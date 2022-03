Todas las fotos. La boda de Natalia Lobo: nos comparte el álbum de su casamiento de inspiración celta

Dice que no fue la boda que ella había soñado, sino mucho mejor. Después de seis años de amor con Ariel Polaco, un licenciado en Comercio Exterior de 51 años, Natalia Lobo (52) se animó a dar el gran paso y se casó por primera vez. Fue el sábado pasado, al atardecer, en los jardines del restaurante del Boating Club de Béccar. Acompañada por su hijo Inti (19) –fruto de su anterior relación con el instructor de yoga, Pablo Pirillo–, la actriz caminó hacia el altar con un vestido de tul de seda natural diseñado por su gran amigo, Benito Fernández, rodeada por sus 180 invitados, entre los que se encontraban Mariana Arias, el estilista Diego Impagliazzo, el representante de artistas Tomy Pashkus y el actor Miguel Ángel Rodríguez. “Amé cada minuto de mi fiesta y la organicé como quise… A esta altura de la vida aprendí que hay que hacer lo que una tenga ganas de hacer”, dice desde Miami, donde pasa sus primeros días de luna de miel.

“Con Ariel vivo mi propia película de amor”, nos dice Lobo quién tras la boda partió con su flamante marido a Miami para pasar su luna de miel. Robert Remonteo

Para el gran día, Natalia eligió un vestido de tul de seda natural en color off white de inspiración celta, diseñado por Benito Fernández. Tenía un top off shoulder, una amplia falda con capas de tul y la cintura bordada en beige y dorado, con flores verdes de seda. Robert Remonteo

Tal como lo había imaginado, Lobo llegó al lugar a bordo de un crucero clásico de madera de 1939. Robert Remonteo

–¿Y eso qué quiere decir?

–Muchas cosas. [Se ríe]. El plan original era hacer nuestro casamiento en Punta del Este, pero con la explosión de Covid ese sueño fue mutando hasta llegar al río y al bosque. Fue un aprendizaje en todo sentido. Entendí que no tenía que aferrarme a eso que tanto había soñado, aunque tampoco debía dejar de soñar. Y lo que sucedió fue fabuloso.

–Bueno, para empezar, llegaste al Boating embarcada…

–¡Sí! Un amigo de la familia nos prestó un crucero de 1939. Yo me sentía una princesa con mi vestido blanco parada en la proa, el viento en la cara y viendo a todos los que quiero tan felices como yo. Siento que vivo mi propia película de amor. Lo disfruté mucho. Nunca me había querido casar y una vez que decidí hacerlo le di para adelante. Nunca fui tan feliz.

Natalia con su amigo Benito Fernández, con quien compró la tela para el vestido en su último viaje a España. Robert Remonteo

El estilista Diego Impagliazzo le acomoda la tiara de flores doradas diseñadas por Maximiliano Jitric. Robert Remonteo

–¿Qué encontraste en Ariel para dar ese paso?

–Ariel llegó a mi vida cuando no esperaba nada, cuando ya me había despedido del amor para siempre. Recuerdo que en un momento de nuestra primera salida le toqué la cara, lo vi y me reconocí en él. Y no me preguntes cómo, pero enseguida me imaginé casada con él; yo que nunca había pensado en el matrimonio, de repente quería todo con él. Admiro su fuerza. Es una persona que materializa, ejecuta, es como un gladiador.

–¿Cómo organizaron la ceremonia?

–Fue mixta. Ariel es judío y de su lado convocamos a un amigo que es músico y toca en el templo. Por mi parte, invité a una gran amiga psicóloga, que es como mi hermana de aventuras, para que fuera mi sacerdotisa. Un poco el sentido de todo esto era compartir esta unión de dos personas completamente diferentes, pero que respetan sus propias individualidades, que se cuidan y que se aman con locura.

Ariel Polaco y Natalia posan con sus madres, Buzze y Chabella, después de la ceremonia, bajo el talit gadol, el chal que usan los hombres judíos casados. “Es la unión de dos personas completamente diferentes, pero que respetan sus propias individualidades, que se cuidan y se aman con locura”, dice la actriz. Robert Remonteo

Su hijo Inti –fruto de su anterior relación con Pablo Pirillo–, y su gran amigo y “hermano del alma” Gustavo Garat oficiaron de caballeros de honor y padrinos del casamiento. Robert Remonteo

Benito Fernández y el actor Miguel Ángel Rodríguez –quien llegó junto a su pareja, Marcela Gargano– fueron los primeros en saludar a la novia tras la ceremonia. Robert Remonteo

“Ariel llegó a mi vida cuando ya me había despedido del amor para siempre y no esperaba nada”, revela. Robert Remonteo

Los invitados bailaron hasta las tres de la mañana. “Todo fue alegría y amor. Nunca fui tan feliz”, dijo emocionada Natalia. Robert Remonteo

La ex modelo con sus amigas Regina Kuligovsky (que la maquilló para la boda), Carla Rodríguez y Mariana Arias. Robert Remonteo

–¿Van a seguir manteniendo la relación en casas separadas?

–Por ahora sí. La convivencia que mantuvimos durante la pandemia nos hizo darnos cuenta de que todavía nos falta tiempo para algunas cuestiones. Entendí que a mi hijo no podía acoplarlo a esa estructura de él con sus hijos (Tobías [18] y Felipe [14]) porque Inti y yo somos solos; él es hijo único y está criado por una madre que trabajó toda la vida. Él tiene 19 años y quiero vivir con él y que él viva conmigo hasta que vuele. Por el momento, la dinámica es esta. Yo estoy en mi casa de La Lucila y Ariel, en San Isidro, y voy y vengo. Tal vez en un tiempo vivamos juntos. Creo que hay que ir vibrando con lo que sucede. Y sólo se trata de etapas: hoy me toca acompañar a Inti; el día de mañana será a Ariel.