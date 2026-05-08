Pipo Pescador cumplió 80: Las fotos del íntimo festejo de su cumpleaños en Alemania y el regalazo vintage que recibió

Además, el inolvidable artista reflexiona sobre el paso del tiempo
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Tuvo dos festejos, muy íntimos los dos. Su hija Carmela, su yerno Guillermo y su nieto Lucas lo despertaron con una torta para soplar las velitas antes de que cada uno de ellos diera el puntapié inicial a su rutina. Enrique Fisher –conocido por todos como Pipo Pescador– cumplió 80 el 29 de abril pasado en Eberbach, el pueblo a 100 kilómetros de Frankfurt donde el inolvidable artista se instaló hace más de diez años. A la tarde, hubo otra torta y otra vez, velitas.
“Los 80 me agarran en un buen momento. Me siento muy bien, tengo buena salud, cuido mi cuerpo y lo preservo. Jamás me haría una cirugía porque seguiría siendo viejo, pero todo operado”, dice entre risas. “Disfruto de la vida… De hecho, ahora que estamos hablando estoy en una estación esperando el tren para irme de paseo. Desde hace muchísimos años practico el budismo y olvidé la queja, agradezco lo que tengo, lo que soy, la familia que tengo, soy abuelo de dos nietos maravillosos… Y todo eso no habría sucedido si el tiempo no hubiera transcurrido, por eso no me puedo enojar con los 80, ¡todo lo contrario!”, le cuenta a ¡HOLA! desde Alemania.
La Harley-Davidson vintage con la que posa en esta nota fue regalo de un vecino. “Él es un motero de toda la vida y tiene varias. A mí siempre me gustó esta y me la regaló. La verdad es que tengo que practicar un poco antes de salir a dar paseos por acá. Necesito un buen casco, guantes y rodilleras porque no quiero dejar mi vida en un resbalón”, dice mientras se ríe a punto de abordar el tren.
En julio, Pipo vendrá a la Argentina porque será homenajeado en un acto en el Palacio Libertad (“Seguramente voy a cantar ‘El auto de papá’, cuenta), también recibirá un reconocimiento por el Senado de la Nación y la ciudad de Mar del Plata lo va a declarar Huésped Ilustre.
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