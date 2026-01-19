Tiene 27 años. El hijo de Alberto de Mónaco lució su cuerpo atlético en las playas Saint Barth

Está más robusto y musculoso, y hasta se peina diferente: abandonó las trencitas y ahora luce sus rulos libres y al viento. Alexandre Grimaldi-Coste (22), el hijo de Alberto de Mónaco, llamó la atención en la playa Colombier, en la isla Saint Barth, con su cambio de imagen, mientras se divertía jugando al rugby en la arena con un grupo de amigos. Muy cerca de él estaba su madre, Nicole Coste (54), la ex azafata nacida en Togo con quien Alberto tuvo una relación informal mucho antes de casarse con la princesa Charlene.

Nicole Coste lució un traje de baño enterizo con detalles calados Cordon Press

El príncipe en Nueva York con sus dos hijos mayores, Jazmín Grace y Alexandre, con los que mantiene una buena relación

Alexandre sacó el cuerpo atlético de su mamá –que, a los 54 años, se lució también en traje de baño en la isla caribeña donde fueron juntos de vacaciones– y además practica regularmente fútbol, básquet y golf, todas actividades que lo mantienen entrenado y en forma.

Alexandre, el segundo hijo de Alberto de Mónaco, juega en la playa Colombier de Saint Barth Cordon Press

Actualmente, el joven estudia Administración de Empresas en Reino Unido y entre sus proyectos está trabajar junto a su padre para potenciar los negocios del principado en otros países, aunque también tiene un sueño desde hace tiempo: “tener mi propia organización benéfica”, reveló Alexandre a ¡HOLA! hace un tiempo. El año pasado, debutó como modelo cuando se convirtió en la imagen del icónico Monte-Carlo Beach Club para una campaña publicitaria. “Mi padre es príncipe y jefe de Estado, así que no me imagino desfilando en una pasarela. En cambio, si una marca prestigiosa me pide que sea su embajador y su imagen se ajusta a la mía, ¿por qué no?”, dijo, anticipándose a las posibles críticas, ya que Alexandre ha estado siempre bajo la lupa de quienes no lo aceptan por ser un hijo extramatrimonial de Alberto. “Tampoco soy ‘ilegítimo’, porque cuando nací ninguno de mis padres estaba en otro matrimonio y no cometieron adulterio. ¡Utilizar esa palabra es insultante!”, argumenta él, que tiene una excelente relación tanto con su madre como con su padre, quien lo reconoció como su hijo cuando era apenas un bebé. Alexandre tiene tres hermanos por parte del príncipe: Jazmín Grace (33), hija de Tamara Rotolo, una agente inmobiliaria estadounidense, y los príncipes mellizos Jacques y Gabriella (11), fruto del matrimonio de Alberto y la princesa Charlene.