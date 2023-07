Será la primera reina de Bélgica. ¿Quién es la princesa Elisabeth, cómo se prepara para el trono y qué estudia en Oxford?

escuchar

En el último tiempo, Elisabeth de Bélgica (22) se lleva toda la atención cada vez que aparece en público junto a su familia, y las celebraciones del 21 de julio por el Día Nacional no fueron la excepción. Después de acompañar a su padre, el rey Felipe (63), a la boda de Hussein de Jordania, la princesa heredera vivió una jornada muy especial en la que impactó con cuatro cambios de look y confirmó una vez más por qué es tan popular entre los belgas: llamada a ser Reina, Elisabeth está metida de lleno en su formación institucional mientras, con discreción y estilo propio, se va abriendo paso entre las jóvenes royals de Europa. La primera cita de la agenda oficial de festejos fue la tradicional misa de Tedeum, celebrada en la Catedral Saints-Michel-etGudule de Bruselas, a la que los reyes Felipe y Matilde (50) fueron con sus cuatro hijos –a la heredera de sumaron Gabriel (19), Emmanuel (17) y Eleonore (15)– y que este año adquirió un significado muy especial por coincidir con el décimo aniversario de la llegada de los monarcas al trono. Para esta ocasión, Elisabeth eligió un impactante vestido amarillo de Natan Couture que destacaba su figura y que acompañó con sandalias Gianvito Rossi y una pamela de ala ancha firmada por Fabienne Delevigne (su madre llevó un vestido rojo, color que, junto con el amarillo de su hija y el oscuro de los trajes de los hombres, formaban la bandera de Bélgica). Unas pocas horas más tarde, la princesa participó del desfile militar junto a su hermano Gabriel y vistió el uniforme ceremonial de la Royal Military School con su sombrero de plumas, para orgullo de sus padres, que presenciaron el trascendente momento junto a sus dos hijos menores. Tras el desfile, Elisabeth cambió su uniforme militar por un vestido verde de The Kooples y clutch a juego de Fabienne Delevigne para enamorar en la fiesta en el Parque de Bruselas, donde hizo una parada en un stand de la Defensa belga y volvió a ser la más fotografiada de la familia real. Aunque guardó su mejor estilismo para la noche, cuando hizo su entrada triunfal al Parc du Cinquantenaire para el gran concierto del Día Nacional (hubo más de cien mil personas), enfundada en un vestido divino de la nueva colección de otoño de Diane von Fürstenberg.

La salida del Tedeum junto a toda su familia, tomada del brazo de su hermano, el príncipe Gabriel. Getty Images

UN DÍA SERÁ REINA

Elisabeth hará historia: será la primera reina de Bélgica dado que, hasta 1991, las mujeres no podían acceder al trono. Ella se convertirá en Reina gracias a una nueva ley de sucesión que convierte al primogénito del monarca en heredero, independientemente de su sexo (cuando su padre ocupó el trono, en 2013, pasó a ser la duquesa de Brabante, título que se otorga a los herederos). Y, aunque su camino al trono comenzó cuando nació, el 25 de octubre de 2001, al cumplir 18 años –edad en la que puede ser jefa del Estado–, la princesa empezó a prepararse para reinar. Habla perfectamente francés, inglés, alemán, holandés y flamenco; terminó su Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College (la misma escuela en la que estudiaron Leonor de España y Alexia de Países Bajos); completó su formación en la Real Academia Militar de Bruselas y ahora estudia Historia y Política en el Lincoln College, de Oxford, en Reino Unido. Siempre discreta, lleva la misma vida de cualquier estudiante: vive en una residencia estudiantil, toma café después de clases con sus compañeros, estudia en la biblioteca y viste de manera informal.

Junto a su padre, el rey Felipe, se entrevistó con personal del stand de Defensa durante la fiesta en el Parque de Bruselas. Para ese evento Elisabeth eligió un vestido de punto con cuello en color verde de The Kooples, que combinó con el clutch Virginia de Fabienne Delvigne y sandalias Gianvito Rossi. Cordon Press

Participó del desfile militar con el uniforme ceremonial de la Royal Military School. Getty Images

Con su hermano Gabriel en las celebraciones nocturnas. Para esos eventos la heredera eligió un diseño con motivos florales de Diane Von Furstenberg y zapatos de gamuza de Aquazzura. Getty Images

Detalle del make up y el peinado, que dejaba a la vista los pendientes de cristal de Carolina Herrera. Getty Images

Fuegos artificiales en los festejos del Día Nacional de este año. Getty Images

La pequeña princesa en las celebraciones por el Día Nacional de 2006 junto a los reyes Felipe y Matilde. Getty Images

El posado oficial que la familia real hizo para la Navidad de 2006, donde la heredera “comparte” protagonismo con sus tres hermanos, los príncipes Gabriel, Emmanuel y Eleonore. Getty Images

Radiante, posa con un diseño amarillo ajustado al cuerpo y falda midi de Natan Couture, que complementó con cartera a juego, sandalias Gianvito Rossi (el modelo Portofino), pendientes de diamantes con gotas de perlas y broche de oro. La princesa elevó su estilismo con la pamela XXL de rafia de Fabienne Delvigne, que le daba un toque súper femenino. La prensa belga lo consideró uno de sus mejores looks hasta la fecha. Getty Images

