Tiene 19 años. Es la nieta de una diva del cine e hija de un reconocido director, estudia Literatura y Arte y ama la danza

Lucia Sofia Ponti heredó no sólo una belleza serena y sofisticada, sino también una sensibilidad artística que la distingue. Nacida en Ginebra en 2006 y criada en Los Ángeles, creció entre cámaras, guiones y escenarios. A los 19 años, la hija del director Edoardo Ponti y de la actriz Sasha Alexander, y nieta de la legendaria Sophia Loren, estudia Literatura Inglesa e Historia del Arte en la prestigiosa Brown University, en Rhode Island, donde combina la formación académica con la danza, disciplina que practicó de forma profesional durante más de catorce años.

Lucia posa con su madre Sasha Alexander, su abuela Sophia y su padre Edoardo Ponti en el Tribeca Film Festival, en abril de 2014. Getty Images - WireImage

Con su papá y su hermano menor, Leonardo.

"Mi abuela y yo estamos muy unidas. La quiero mucho y, a pesar de la distancia, pasamos mucho tiempo juntas", le confesó a ¡HOLA!

UN DEBUT SOÑADO EN PARÍS

El gran salto a la escena internacional llegó en noviembre de 2024, cuando fue una de las elegidas para participar en el exclusivo Le Bal des Débutantes, en París. Con un vestido de Armani inspirado en el estilo de su abuela –sofisticado, atemporal y con un guiño al cine clásico italiano–, Lucia deslumbró en la pista de baile con un elegante vals, para dejar en claro que el glamour corre por sus venas.

En el Baile de Debutantes de París (2024), con un strapless firmado por Giorgio Armani, amigo íntimo de su abuela. Un diseño con motivos florales y aplicaciones brillantes que completó con un impactante collar de esmeraldas. @giorgioarmani

UNA RELACIÓN ENTRAÑABLE CON LA NONNA

“Admiro la fidelidad a sus valores. Mi abuela nunca renunció a su propia autenticidad para adaptarse a las expectativas de los que la rodeaban. Me siento infinitamente inspirada por ella y siempre agradecida por tener un modelo tan increíble al que admirar”, confesó Lucia a ¡HOLA! La relación entre ambas es profunda, marcada por la admiración mutua y una conexión que trasciende generaciones. Lucia visita con frecuencia a Sophia en Ginebra, donde comparten charlas, recuerdos y consejos de vida. “Creo que heredé de ella sus agallas. Me ha enseñado a no rendirme nunca y a seguir luchando por lo que anhelo”.