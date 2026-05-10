Tiene 18 años: Es la hija de una estrella del cine y se lució en una cumbre familiar en Venecia

Justo enfrente de la Plaza de San Marcos y a menos de cinco minutos en vaporetto se encuentra la isla de San Giorgio Maggiore. Allí, en la Fundación Giorgio Cini, se celebró una exclusiva comida que dio el puntapié inicial a la 61ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia.

François-Henri Pinault, presidente del grupo de lujo Kering y su mujer Salma Hayek, quien deslumbró con un vestido con brillos de escote asimétrico, que combinó con cartera de mano a tono Getty Images

Al igual que años anteriores, se dieron cita François-Henri Pinault –en su rol de anfitrión– y su familia. Además de su mujer Salma Hayek, quien se llevó todas las miradas fue la hija de pareja, Valentina Paloma, quien cumplió 18 años en septiembre pasado y, según palabras de su madre, planea estudiar ciencia políticas y luego cine. “Quiere se directora”, reveló la actriz mexicana.

También fueron parte de la velada otra de las herederas de François-Henri, Mathilde –fruto del matrimonio del presidente del grupo de lujo Kering y su ex mujer Dorothée Lepère– y sus padres François y Maryvonne Pinault.

Valentina Paloma llevó un vestido de escote similar al de su madre, con gran tajo, al que le sumó un clutch plata y sandalias altísimas. A su lado, su hermana Mathilde Pinault, con un diseño manga larga, ceñido al cuerpo con abertura frontal Getty Images

François y Maryvonne Pinault, los padres de François-Henri Pinault Getty Images

La orquesta Les Arts Florissants llenó de música del Barroco y del Clasicismo la velada Getty Images

En uno de majestuosos salones de la Fundación, entre exquisitos platos y shows de música en vivo, la familia coincidió con Zoe Saldaña y su marido Marco Perego, Diana Widmaier-Picasso (nieta de Pablo Picasso) y Giancarlo Giammetti, en una de sus primeras salidas tras la muerte de su pareja, el diseñador Valentino Garavani, en enero de 2026.

Zoe Saldaña, muy amiga de Salma, apostó por un traje blanco. Junto a ella, su marido, el productor y director Marco Perego Getty Images