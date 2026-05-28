Tiene 26 años, es el hijo de una estrella del cine, estudió Psicología, pero se dedica a la actuación con éxito

Homer James Jigme Gere (26) irrumpe en la escena internacional con paso firme y decidido. El hijo mayor de Richard Gere y la actriz Carey Lowell logró su primer gran papel en la esperadísima tercera temporada de Euphoria, marcando así el inicio de una carrera que promete dejar huella. Lejos de los focos durante gran parte de su vida, Homer se presenta ahora ante el gran público no sólo como “el hijo de”.

Gere con su ex mujer, la actriz Carey Lowell. Estuvieron juntos casi dos décadas Jon Kopaloff - FilmMagic

Nacido en Nueva York el 6 de febrero de 2000 –su famoso padre puso “El Mesías”, de Handel, en un reproductor de CD portátil que llevó a la sala de partos–, su primer nombre es en honor a su abuelo paterno; James, por su abuelo materno; y Jigme, un término tibetano que significa ‘valiente’, reflejo del vínculo espiritual de su papá con el budismo. Homer creció en Westchester, fue a la escuela privada Hackley en Tarrytown y luego ingresó a la Universidad de Brown, donde se graduó, en 2024, con una licenciatura en Psicología y una subespecialización en artes visual.

Homer posa con su padre y su actual mujer Alejandra Mike Coppola - Getty Images North America

EL GRAN SALTO

En Euphoria, Homer interpreta a Dylan Reid, un famoso actor que mantiene una relación con Lexi Howard, el personaje hecho por Maude Apatow. El intérprete confesó que este proyecto fue un auténtico desafío, vivido casi sin red, ya que le confirmaron su participación en la serie dos días antes de empezar a filmar.

El hijo de Richard Gere posa en la avant-première de la serie "Euphoria", en abril de este año, en el TCL Chinese Theatre, en Hollywood Brianna Bryson - WireImage

Además, el hijo de Richard estrenará la serie de terror y suspenso The Shards, donde comparte elenco con Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, ex mujer de su padre. Antes de este gran salto, Homer había explorado distintas facetas: desde la música –como vocalista de una banda punk en su etapa universitaria– hasta la escritura y dirección de pequeños proyectos. También dio sus primeros pasos frente a cámara en el cortometraje August (2022).

MUCHO MÁS QUE UN PADRE ACTOR

Si hay algo que define a Homer es la relación profunda, cercana y cotidiana que mantiene con su papá: el joven actor reveló que hablan todos los días. “Mi padre da muy buenos consejos. No tienen que ver necesariamente con el oficio, sino más bien con cómo te comportás, cómo hacés que esto funcione de manera positiva”, contó en Entertainment Tonight.

Una postal de Homer con su padre, en abril de 2001, durante un evento en el Central Park Diane L. Cohen - Hulton Archive

Habitual en citas selectas como los festivales de Cannes o Venecia, siempre del brazo de su padre, su presencia nunca fue estridente, sino medida, casi en segundo plano. Hoy, ese bajo perfil se revela como un camino seguro hacia el éxito.