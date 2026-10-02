Se agrandó la familia. Grace y Alan Faena nos presentan a su segunda hija nacida en Miami y revelan su nombre

El universo de Alan (62) y Grace Faena (28) siempre ha estado rodeado de una mística particular donde la estética, la imaginación y las grandes pasiones conviven en armonía. Esta vez, la magia se trasladó al ámbito más íntimo de sus vidas con la llegada de su segunda hija: Tigerlili. La feliz noticia la dio a conocer la mismísima diseñadora a través de sus redes al postear una emotiva foto familiar tomada en la clínica de Miami, donde tuvo lugar el nacimiento por cesárea el pasado jueves 24 de septiembre. En la imagen, la recién nacida descansa plácidamente en su cuna mientras su hermana mayor, Rubi Roses –luciendo un vestido con la leyenda “Big Sister”–, la contempla con una sonrisa llena de ternura. “Esperamos a la beba con tanto amor y alegría”, confiesa en un mano a mano exclusivo con ¡HOLA! Argentina Grace Faena. La historia de amor entre Grace [hija del poderoso desarrollador inmobiliario estadounidense James Goldsmith y de la reconocida interiorista Mónica Goldsmith, muy destacada en el ambiente del diseño de Florida] y el empresario hotelero argentino empezó en mayo de 2021, durante el festejo de cumpleaños de la madre de Grace en el Saxony Bar del Faena Miami Beach. Un año después, en marzo de 2022, el romance se selló con una propuesta de matrimonio en Punta del Este. Luego de una espectacular boda en Buenos Aires, en marzo de 2023, nació Rubi Roses, en septiembre de 2024. Con la llegada de Tigerlili, siguen ampliando la familia.

La foto de la felicidad. Alan y Grace posan con Noa (el hijo mayor de Faena) y sus hijas mujeres, Rubi y Tigerlili

–Tigerlili llegó al mundo en una fecha sumamente especial... ¿Cómo vivieron este nacimiento y cómo surgió la elección de su particular nombre?

–Nació perfecta, el 24 de septiembre, con 4,600 kilos y estuvo rodeada de muchísimo amor. Su nombre está inspirado en el personaje de la princesa de Nunca Jamás (Tigrilla o Tiger Lily) del clásico cuento de Peter Pan, una figura que evoca aventura, un espíritu libre y un mundo lleno de magia e imaginación. Tigerlili es una flor que simboliza fuerza con gracia y belleza feroz. Nosotros, cariñosamente, le decimos Tiggy. Fue concebida, además, en un momento inolvidable en Punta del Este, aquella noche de verano en la que el mar estaba profundamente azul e iluminado por las luces de las noctilucas.

–Tanto Rubi Roses como Tigerlili y vos celebran sus cumpleaños con apenas días de diferencia a finales de septiembre. ¿Cómo viven esta increíble coincidencia?

–¡Sí! [Se ríe]. Rubi el 23, Tigerlili el 24 y yo el 27. Las dos chicas tenían como fecha probable de parto el día de mi cumpleaños. Para la celebración, recibí ramos de crisantemos, que son mis flores favoritas, y Rubi me regaló un dibujo precioso hecho por ella. Astronómicamente quiere decir que las tres nacimos bajo el mismo cielo de otoño, que para mí es divino. ¡Es la verdadera semana de Libra!

Para visitar a su hermana, Rubi Roses llevó un vestido con la leyenda “Big Sister”

–¿Cómo vive Alan esta nueva paternidad y cómo es su rol en el hogar?

–Alan es el girl dad máximo. Es un padre increíble y superpresente. Mirá qué lindo ritual que tienen padre e hija que todas las mañanas, cuando Rubi se levanta, bajan juntos a la playa vestidos con trajes de baño rojos a caminar por la arena y a meterse en el mar. Es su momento de exclusiva complicidad con su “Dada”, como le dice ella.

–¿Cómo fue el encuentro entre Rubi Roses y su hermanita recién nacida?

–Como madre, una siempre se preocupa por la transición de tener un hijo a dos. Para una chiquita de 2 años, el cambio puede ser grande. Traté de manejarlo con mucho amor y anticipación: así, cuando llegaba la beba, no era una sorpresa. Rubi estaba superorgullosa con su remera de “Big Sister”. Al final de mi embarazo, estaba feliz con mi panza: le daba besos y le leía libros. Ahora que llegó, Rubi Roses está emocionada, y ¡también algo celosa, pero ya se acostumbrará a compartir el cariño de sus papás. ¡Darle una hermana es el mejor regalo de la vida! Yo me llevo 18 meses de diferencia con mi hermano y es lo más lindo: ¡tenés una mejor amiga para toda la vida!

Tigerlili nació el 24 de septiembre. Pesó 4,600 kilos

–Alan también es papá de Noa (17). ¿Cómo vive él la llegada de una nueva integrante a la familia?

–Ser madrastra me ha enseñado muchísimo. Es uno de los vínculos más especiales que se pueden tener en la vida. Noa es el chico más cariñoso y es maravilloso con Rubi. Ella lo adora, se pasa el día diciendo “¡Noooooooa!”. Sé que con Tigerlili va a ser igual de especial.

–Cuentan con un núcleo familiar muy unido. ¿Cómo están acompañando los abuelos este momento?

–Mis padres están obsesionados con Rubi y Tigerlili, son increíbles con ellas. Nos peleamos porque quieren venir a buscarlas todos los días y nosotros queremos que estén en casa. Mi suegra Elisa es amorosa; estamos felices esperando que venga la semana que viene desde Buenos Aires. Y sé que mi suegro Víctor, que en paz descanse y que fue un hombre tan especial, nos está mirando desde arriba.

“Alan es el girl dad máximo. Es increíble y superpresente”, dice Grace

–Con tanto movimiento entre ciudades, ¿dónde hacen base actualmente?

–Ahora estamos instalados en Miami, pero estamos ansiosos de que llegue el verano para ir a nuestra casa, Tierra Santa, en Uruguay, con nuestras hijas.

–Mencionaste que tuviste un embarazo exigente mientras continuabas con tus compromisos de moda. ¿Cómo te cuidaste?

–Tuve un embarazo bastante difícil, con momentos de mucha sensibilidad. No me sentí bien todo el tiempo, así que no hicimos baby shower, pero la esperábamos con mucha anticipación. Mis aliados fundamentales fueron comer cereal Mini Wheat para mantener el hierro, hacerme acupuntura y pasarme crema de magnesio en los pies para poder descansar y calmar el cansancio. Como soy apasionada por el diseño de moda, y es lo que hago, poder vestirme con la panza al aire me parecía lo máximo.

En el centro, Alan y Grace con Rubi Roses y Tigerlili, junto a los padres de Grace, James y Mónica Goldsmith, y su hermano Spencer Album familiar

–Ante la idea que expresaron alguna vez de armar “un jardín de infantes”, ¿siguen soñando con más hijos?

–[Se ríe]. Por ahora, nos dedicamos a disfrutar a pleno de nuestras dos chiquitas. Pero la idea siempre está, porque nuestra mayor alegría de la vida es la magia única e indescriptible de tener una gran familia feliz.

Alan con su hija mayor, Rubi Roses

En sus redes sociales, Grace compartió con sus 24,5 mil seguidores algunas fotos del tramo final de su embarazo