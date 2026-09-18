Se comprometió la hija menor de Carolina de Mónaco y ya hay polémica: aseguran que su padre, Ernst de Hannover, no la llevaría al altar

Alexandra de Hannover (27) anunció su compromiso con Ben-Sylvester Strautmann (27) después de diez años de noviazgo. “La trama del matrimonio”, escribió la royal en sus redes sociales junto a un álbum en el que mostró su espectacular anillo de compromiso con un diamante amarillo, a su perrita Eloise y el brunch íntimo con el que celebraron la propuesta.

Con esta imagen, Alexandra de Hannover y Ben-Sylvester Strautmann compartieron la feliz noticia de su compromiso. Todas las miradas se posaron en el anillo de la princesa: una pieza única con un diamante Fancy Yellow de 4,8 quilates inspirada en la histórica Piazza del Campidoglio de Roma

La hija de Carolina de Mónaco (69) y Ernst de Hannover (72) mantiene su noviazgo con el empresario y ex jugador de básquet alemán desde finales de 2016, cuando ambos tenían apenas 17 años. La primera vez que fueron captados por las cámaras fue durante la carrera benéfica No Finish Line, en Mónaco. Aunque oficiali zaron su romance en el tradicional Baile de la Rosa de Montecarlo en 2018, Ben ya forma parte desde hace años del círculo más cercano de los Grimaldi y suele acompañar a Alexandra a los principales compromisos de la familia con un perfil discreto.

Alexandra de Hannover y Ben-Sylvester Strautmann durante el Bal d’Été celebrado en el Museo de Artes Decorativas de París, en 2025 GettyImages

El mes pasado tuvo un significado especial para ambos: celebraron una década de amor con una romántica escapada a Copenhague. Alexandra es la única hija que Carolina tuvo con su último marido, Ernst de Hannover, de quien se separó en 2009 (pero nunca se divorció para no perder el título de Hannover). Criada principalmente con su madre, mantiene una relación muy cercana con sus hermanos Casiraghi: Andrea (42), Charlotte (40) y Pierre (39). Por parte de su padre también tiene dos hermanos, Ernst August (43) y Christian (41).

“Sí, sí, sí, sí y sí... ¡Estamos muy felices por esta bella noticia!”, escribió Alexandra en su cuenta de Instagram al compartir un íntimo álbum de fotos de la propuesta matrimonial, donde posó por primera vez con su anillo de compromiso

Dueña de una de las genealogías más impresionantes de la realeza europea, Alexandra ostenta los títulos de duquesa de Brunswick y Luneburgo y princesa de Gran Bretaña e Irlanda. Incluso llegó a formar parte de la línea de sucesión al trono británico gracias a su descendencia directa del rey Jorge III. Sin embargo, la princesa decidió convertirse al catolicismo, una elección personal que implicó automáticamente su renuncia a cualquier derecho sucesorio sobre la Corona británica, ya que los monarcas del Reino Unido deben pertenecer a la Iglesia anglicana.

Tiempos felices para Carolina de Mónaco y Ernst de Hannover junto a la princesita Alexandra en el Palacio Real durante el desfile por el Día Nacional de Mónaco, el 19 de noviembre de 2002 GettyImages

Pese a que la tradición indica que el padre de la novia acompaña a su hija hasta el altar, todo apunta a que Ernst de Hannover no tendría ese rol. Según distintas versiones publicadas por la prensa europea, el vínculo entre padre e hija sería prácticamente inexistente desde hace varios años. El distanciamiento habría comenzado en 2018 y se consolidó con el paso del tiempo.

De izquierda a derecha, Ben-Sylvester Strautmann junto a la princesa Alexandra de Hannover, el príncipe Alberto II de Mónaco, la princesa Charlene de Mónaco, la princesa Akiko de Mikasa, la princesa Carolina de Mónaco, Christian Louboutin, Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi en el Baile de la Rosa, en marzo de 2026 GettyImages

Una muestra de esa distancia volvió a quedar en evidencia en 2025, cuando Ernst atravesó un delicado momento de salud en Madrid y Alexandra no acudió a visitarlo. Mientras tanto, este 2026 se convirtió en un año de cambios para la princesa, que decidió independizarse y mudarse a su primer departamento. Ahora, con el compromiso confirmado, la familia Grimaldi se prepara para vivir en los próximos meses uno de los acontecimientos más esperados. Las últimas bodas celebradas en el principado de Mónaco fueron la de Charlotte Casiraghi y Dimitri Rassam, y la de su primo Louis Ducruet y Marie Chevallier, en 2019.

La princesa Carolina de Mónaco abraza a Alexandra durante la ceremonia oficial celebrada en la catedral de Mónaco con motivo de la entronización del príncipe Alberto II, en 2005 GettyImages