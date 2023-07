“Estoy sola”: Rocío Oliva se confiesa después de mucho tiempo y revela cómo se despidió de Maradona y qué es de su vida hoy

escuchar

Se alejó del foco mediático y hoy disfruta de una nueva etapa en su vida. Rocío Oliva cumplió 33 años y lo festejó con una gran fiesta en un salón de Bella Vista, en la provincia de Buenos Aires, rodeada de su familia y amigos. “Hacía mucho tiempo que no lo festejaba así. Estaban todos los que quiero y eso habla del buen momento que estoy viviendo”, confiesa, mientras posa en la casa que vive temporalmente en un barrio cerrado en Pilar. Dejó por ahora su casa de Bella Vista (la que le regaló Diego Maradona) y pasa mucho tiempo con su hermano Luciano, que también juega al fútbol y sueña con convertirse en un profesional de la pelota. “Para mí Rocío es una referente. Ella me dice siempre que con esfuerzo se logra”, dice Luciano con orgullo.

“Para estar en pareja, yo tengo que estar muy enamorada y no me tocó eso de volver a enamorarme. En algún momento llegará, pero así estoy muy bien”, dice. Pilar Bustelo

“En diciembre vamos a abrir una academia en Cincinnati. En Dubái estamos viendo, es más difícil. Me encanta ver el avance del futbol femenino”, cuenta entusiasmada. Pilar Bustelo

Frente al fogonero de su jardín, Rocío confiesa: "Estar sola me hacer ver con más claridad lo que deseo". Pilar Bustelo

–Rocío, ¿cómo describirías tu presente?

–[Hace silencio y piensa]. En lo personal, creo que estoy pasando por uno de los mejores momentos de mi vida, estoy disfrutando mucho. Me siento feliz, me despierto contenta todos los días -algo que no me pasaba desde hacía mucho tiempo-, disfruto de estar con mi familia y amigos.

–Cuando mirás hacia atrás, ¿qué ves?

–Si miro hacia atrás, veo que tuve momentos muy lindos en los que también disfruté mucho y fui feliz, y también momentos feos, pero de eso se trata la vida. Sé que me van a seguir pasando cosas malas porque la vida no es lineal, pero particularmente en este momento me siento muy feliz. A veces da miedo decir algo así, tan convencida, pero así me siento hoy.

–¿Para llegar a este momento hiciste terapia?

–Hago terapia. Estoy enfocada en las cosas que me pasan en lo cotidiano, en mi día a día. Las cosas que me dan alegría, lo que me impulsa para seguir… Soy muy agradecida: tengo salud, mi familia está bien, tengo proyectos. No puedo pedir nada más.

Rocío tenía 22 años y Diego Maradona 52 cuando comenzaron a salir. La relación (con algunas turbulencias) duro siete años.

Rocío luce un suéter manga corta de Gucci, se confiesa fanática de la moda y le gusta comprar en tiendas de lujo cuando viaja. Pilar Bustelo

–¿Habías perdido la alegría?

–No sé si tanto, pero hoy hay más disfrute.

–¿Cómo es tu vida profesional?

–Tengo cuatro academias de fútbol femenino que funcionan a la perfección. Ese es mi trabajo, mi pasión. Mis alumnas van desde los 4 a los 16 años y me gusta acompañarlas, ayudarlas, incentivarlas. Aunque no se dediquen al fútbol profesional, el trabajo en equipo es muy bueno para la juventud.

–Un tiempo después de la muerte de Diego Maradona, te alejaste de los medios. ¿Fue por decisión propia?

–Sí. Creo que había arrancado bien, pero dejé para estudiar periodismo deportivo en River. A veces pesa un poco que te digan “estás ahí porque sos la ex de…”. Sé que mientras estás en el medio se te abren miles de oportunidades y cuando te alejás, no te llaman más. También es una manera de cerrar ciclos. Digamos que estoy tratando de encontrarle la vuelta, sé que quiero hacer algo, pero aún no sé qué y cómo. Creo que tengo todo sobre la mesa, pero debo pensar si quiero ser DT, estar en los medios o abrir más academias por el mundo. En diciembre vamos a abrir una en Cincinnati (Estados Unidos) con Liberty Group. En Dubái estamos viendo, es más difícil. Me encanta ver el avance del fútbol y del periodismo deportivo femenino. Ahora las mujeres tenemos más lugar en los medios, aunque cuesta porque el hombre siempre va a pensar que sabe más.

La periodista deportiva posa en el living de su casa. Detrás de ella, puede verse una foto de la futbolista abrazada a su papá, quien fue asesinado en 2003. Pilar Bustelo

En el quincho tiene un juego Arcade, que se convierte en gran protagonista de la diversión cuando se reúne con sus amigos Pilar Bustelo

–¿Seguís jugando al fútbol?

–Sí, hasta que el cuerpo aguante. [Se ríe]. No sé cómo sería mi vida sin competir.

–¿Alguna vez pensaste en radicarte en el exterior?

