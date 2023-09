escuchar

Raúl Ávila es el fiel reflejo de que los sueños sí se cumplen, pero con mucho esfuerzo y dedicación. Viajó de su Colombia natal a Nueva York cuando tenía 17 años con la idea de visitar a su padre, que vivía ahí, y partir luego a París. Sin embargo, el destino le tenía preparado otro camino y fue así como, poco a poco, se fue adentrando en el mundo de las celebridades, la moda, el cine y el lujo en la capital del mundo.

Raúl posa en RAI, su café y florería en la ciudad de Nueva York. foto: Natalia Cortés

Tras un breve paso por el modelaje conoció al famoso decorador Robert Isabell, con quien tuvo la oportunidad de trabajar durante más de doce años hasta convertirse en director creativo de su compañía, y fue él quien le inculcó el amor por esta industria. Sus creaciones fueron tomando nombre y fue Aerin Lauder, nieta de Estée Lauder, quien le dijo que era hora de volar y crear su propia marca. Al poco tiempo lo hizo y desde entonces su carrera no paró de obtener éxitos. Anna Wintour le entregó el diseño de la emblemática Met Gala y, más recientemente, en su larga y exclusiva lista de clientes entró a la gala de los premios Oscar.

Junto a su perro Lucas en otro espacio de su café neoyorquino. Con mucho esfuerzo y trabajo logró hacer un camino de éxito en el mundo de la decoración. foto: Natalia Cortés

–¿Cómo lograste que te elijan diseñador de grandes eventos y escenografías como el Met y los Oscar?

–Estoy superorgulloso de todos los logros y las oportunidades que he tenido en mi carrera. Yo de verdad le debo un montón a Anna Wintour por ayudarme y abrirme la puerta a nuevas oportunidades maravillosas.

–¿Dónde encontrás tu inspiración?

–Por todos lados, especialmente en cada aspecto de las artes, en libros, películas, museos o en la moda.

–¿Cuántas horas de trabajo hay detrás de cada montaje, cuántas personas están a tu lado?

–Depende del trabajo que estemos haciendo, a veces tenemos horarios estrictos asignados para la cantidad de tiempo que podemos trabajar. Para la Met Gala contratamos a más de trescientas personas que se sumaron a los miembros de mi equipo central.

Una de sus creaciones para la entrega de los premios Oscar.

En la lujosa y exclusiva Met Gala. En ambas oportunidades, como en la mayoría de sus trabajos, las flores, los colores y las estructuras de gran formato son parte de su ADN creativo.

–¿Cuáles son los próximos eventos de los que te vas a encargar?

–Estamos muy emocionados y esperamos con ansias las Semanas de la Moda de Nueva York y de París, Forces of Fashion y Lacma. También vamos a hacer la Gala de los premios Academy of Motion Picture Art and Sciences en Los Ángeles dentro del Museum of Motion Pictures. Hace tres años ayudé a la creación del diseño de la entrada y estoy muy orgulloso de tener la oportunidad otra vez.

–¿Cuál es tu mayor logro?

–Desde que empecé mi carrera ya he cumplido muchos logros que nunca imaginé, pero la vida cambia en tantas direcciones que todavía no creo haber cumplido mi mejor logro y siempre estoy esforzándome para eso.

–Trabajás con celebridades para tus proyectos personales, ¿cómo te relacionás con ellas?

–Es muy importante tener una buena conexión, pero aún más importante son el respeto y el ser discreto. La privacidad de sus vidas es muy importante y eso lo valoran muchísimo.

El colombiano en uno de los escenarios de su autoría en una de las ediciones del Met Gala. Getty Images

–¿Dentro de tus creaciones ponés algún toque colombiano?

–Yo estoy superorgulloso de ser colombiano y en mis creaciones siempre me encanta poner toques de flores de mi país donde pueda.

–¿Qué evento soñás tener en tus manos?

–Me encantaría tener la oportunidad de realizar más eventos internacionales, como la fiesta de la revista Vanity Fair en Hollywood.

–¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

–Cuando puedo me gusta meditar. Me encanta leer. Ahorita estoy terminando el libro del príncipe Harry.

–¿Dónde estás viviendo actualmente?

–Vivo en la ciudad de Nueva York. Me veo aquí por el resto de mi vida. Es la ciudad de las oportunidades y donde los sueños se hacen realidad.

“Me veo en Nueva York por el resto de mi vida. Es la ciudad de las oportunidades y donde los sueños se hacen realidad”, asegura.

–Tu trabajo va muy ligado a la moda. ¿Cuáles son tus gustos personales?

–Siempre me gusta un look clásico y chic.

–En tu casa, ¿cómo preferís que sea la decoración?

–Mi hogar es mi santuario y lugar de relajación. Es importante que esté limpio y organizado. Tiene un aspecto moderno minimalista con una paleta de colores en blanco y negro.

Texto: Ángela Landínezo

Fotos: Natalia Cortes

Realización fotos retrato: Paula Sanmiguel

Fotos montaje: Archivo particular

