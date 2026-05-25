En Cannes. Todos los famosos y los lookazos de la gala solidaria más glamorosa de la Costa Azul

Cannes es mucho más que cine: es espectáculo, moda, fantasía y también conciencia y compromiso solidario. Con grandes figuras internacionales, el 21 de mayo se celebró la 32ª gala de amfAR en el legendario Hôtel du Cap-Eden-Roc, en Cap d’Antibes.

Robbie Williams y su mujer, Ayda Field, apostaron por looks coordinados cromáticamente; él con traje y camisa oscura, y ella con brillos, transparencias y plumas Neilson Barnard/amfAR - Getty Images Europe

Como cada año, en la recta final del festival de cine, esta exclusiva velada reúne a personalidades icónicas en una noche dedicada a la recaudación de fondos para la investigación del VIH-sida.

La modelo y presentadora israelí Bar Refaeli lució un vestido irregular con cuello alto, de Stella McCartney Hoda Davaine/amfAR - Getty Images Europe

Eva Longoria, Heidi Klum, Sara Sampaio, Scarlett Jo - hansson, Demi Moore, Bar Refaeli, Izabel Goulart y Leonie Hanne, entre otros invitados destacados, disfrutaron de los shows de Robbie Williams, Zara Larsson y Lizzo.

Robbie Williams y su mujer Ayda Field se encontraron con Eva Longoria y así reaccionaron

La supermodelo rusa Natasha Poly con un set de camisa y falda larga con tajo, de Brunello Cucinelli Neilson Barnard/amfAR - Getty Images Europe

En su rol de anfitriona, la actriz y productora estadounidense Geena Davis expresó: “Todos tenemos la misión de apoyar la investigación de amfAR, que salva vidas. Hoy, más de treinta años después de los primeros casos de VIH, la historia es muy diferente”. La subasta logró recaudar la impresionante suma de 20 millones de dólares, con donaciones que aumentaron un 18 por ciento respecto al año anterior.

La modelo y actriz portuguesa Sara Sampaio eligió un vestido con efecto sorpresa de Roberto Cavalli: la sobriedad de la parte delantera contrastaba con la espalda al aire, coronada por una serpiente Neilson Barnard/amfAR - Getty Images Europe

Desde 1993, amfAR lleva recaudados 300 millones de dólares para la lucha contra el VIH. Su fiesta marca agenda en el calendario filantrópico internacional.

Eva Longoria encendió la fiesta con un strapless decorado con pequeñas piedras planas de formas irregulares de Sophie Couture Hoda Davaine/amfAR - Getty Images Europe

Heidi Klum apostó por el dramatismo con un vestido con corset de encaje y falda voluminosa, también de Sophie Couture Hoda Davaine/amfAR - Getty Images Europe

La actriz y cantante Sofia Carson acertó con un sensual vestido de encaje y con escote de vértigo de August Getty Atelier y joyas de Chopard

Eva Longoria se mostró inseparable de su marido, el empresario mexicano Pepe Bastón

El actor estadounidense Robin Thicke y la supermodelo canadiense Coco Rocha (con diseño de Ilya Mignot) fueron protagonistas: él, como invitado de honor y performer, y ella, como copresidenta, estuvo al frente de la subasta

Robbie Williams dejó todo sobre el escenario: interpretó clásicos como “Angels”, “Feel” y “Rock DJ" Hoda Davaine/amfAR - Getty Images Europe

La subasta de arte, dirigida por Simon de Pury, fue uno de los momentos más esperados