Sasha Meneghel: La hija de Xuxa sumó un nuevo hito en su carrera como diseñadora de moda

En una velada que reunió moda, familia y grandes emociones, Sasha Meneghel (27) firmó un decisivo capítulo de su joven –pero ya consolidada– trayectoria profesional. La hija de Xuxa inauguró otra tienda de su firma Mondepars en el exclusivo Shopping Leblon de Río de Janeiro (el primer local está en San Pablo). La celebración íntima fue, al mismo tiempo, simbólica porque se trata de la consolidación de un sueño que comenzó a gestarse años atrás en la prestigiosa Parsons School of Design de Nueva York, donde estudió. Sasha se ocupó de cada detalle, desde el diseño hasta la iluminación de la tienda, con el objetivo de traducir su visión estética en una experiencia envolvente.

Para una ocasión tan especial, Sasha eligió uno de sus diseños: el vestido “Noelle”, cuyo costo es de casi 600 dólares, una de las prendas más caras de su colección

La vidriera de su flamante local

Como no podía ser de otra manera, la gran noche contó con el apoyo incondicional de su familia. Xuxa Meneghel acompañó a su hija con la emoción propia de una madre orgullosa y también estuvo presente el marido de Sasha, el cantante y compositor João Lucas.

Xuxa acompañó a su hija en la inauguración de la nueva tienda en Río de Janeiro

Un abrazo que dice más que mil palabras

La protagonista de la noche junto a su marido, el cantante y compositor João Lucas (se casaron en mayo de 2021) y Xuxa

Además, hubo tiempo para el recuerdo: la diseñadora reveló que la próxima colección de Mondepars estará inspirada en doña Alda, su abuela materna, que murió en 2018. “Fue ella quien me introdujo al mundo del arte”, dijo Sasha.

Una foto junto a su amada abuela, doña Alda