 1999. ¿En qué consiste? Ingiere un batido de antioxidantes en el desayuno, media palta con salmón en el almuerzo y un filete de lubina a la parrilla con brócoli al final del día.

Además de la exigente rutina de entrenamiento, la diseñadora sigue la misma dieta desde hace ¡25 años!