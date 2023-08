escuchar

El 17 de noviembre de 2021, después de quince años y más de trescientos partidos con la camiseta celeste y blanca, Noel Barrionuevo (39) anunció su retiro de las Leonas. Su última gran conquista con el seleccionado femenino de hockey sobre césped fue la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (disputados en 2021 por la pandemia), que se sumó a un palmarés que incluye el Campeonato Mundial de 2010 en Rosario y otras dos medallas olímpicas en Pekín 2008 (Bronce) y Londres 2012 (Plata). Hoy, la defensora que supo ser una especialista en corners cortos se prepara para un inesperado desafío: su debut televisivo en Bailando 2023. “Creo que me voy a morir de nervios cuando tenga que salir a la pista, voy a gritar como una loca como lo hacía antes de los partidos de hockey”, cuenta entre risas durante una distendida charla con ¡HOLA! Argentina.

Mientras posa divertida para la sesión de fotos, la ex Leona cuenta que no suele maquillarse y que el protector solar factor 100 es su gran aliado para el cuidado el cutis. foto: @matiasjsalgado

“Cuando me retiré fue duro para mí, pero a la vez estaba tranquila porque fue una decisión muy consciente”, sostiene sobre su salida de las canchas. foto: @matiasjsalgado

–Se van a cumplir dos años de tu retiro de las Leonas, ¿cómo lo estás viviendo?

–Cuando apenas me retiré fue medio raro y difícil. Mi rutina era entrenar doble turno, las concentraciones, los viajes, y de golpe todo eso se apagó por completo. Fue duro, pero a la vez estaba tranquila y feliz porque fue una decisión muy consciente y analizada. Ya estaba muy cansada físicamente, venían chicas muy jóvenes con más ganas y fuerza, y al seleccionado tenés que dedicarle más que tu ciento por ciento. Transité bien el retiro. Mi familia, que es de fierro, siempre estuvo ahí para bancarme.

–¿Con qué llenaste el vacío que dejó tu rutina deportiva?

–Apenas me retiré no hice nada, me senté en el sillón de mi casa y no me moví. [Se ríe]. Después, con los meses, mi cuerpo necesitaba moverse. Empecé entrenamiento funcional en un gimnasio e intento ir todos los días por la mañana con mi amiga Sole Cardemil. Más allá de la actividad física, me divierte la parte social y me empuja cuando tengo fiaca. También tomé un par de clases de golf, pero me cansó el tema de buscar una cancha, los palos y todo eso, soy medio vagoneta. A veces juego al paddle con amigas, como para pasar el momento. Ahora es todo diversión en mi vida, nada de presión por los resultados, por ganar… Estoy más relajada.

Noel Barrionuevo con la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, antes de retirarse del hockey.

–A nivel personal, ¿te encontraste con otra Noe?

–No, porque en mi vida soy muy autoexigente. Por ejemplo, en los ensayos para el Bailando le digo a Barby Reali, mi coach: “Esto no me sale, decime cómo hago porque quiero que me salga perfecto”. Sé que es mucha autoexigencia, pero lo estoy trabajando porque no se puede vivir así. Traslado mucho a mi vida cotidiana lo que fui como deportista: la disciplina, los horarios, la alimentación, el descanso.

–El año pasado contaste por primera vez que durante mucho tiempo tuviste trastornos alimentarios. ¿Cuáles fueron las repercusiones?

–Recibí millones de mensajes de agradecimiento por haberlo hecho público [en una entrevista con La Nación] y por haber demostrado que una deportista como yo pudo lograr todo lo que logré a pesar de eso, que me recuperé y hoy tengo una vida totalmente feliz. Quizás, quienes están pasando por un trastorno alimentario no ven la salida, y yo les aseguro que la hay. Con ayuda y ganas es posible. No es sólo un decir, es un trabajo interno, psicológico, psiquiátrico y nutricional muy grande. Yo tuve la contención de mi familia y de un grupo de chicas que estaban pasando por lo mismo, además de la ayuda de un montón de profesionales.

La ex defensora de las Leonas posa en un barco en Nordelta, el barrio donde vive hace seis años. foto: @matiasjsalgado

“Estoy tranquila, dedicándome más tiempo a mí", asegura Noel cuando dice que, por el momento, no tiene pareja. foto: @matiasjsalgado

–Dijiste que tus compañeras de las Leonas tampoco lo sabían. ¿Te escribieron?

–Sí, me felicitaron por la nota y por la valentía, porque no todo el que pasa por una situación así lo hace público. Me bancaron y se mostraron sorprendidas porque no lo sabían o quizás algunas lo sospechaban, pero antes no se hablaba mucho de este tema.

–¿Qué te llevó a aceptar la propuesta para estar en el programa de Marcelo Tinelli?

–Fue muy loco, no lo esperaba. Yo estaba con las clínicas y campus de hockey y cuando me llamaron, pedí que me dieran unos días para pensarlo, pero me tomé unas cuantas semanas. Pensé que estaba loca si aceptaba, pero mi familia me dijo que probara porque es un lindo desafío y a mí me gusta bailar, aunque no sepa. Me encanta aprender cosas nuevas y todos me dijeron que me voy a divertir.

–¿Cómo vienen los ensayos?

–Todo es nuevo, es encontrarme con mi propio cuerpo haciendo otras cosas. Muy de a poquito me voy soltando, aunque soy medio dura. Me cuestan las terminaciones, la postura, toda la parte sensual, pero creo que mi coach me va a sacar buena.

“En el Bailando voy a ser tal cual soy. Mi objetivo va a ser pasarla bien y que la gente me conozca desde otro lugar”, remarca sobre lo que será su participación en el programa de Marcelo Tinelli. foto: @matiasjsalgado

–¿Estás preparada para toda la cuestión mediática?

–Cero, no sé ni cómo manejarlo. ¡Que salga como salga! Voy a ser tal cual soy, no tengo ningún personaje. Mi objetivo va a ser pasarla bien y que la gente me conozca desde otro lugar, no sólo como deportista, sino también en mi lado más humano.

–¿Quiénes te gustaría que te vayan a ver el día de tu debut?

–Mi familia, obviamente, y mis amigas. También les pedí a las chicas de las Leonas que me banquen en el piso. Va a ser algo tan diferente que necesito su apoyo y tengo muy buena relación con muchas de las que siguen en el seleccionado. Y a Claudia [Villafañe], Dalma y Gianinna [Maradona] también les pedí, espero que lo cumplan.

–¿Con ellas también hablaste antes de aceptar la propuesta?

–A Clau se lo comenté y me dijo: “Dale para adelante, ¿por qué no? Está buenísimo y es una oportunidad para que la gente te conozca desde otro lugar”. Y Dalma, que participó del Bailando, me dijo que la voy a pasar bien y me voy a divertir. Eso me ayudó a tomar la decisión, la conozco y sé que no me va a decir una cosa por otra, así que confié plenamente en sus palabras.