–No. Viví siete años en Dubái cuando estaba con Diego y lo último que haría es instalarme en el exterior. Me encanta viajar y disfrutar. Pero estoy diez días afuera y ya quiero volver.

–¿Sentís que sacrificaste parte de tu juventud y no pudiste vivir más cosas de tu edad?

–No sacrifiqué, acompañé.

–¿Estás en pareja?

–No, estoy sola.

–¿Te cuesta volver a apostar en el amor?

–Para estar en pareja, yo tengo que estar muy enamorada y no me tocó eso de volver a enamorarme. En algún momento llegará, pero así estoy muy bien. Ojalá el día de mañana me enamore y pueda concretar el proyecto de armar mi propia familia.

“Diego fue el hombre más importante de mi vida”, admite. Pilar Bustelo

–¿Sentís que los hombres tienen cierto prejuicio para acercarse a vos porque sos la ex de Diego?

–Cero prejuicios, aunque quizás sí un poco de miedo. [Se ríe]. Al haber sido pareja de Maradona piensan que tengo la vara muy alta, pero cuando me conocen saben que nada que ver.

–Debe ser muy doloroso para alguien que lo quiso tanto ver en las condiciones que murió.

–Fue y es doloroso. A muchísima gente el encierro de la pandemia le hizo daño y le generó depresión. Creo que eso le hizo muy mal a Diego.

–¿Te pudiste quedar con una linda imagen de él la última vez que lo viste?

–Sí porque lo vi antes de la pandemia y estaba bien. Nunca lo vi como lo mostraron el día que fue a la cancha de Gimnasia [N. de la R. la imagen de “El Diez” tambaleándose conmovió al mundo]. Yo no lo podía creer, no lo reconocía.

Rocío tiene cuatro academias de fútbol femenino con chicas que van desde los 4 hasta los 16 años. En la foto, la vemos con algunas de sus alumnas.

–¿Te dolió mucho que no te permitieran entrar al funeral o ir al entierro? ¿Te sentiste maltratada?

–Y sí, fue inmerecido. Fui su última mujer, estuve muchos años a su lado. Yo fui para despedirme de él, tenía esa necesidad. Creo que él hubiese estado de acuerdo en que yo esté ahí, pero otros tomaron la decisión y fue muy doloroso.

–¿Fuiste al cementerio a visitar su tumba?

–Sí, fui. El cementerio está a diez cuadras de mi casa en Bella Vista, sobre la misma calle. Al principio no fui porque había mucha gente, pero un día que todo estaba más calmo, me despedí de él a solas y me hizo bien. Cuando paso con el auto por el cementerio me cuesta mucho creer que Diego este ahí, pero prefiero quedarme con lo bueno. En mí quedan recuerdos lindos y ningún reproche. Cuando das todo el amor que tenés y no te guardás nada, dormís bien.

–¿Tenés contacto con su familia?

–Hablo a veces con sus hermanas y nos acordamos de las cosas vividas. Si bien con Jana y Diego Jr. [hijos de Diego] tenía contacto, desde que su papá no está más, no volvimos hablar.

"Fui al cementerio cuando todo estaba más calmo, me despedí a solas [de Diego] y me hizo bien"

–¿Te quedaron temas legales pendientes con la familia?

–No. En su momento desistí de lo de la compensación económica. Hablé con mi abogada, Ana Rosenfel, ella me dio su punto de vista y mandamos una carta en la que desistimos.

–¿Sentís la presencia de Diego?

–Mirá, en el caso de mi papá [fue asesinado cuando Rocío tenía 12 años] sé que es mi ángel de la guarda desde donde está. Si me está por pasar algo malo, me lleva para otro lado. Con Diego es distinto porque lo veo en todos lados, todo el tiempo y siempre me saca una sonrisa. Fue el hombre más importante de mi vida. Cuando estuve en Qatar para el Mundial me pasó algo muy gracioso: en la final me cambié de asiento e íbamos empatando. Se me acerca un chico y me dice: “Rocío, el asiento número 10 está libre, ¿por qué no te ponés ahí? ¿Vos que número de asiento tenés?”. Y ahí me di cuenta de que en mi ticket decía 10. Apenas me pongo en ese lugar, la Selección hace un gol. Me revolearon por el aire de la alegría. No creo en las cosas mágicas por llamarlo de alguna manera porque soy más terrenal, pero lo tomo con mucho humor y amor.

–Haber perdido a los dos hombres más importantes de tu vida, ¿sentís que de alguna forma te afecta para encontrar pareja?

–Puede ser. Es un tema que hablé mucho en terapia y siento que ya está resuelto. Ahora sé que tengo que elegir una persona que tenga los mismos sueños que yo, con quien estemos más parejos… Es lo quiero, aunque estar sola me hace ver con más claridad lo que deseo.

–¿Todo lo que viviste te convirtió en una mujer dura?

–Dura no, pero fuerte sí. Soy canceriana así que también soy muy sensible, pero una lloradita y a seguir.•

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana foto: @matiasjsalgado