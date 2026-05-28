Corazón indomable. Naomi Campbell: Robert De Niro y Flavio Briatore entre sus amores y las relaciones que terminaron en escándalo

A los 56 años recién cumplidos, Naomi Campbell sigue siendo mucho más que una supermodelo: es un mito viviente. La “diosa de ébano”, como fue bautizada en los años dorados de las supermodelos, convirtió su vida sentimental en una verdadera constelación de romances intensos y escandalosos.

Audaz y siempre vigente, Naomi sigue marcando el pulso de la industria de la moda Ricky Vigil M / Justin E Palmer - GC Images

Desde el explosivo romance con Mike Tyson hasta su relación más estable y sofisticada con el magnate ruso Vladislav Doronin, la modelo amó con la misma intensidad con la que desfiló para Versace o Chanel. A mediados de los 90, la química entre ella y Robert De Niro alimentó titulares durante meses, aunque siempre mantuvieron un perfil reservado.

A los 17 años, en su fabuloso debut en la pasarela. Fue en 1987 para Yves Saint Laurent Pierre VAUTHEY - Sygma

Con Robert De Niro fueron pareja en los años 90 durante seis años. “Estoy contenta de que sigamos siendo amigos. Lo admiro a él y a su trabajo”, confesó Steve Eichner - WireImage

Mike Tyson y Naomi mantuvieron una breve, pero muy mediática relación amorosa entre 1989 y 1990, justo cuando ambos se encontraban en la cima de sus carreras Ron Galella, Ltd. - Ron Galella Collection

Poco después llegó el bajista de U2, Adam Clayton, con quien incluso estuvo comprometida. “Adam era dulce y extremadamente inteligente”, declaró la modelo años más tarde en una entrevista con la prensa británica.

Cuando tenía 23 años se comprometió con el bajista de U2, Adam Clyton, de 33. Sin embargo, al poco tiempo cancelaron la boda debido a las frecuentes peleas que mantenían Dave Benett - Dave Benett Library

También hubo lugar para el temperamento latino del bailaor de flamenco Joaquín Cortés, con quien protagonizó una de las historias más apasionadas y tormentosas del jet set europeo. Las discusiones explosivas eran casi tan famosas como sus reconciliaciones.

1997, en Londres, con el famoso bailaor de flamenco Joaquín Cortés, señalado como uno de los hombres más sexies en la década del 90. La relación llegó a su fin tras una pelea en un hotel y una hospitalización en Las Palmas de Gran Canaria por sobredosis de alcohol y tranquilizantes Dave Benett - Dave Benett Library

Otro hombre clave fue Flavio Briatore, hoy “jefe” de Colapinto en Alpine. Él mismo confesó años después que Naomi fue “el gran amor” de su vida. A pesar de la ruptura, mantienen una estrecha amistad que lleva décadas.

Su noviazgo con Flavio Briatore, actualmente jefe de la escudería Alpine, fue tan apasionado como tormentoso. Duró cinco años, entre 1998 y 2003 Pool LAFARGUE/LENHOF - Gamma-Rapho

La modelo y el millonario italiano mantienen una excelente relación, tal como se pudo ver en noviembre del año pasado en el Grand Prix de F1 de Las Vegas Arnold Jerocki - Getty Images North America

En la lista también aparece Leonardo DiCaprio, eterno seductor de modelos, con quien fue vinculada en fiestas privadas y vacaciones de lujo durante los años 2000. También se la vinculó con el productor de cine saudí Mohammed Al Turki, el cantante Sean “Diddy” Combs, el DJ alemán Rampa, el ex integrante de One Direction Liam Payne y el rapero Skepta.

Con Leonardo DiCaprio se conocieron en una fiesta y su breve romance tuvo lugar en 1995. Un dato a destacar es que a diferencia de las jóvenes recientes conquistas del actor, Campbell es cuatro años mayor que él Ron Galella - Ron Galella Collection

Sin embargo, su relación más formal y pública fue con Vladislav Doronin. Juntos recorrieron el mundo y se dejaron ver en barcos de lujo, mansiones y eventos exclusivos, convirtiéndose en una de las parejas más glamorosas del planeta. La pareja se separó y reconcilió varias veces y años después, él la demandó económicamente.

Deslumbrante en el Victoria’s Secret Fashion Show de 2002 Matthew Peyton - Getty Images North America

Campbell llegó a decir en el programa de Oprah Winfrey: “Cuando amo, doy todo”. Pero también reconoció que le costaba sostener relaciones largas debido a la exposición y su personalidad intensa. Porque detrás de la perfección sobre la pasarela, la supermodelo también atravesó momentos oscuros. Su batalla contra las adicciones fue pública.

Hace dos años se la vinculó sentimentalmente con el productor de cine saudí Mohammed Al Turki, dieciséis años menor que ella Sylvain Lefevre - Getty Images Europe

En distintas entrevistas habló sobre el consumo de drogas y alcohol durante los 90, especialmente tras la muerte de su amigo Gianni Versace. “El duelo me destruyó”, confesó en una entrevista que dio a Vogue. También protagonizó episodios violentos que terminaron en juicios y trabajos comunitarios, incluyendo agresiones a asistentes personales y empleados.

Junto a su hija de 6 y su hijo de 3, nacidos por gestación subrogada, cuyos nombres nunca hizo públicos

LOS LATIDOS DE SU CORAZÓN

Si algo transformó profundamente su vida fue la maternidad. A los 50 y 53 años mediante un proceso de gestación subrogada, Naomi decidió llevar su maternidad en solitario. Fiel a su estilo hermético, nunca reveló demasiados detalles sobre ellos, ni siquiera sus nombres; aunque en distintas entrevistas los describió como “my heartbeats” (‘los latidos de mi corazón’), dejando en claro el lugar central que ocupan en su vida.

Con el rapero británico Skepta mantuvieron un romance muy mediático entre finales de 2017 y mediados de 2018 WWD - Penske Media

Naomi también confesó que la maternidad cambió por completo sus prioridades y su manera de mirar el mundo. “Nunca es demasiado tarde para convertirse en madre”, declaró a una revista de moda británica. Hoy, a los 56, Naomi continúa siendo una figura magnética, más serena, más espiritual y alejada de los excesos que alguna vez amenazaron con consumirla.

Durante más de veinte años fue muy amiga del rapero Sean “Diddy” Combs y hasta hubo rumores de romance. Pero tras las acusaciones legales y cargos federales contra el rapero, Naomi se distanció Ricky Vigil M / Justin E Palmer - GC Images

Durante cinco años salió con el magnate inmobiliario ruso Vladimir Doronin. Aunque hubo rumores de boda, pusieron punto final a la relación en 2013. En 2020, él la demandó por 2,5 millones de euros por un doble concepto: la devolución de “sus cosas” y un préstamo que le hizo cuando eran novios Eddy LEMAISTRE - Corbis Entertainment