Corazón indomable. Naomi Campbell: Robert De Niro y Flavio Briatore entre sus amores y las relaciones que terminaron en escándalo

La primera modelo negra en conquistar la meca de la moda tuvo grandes amores, vínculos intensos y escandalosos, y hoy cría dos hijos sola
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A los 56 años recién cumplidos, Naomi Campbell sigue siendo mucho más que una supermodelo: es un mito viviente. La “diosa de ébano”, como fue bautizada en los años dorados de las supermodelos, convirtió su vida sentimental en una verdadera constelación de romances intensos y escandalosos.
Desde el explosivo romance con Mike Tyson hasta su relación más estable y sofisticada con el magnate ruso Vladislav Doronin, la modelo amó con la misma intensidad con la que desfiló para Versace o Chanel. A mediados de los 90, la química entre ella y Robert De Niro alimentó titulares durante meses, aunque siempre mantuvieron un perfil reservado.
Poco después llegó el bajista de U2, Adam Clayton, con quien incluso estuvo comprometida. “Adam era dulce y extremadamente inteligente”, declaró la modelo años más tarde en una entrevista con la prensa británica.
También hubo lugar para el temperamento latino del bailaor de flamenco Joaquín Cortés, con quien protagonizó una de las historias más apasionadas y tormentosas del jet set europeo. Las discusiones explosivas eran casi tan famosas como sus reconciliaciones.
Otro hombre clave fue Flavio Briatore, hoy “jefe” de Colapinto en Alpine. Él mismo confesó años después que Naomi fue “el gran amor” de su vida. A pesar de la ruptura, mantienen una estrecha amistad que lleva décadas.
En la lista también aparece Leonardo DiCaprio, eterno seductor de modelos, con quien fue vinculada en fiestas privadas y vacaciones de lujo durante los años 2000. También se la vinculó con el productor de cine saudí Mohammed Al Turki, el cantante Sean “Diddy” Combs, el DJ alemán Rampa, el ex integrante de One Direction Liam Payne y el rapero Skepta.
Sin embargo, su relación más formal y pública fue con Vladislav Doronin. Juntos recorrieron el mundo y se dejaron ver en barcos de lujo, mansiones y eventos exclusivos, convirtiéndose en una de las parejas más glamorosas del planeta. La pareja se separó y reconcilió varias veces y años después, él la demandó económicamente.
Campbell llegó a decir en el programa de Oprah Winfrey: “Cuando amo, doy todo”. Pero también reconoció que le costaba sostener relaciones largas debido a la exposición y su personalidad intensa. Porque detrás de la perfección sobre la pasarela, la supermodelo también atravesó momentos oscuros. Su batalla contra las adicciones fue pública.
En distintas entrevistas habló sobre el consumo de drogas y alcohol durante los 90, especialmente tras la muerte de su amigo Gianni Versace. “El duelo me destruyó”, confesó en una entrevista que dio a Vogue. También protagonizó episodios violentos que terminaron en juicios y trabajos comunitarios, incluyendo agresiones a asistentes personales y empleados.
LOS LATIDOS DE SU CORAZÓN
Si algo transformó profundamente su vida fue la maternidad. A los 50 y 53 años mediante un proceso de gestación subrogada, Naomi decidió llevar su maternidad en solitario. Fiel a su estilo hermético, nunca reveló demasiados detalles sobre ellos, ni siquiera sus nombres; aunque en distintas entrevistas los describió como “my heartbeats” (‘los latidos de mi corazón’), dejando en claro el lugar central que ocupan en su vida.
Naomi también confesó que la maternidad cambió por completo sus prioridades y su manera de mirar el mundo. “Nunca es demasiado tarde para convertirse en madre”, declaró a una revista de moda británica. Hoy, a los 56, Naomi continúa siendo una figura magnética, más serena, más espiritual y alejada de los excesos que alguna vez amenazaron con consumirla.
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