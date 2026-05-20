Sasha Meneghel: La hija de Xuxa sumó un nuevo hito en su carrera como diseñadora de moda

A los 27 años, vivió una noche cargada de emoción acompañada por sus seres queridos y el recuerdo de su abuela Alda
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En una velada que reunió moda, familia y grandes emociones, Sasha Meneghel (27) firmó un decisivo capítulo de su joven –pero ya consolidada– trayectoria profesional. La hija de Xuxa inauguró otra tienda de su firma Mondepars en el exclusivo Shopping Leblon de Río de Janeiro (el primer local está en San Pablo). La celebración íntima fue, al mismo tiempo, simbólica porque se trata de la consolidación de un sueño que comenzó a gestarse años atrás en la prestigiosa Parsons School of Design de Nueva York, donde estudió. Sasha se ocupó de cada detalle, desde el diseño hasta la iluminación de la tienda, con el objetivo de traducir su visión estética en una experiencia envolvente.
Como no podía ser de otra manera, la gran noche contó con el apoyo incondicional de su familia. Xuxa Meneghel acompañó a su hija con la emoción propia de una madre orgullosa y también estuvo presente el marido de Sasha, el cantante y compositor João Lucas.
Además, hubo tiempo para el recuerdo: la diseñadora reveló que la próxima colección de Mondepars estará inspirada en doña Alda, su abuela materna, que murió en 2018. “Fue ella quien me introdujo al mundo del arte”, dijo Sasha.
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