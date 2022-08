El embarazo de Dignity Rivero. El bebé que espera con Aíto será el nieto número 12 en la familia De la Rúa

Ellos definen su vida como “nómade y libre” y les escapan a los encasillamientos. Calu Rivero (35) –conocida como Dignity, el nombre con el que se rebautizó– es actriz, modelo y DJ y pasa su tiempo entre Buenos Aires, Punta del Este, Córdoba y Nueva York, siempre dispuesta a armar sus valijas y partir hacia otro lugar. Fernando “Aíto” de la Rúa (46) reparte sus días entre Holanda –donde tiene un emprendimiento– y Argentina. Sin embargo, ahora se preparan para algo que los definirá para siempre: serán padres de un bebé que nacerá en los primeros meses de 2023.

Con otra madurez y caminos recorridos –y bajo un absoluto hermetismo-, Calu y Aíto se reencontraron, se volvieron a enamorar y ahora esperan su primer hijo. Foto: Marcelo Rodríguez

La propia Dignity se lo confirmó a la periodista Estefi Berardi, quien se había enterado del embarazo, pero guardó el secreto a pedido de la actriz que, antes de que su futura maternidad se hiciera pública, quería visitar a su abuela en Catamarca para darle personalmente la noticia.

Aún no trascendió el sexo del bebé, que será el nieto número doce para Inés Pertiné, viuda del ex presidente Fernando de la Rúa (que murió en 2019). Agustina, su hija mayor, tiene nueve hijos junto al ingeniero agrónomo Juan Petracchi, y Antonio, ex pareja de Shakira, tiene dos chicos con la DJ y modelo colombiana Daniela Ramos, de quien se separó en 2018.

La familia de Fernando de la Rúa recibirá al nieto número doce. Tres años después de la muerte del ex presidente de la Nación, su hijo menor, Aíto, será padre por primera vez.