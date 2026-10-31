Todas las fotos. Las parejas, los personajes y los looks de la gran noche de la Fundación Hospital de Clínicas

En la Embajada de Uruguay se celebró la tercera edición de Blend Rioplatense
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En una noche donde la Embajada de Uruguay se vistió de fiesta, se llevó a cabo la tercera edición de Blend Rioplatense, la comida a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas, que ya se convirtió en un nuevo imperdible del calendario de charities porteño. Teniendo en cuenta que la unión hace la fuerza, cada año se reúnen chefs y restaurantes reconocidos de ambas orillas del Río de la Plata.
Entre los 280 invitados estaban desde Mauricio Macri y su novia Lola Teuly hasta Cristino Rattazzi y Gabriela Castellani y Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán, que disfrutaron de menús diseñados para la ocasión. Esta vez, del lado argentino encendió sus fuegos Sarasanegro, que sirvió mortadela de mero, burrata y tartar de langostinos con crocante de quinua, entre otras delicias. Del lado uruguayo, la propuesta de La Huella incluyó croquetas de morcilla, bife ancho, chipirones y cordero braseado con puré de boniato. Para fomentar la interacción entre los invitados, las diferentes propuestas gastronómicas se sirvieron en estaciones distribuidas a lo largo del salón, ambientado con velas, fanales y flores frescas por las Hermanas Caradonti.
“Nuestro objetivo es transformar recursos en alivio concreto para quienes más lo necesitan. En los últimos años, nuestra Fundación identificó dos desafíos estructurales en el hospital: la necesidad de incorporar equipamiento médico de alta complejidad y de fortalecer la infraestructura tecnológica y de conectividad. Para 2026/2027, buscamos seguir incorporando tecnología, equipamiento médico de última generación y obras que fortalezcan el desarrollo del hospital”, señaló en su discurso Alejandro Macfarlane, presidente de la Fundación Hospital de Clínicas.
La velada fue todo un éxito: durante la noche se recaudaron 600 millones de pesos.
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