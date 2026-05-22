Victoria Beckham. Las mejores fotos del fabuloso cumpleaños número 80 de su padre en el Hotel Café Royal de Londres

Otra noche de brillo para el clan con un faltazo cantado que sigue acentuando la grieta familiar
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Navidades, Pascuas, lanzamientos de colecciones de Victoria Beckham, los logros del Inter de Miami que codirige el ex futbolista David y, por supuesto, todos y cada uno de los cumpleaños… Celebrar a lo grande es parte constitutiva del ADN del clan Beckham. Esta vez, le tocó el turno al papá de Victoria: Anthony William Adams. “¡Feliz 80º cumpleaños, te queremos muchísimo!”, escribió en sus redes sociales Victoria, quien, además, agradeció a todos los que ayudaron a lograr una velada tan especial.
El festejo fue en uno de los salones del lujoso Hotel Café Royal, el emblemático lugar de Regent Street, en Londres, elegido por Oscar Wilde, David Bowie y Diana Spencer. Junto con su mujer, Jacqueline Doreen “Jackie” Cannon, el cumpleañero –a quien llaman “Tony”– pasó una velada única, rodeado por su gran familia. O casi toda.
En este nuevo encuentro, la ausencia de Brooklyn (27), el primogénito de Victoria y de David Beckham, y de su mujer, Nicola Peltz, se volvió a repetir. Mientras sus padres y sus hermanos Romeo (23), Cruz (21) y Harper Seven (14) celebraban con su abuelo en Londres, el chef y su mujer brindaban juntos, en una peluquería de Los Ángeles, a un océano de distancia.
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