Se comprometió la hija menor de Carolina de Mónaco y ya hay polémica: aseguran que su padre, Ernst de Hannover, no la llevaría al altar

El 11 de septiembre, la princesa Alexandra de Hannover compartió la feliz noticia, aunque la fecha y el lugar aún se mantienen en reserva
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Alexandra de Hannover (27) anunció su compromiso con Ben-Sylvester Strautmann (27) después de diez años de noviazgo. “La trama del matrimonio”, escribió la royal en sus redes sociales junto a un álbum en el que mostró su espectacular anillo de compromiso con un diamante amarillo, a su perrita Eloise y el brunch íntimo con el que celebraron la propuesta.
La hija de Carolina de Mónaco (69) y Ernst de Hannover (72) mantiene su noviazgo con el empresario y ex jugador de básquet alemán desde finales de 2016, cuando ambos tenían apenas 17 años. La primera vez que fueron captados por las cámaras fue durante la carrera benéfica No Finish Line, en Mónaco. Aunque oficiali zaron su romance en el tradicional Baile de la Rosa de Montecarlo en 2018, Ben ya forma parte desde hace años del círculo más cercano de los Grimaldi y suele acompañar a Alexandra a los principales compromisos de la familia con un perfil discreto.
El mes pasado tuvo un significado especial para ambos: celebraron una década de amor con una romántica escapada a Copenhague. Alexandra es la única hija que Carolina tuvo con su último marido, Ernst de Hannover, de quien se separó en 2009 (pero nunca se divorció para no perder el título de Hannover). Criada principalmente con su madre, mantiene una relación muy cercana con sus hermanos Casiraghi: Andrea (42), Charlotte (40) y Pierre (39). Por parte de su padre también tiene dos hermanos, Ernst August (43) y Christian (41).
Dueña de una de las genealogías más impresionantes de la realeza europea, Alexandra ostenta los títulos de duquesa de Brunswick y Luneburgo y princesa de Gran Bretaña e Irlanda. Incluso llegó a formar parte de la línea de sucesión al trono británico gracias a su descendencia directa del rey Jorge III. Sin embargo, la princesa decidió convertirse al catolicismo, una elección personal que implicó automáticamente su renuncia a cualquier derecho sucesorio sobre la Corona británica, ya que los monarcas del Reino Unido deben pertenecer a la Iglesia anglicana.
Pese a que la tradición indica que el padre de la novia acompaña a su hija hasta el altar, todo apunta a que Ernst de Hannover no tendría ese rol. Según distintas versiones publicadas por la prensa europea, el vínculo entre padre e hija sería prácticamente inexistente desde hace varios años. El distanciamiento habría comenzado en 2018 y se consolidó con el paso del tiempo.
Una muestra de esa distancia volvió a quedar en evidencia en 2025, cuando Ernst atravesó un delicado momento de salud en Madrid y Alexandra no acudió a visitarlo. Mientras tanto, este 2026 se convirtió en un año de cambios para la princesa, que decidió independizarse y mudarse a su primer departamento. Ahora, con el compromiso confirmado, la familia Grimaldi se prepara para vivir en los próximos meses uno de los acontecimientos más esperados. Las últimas bodas celebradas en el principado de Mónaco fueron la de Charlotte Casiraghi y Dimitri Rassam, y la de su primo Louis Ducruet y Marie Chevallier, en 2019.
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