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Victoria Beckham. Las mejores fotos del fabuloso cumpleaños número 80 de su padre en el Hotel Café Royal de Londres

Otra noche de brillo para el clan con un faltazo cantado que sigue acentuando la grieta familiar

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David y Victoria Beckham a ambos lados del agasajado, Tony Adams, y de su mujer, Jackie
David y Victoria Beckham a ambos lados del agasajado, Tony Adams, y de su mujer, Jackie

Navidades, Pascuas, lanzamientos de colecciones de Victoria Beckham, los logros del Inter de Miami que codirige el ex futbolista David y, por supuesto, todos y cada uno de los cumpleaños… Celebrar a lo grande es parte constitutiva del ADN del clan Beckham. Esta vez, le tocó el turno al papá de Victoria: Anthony William Adams. “¡Feliz 80º cumpleaños, te queremos muchísimo!”, escribió en sus redes sociales Victoria, quien, además, agradeció a todos los que ayudaron a lograr una velada tan especial.

“Una noche increíble celebrando a mi maravilloso padre”, posteó en sus redes Victoria, quien eligió un vestido de satén de su propia marca. En el reciente documental que Netflix hizo sobre su vida, la empresaria contó sobre la gran conexión que tuvo siempre con él, que es ingeniero electrónico
“Una noche increíble celebrando a mi maravilloso padre”, posteó en sus redes Victoria, quien eligió un vestido de satén de su propia marca. En el reciente documental que Netflix hizo sobre su vida, la empresaria contó sobre la gran conexión que tuvo siempre con él, que es ingeniero electrónico

El festejo fue en uno de los salones del lujoso Hotel Café Royal, el emblemático lugar de Regent Street, en Londres, elegido por Oscar Wilde, David Bowie y Diana Spencer. Junto con su mujer, Jacqueline Doreen “Jackie” Cannon, el cumpleañero –a quien llaman “Tony”– pasó una velada única, rodeado por su gran familia. O casi toda.

El cumpleañero abraza a su mujer, Jackie, de 75 años, frente a la gran torta con forma de número 80. Si bien la mamá de Victoria es una de las fans de los diseños de su hija, en esta ocasión optó por un vestido de lúrex con drapeado al frente de la casa Phase Eight
El cumpleañero abraza a su mujer, Jackie, de 75 años, frente a la gran torta con forma de número 80. Si bien la mamá de Victoria es una de las fans de los diseños de su hija, en esta ocasión optó por un vestido de lúrex con drapeado al frente de la casa Phase Eight
Tony y su mujer, Jackie, llevan cincuenta y cinco años juntos. Acá, rodeados por los tres hijos: Louise, Christian y la famosa Victoria. A diferencia de la ex Spice, la vida de sus hermanos es muy low profile: Louise, la menor, tiene cuatro hijos –Quincy, Libby, Tallulah y Finlay James– y, años atrás, tuvo un local de ropa –Hidden Closet– en Hertfordshire; Christian, el segundo, es aún más reservado
Tony y su mujer, Jackie, llevan cincuenta y cinco años juntos. Acá, rodeados por los tres hijos: Louise, Christian y la famosa Victoria. A diferencia de la ex Spice, la vida de sus hermanos es muy low profile: Louise, la menor, tiene cuatro hijos –Quincy, Libby, Tallulah y Finlay James– y, años atrás, tuvo un local de ropa –Hidden Closet– en Hertfordshire; Christian, el segundo, es aún más reservado
Tony Adams, el gran protagonista, se emociona con el menú customizado con sus fotos
Tony Adams, el gran protagonista, se emociona con el menú customizado con sus fotos

En este nuevo encuentro, la ausencia de Brooklyn (27), el primogénito de Victoria y de David Beckham, y de su mujer, Nicola Peltz, se volvió a repetir. Mientras sus padres y sus hermanos Romeo (23), Cruz (21) y Harper Seven (14) celebraban con su abuelo en Londres, el chef y su mujer brindaban juntos, en una peluquería de Los Ángeles, a un océano de distancia.

Romeo Beckham y su novia, Kim Turnbull, enamoradísimos. Aseguran que tanto Turnbull como Jackie Apostel, la novia de Cruz, son quienes tienen el visto bueno de la diseñadora y del ex futbolista para asistir a los eventos importantes de los Beckham
Romeo Beckham y su novia, Kim Turnbull, enamoradísimos. Aseguran que tanto Turnbull como Jackie Apostel, la novia de Cruz, son quienes tienen el visto bueno de la diseñadora y del ex futbolista para asistir a los eventos importantes de los Beckham
Una de las grandes sorpresas de la noche fue el miniconcierto que Cruz, el hijo menor de David y Victoria, dio junto con The Breakers, la banda de rock que lidera [empezaron como teloneros y este año lanzaron su primera gira, con excelentes críticas]
Una de las grandes sorpresas de la noche fue el miniconcierto que Cruz, el hijo menor de David y Victoria, dio junto con The Breakers, la banda de rock que lidera [empezaron como teloneros y este año lanzaron su primera gira, con excelentes críticas]
Cruz, bailando con su novia, Jackie Apostel, impactante con un diseño de Giorgio Armani
Cruz, bailando con su novia, Jackie Apostel, impactante con un diseño de Giorgio Armani
Harper Seven y Cruz
Harper Seven y Cruz
Harper Seven, con un vestido con encaje, bailó con su papá, elegantísimo como siempre
Harper Seven, con un vestido con encaje, bailó con su papá, elegantísimo como siempre
El retrato completo de los Beckham en las escalinatas del lujoso Hotel Café Royal... sin Brooklyn. De izquierda a derecha, Harper Seven, Cruz, Victoria, David y Romeo y, en el centro, el agasajado Tony Adams y su mujer, Jackie
El retrato completo de los Beckham en las escalinatas del lujoso Hotel Café Royal... sin Brooklyn. De izquierda a derecha, Harper Seven, Cruz, Victoria, David y Romeo y, en el centro, el agasajado Tony Adams y su mujer, Jackie
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Alex Korolkovas
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