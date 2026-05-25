En Cannes. Todos los famosos y los lookazos de la gala solidaria más glamorosa de la Costa Azul

Los escotes y los tajos de vértigo se mudan de la alfombra roja a una cita solidaria imperdible
- 2 minutos de lectura'
Cannes es mucho más que cine: es espectáculo, moda, fantasía y también conciencia y compromiso solidario. Con grandes figuras internacionales, el 21 de mayo se celebró la 32ª gala de amfAR en el legendario Hôtel du Cap-Eden-Roc, en Cap d’Antibes.
Como cada año, en la recta final del festival de cine, esta exclusiva velada reúne a personalidades icónicas en una noche dedicada a la recaudación de fondos para la investigación del VIH-sida.
Eva Longoria, Heidi Klum, Sara Sampaio, Scarlett Jo - hansson, Demi Moore, Bar Refaeli, Izabel Goulart y Leonie Hanne, entre otros invitados destacados, disfrutaron de los shows de Robbie Williams, Zara Larsson y Lizzo.
En su rol de anfitriona, la actriz y productora estadounidense Geena Davis expresó: “Todos tenemos la misión de apoyar la investigación de amfAR, que salva vidas. Hoy, más de treinta años después de los primeros casos de VIH, la historia es muy diferente”. La subasta logró recaudar la impresionante suma de 20 millones de dólares, con donaciones que aumentaron un 18 por ciento respecto al año anterior.
Desde 1993, amfAR lleva recaudados 300 millones de dólares para la lucha contra el VIH. Su fiesta marca agenda en el calendario filantrópico internacional.
Otras noticias de Cannes
Cannes, en fotos. Del llamativo estilismo de Demi Moore a la elegancia de Penélope Cruz, los mejores looks de la red carpet
Palma de Oro al mejor cortometraje. El director argentino que hizo historia en el Festival de Cannes
“Una aventura”. Sbaraglia, en Cannes: la ovación a su film con Almodóvar y qué pasó con el mate en la Croisette
- 1
Lucila Polak posa en su piso de Nueva York, donde descubrió su nueva pasión, y habla de su hija Camila Morrone y su ex Al Pacino
- 2
Victoria Beckham. Las mejores fotos del fabuloso cumpleaños número 80 de su padre en el Hotel Café Royal de Londres
- 3
Las mujeres de Macri. Una nueva novia a cuatro meses de separarse de Juliana Awada, tres matrimonios y una pareja que no llegó al altar
- 4
“Estoy feliz”. Matías Camisani: su conexión con la India, su vida tras la separación de Dolores Barreiro y su nueva novia