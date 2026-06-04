“Te amo infinitamente”: El ex piloto Ralf Schumacher se casó con su novio francés en una íntima ceremonia en Saint-Tropez

En el glamoroso escenario de la Costa Azul, Ralf Schumacher (50) -hermano menor de Michael Schumacher- comenzó un nuevo capítulo de su vida. El expiloto de Fórmula 1 dio el “sí, quiero” a su pareja, el empresario francés Étienne Bousquet-Cassagne (36), en una boda que reunió a familiares y amigos. La ceremonia, celebrada en Saint-Tropez, estuvo marcada por la elegancia y la alegría.

Los novios, que coordinaron sus looks hasta el más mínimo detalle, en el momento de la firma

“El fin de semana pasado, comenzó el primer capítulo de nuestra vida juntos. Ante todos los que nos aman, estoy aquí con el corazón lleno de alegría y emoción para decirte cuánto te elijo: a vos, para siempre”, empezaron diciendo los recién casados en un posteo conjunto que hicieron en Instagram para contarles a todos su enorme felicidad.

La alegria de los recién casados y sus inviatados minutos antes del tracional corte de la torta de bodas

Además, los novios se regalaron palabras cargadas de ternura para dejar en claro cuánto cambiaron sus vidas desde que están juntos: “Has iluminado mis días, a veces monótonos, con una risa que lo cura todo y una dulce certeza que nunca antes había sentido. Contigo, me siento vivo, libre para ser yo mismo, completo. Todo puede cambiar hoy, y eso es precisamente lo que está sucediendo ahora”.

¡Chin chin! Una de las tantas fotos que la pareja comparte con sus seguidores en Instagram dejando en claro lo felices que son

“Sos mi refugio, mi cómplice, mi amante y mi mejor amigo/a. Contigo, ya no le temo al futuro, porque sé que lo construiremos juntos. A partir de hoy, soy oficialmente tu esposo y vos sos el mío. Por el resto de nuestras vidas, quiero explorar el mundo a tu lado, compartir las pequeñas alegrías del día a día y las grandes aventuras, y crecer juntos en este amor que nos fortalece. Te amo infinitamente, mi esposo, mi todo”.

Una historia que nació lejos de los flashes

Ralf Schumacher y Étienne Bousquet-Cassagne se conocieron en Mónaco y comenzaron su relación en 2022, cuando la complicidad profesional derivó en una conexión personal profunda. Sin embargo, no fue hasta julio de 2024 cuando el expiloto decidió compartir su verdad con el mundo. A través de una imagen sencilla, contemplando un atardecer junto a su pareja, Schumacher hizo pública la relación: “Lo más hermoso de la vida es tener a tu lado a la pareja adecuada con quien puedes compartirlo todo”.

La foto que eligió el ex piloto para contarle al mundo su noviazgo

Schumacher junto a su hijo David y su mujer Vivien Keszthelyi durante el festejo de su cumpleaños en 2023