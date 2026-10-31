Todas las fotos. Las parejas, los personajes y los looks de la gran noche de la Fundación Hospital de Clínicas

En una noche donde la Embajada de Uruguay se vistió de fiesta, se llevó a cabo la tercera edición de Blend Rioplatense, la comida a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas, que ya se convirtió en un nuevo imperdible del calendario de charities porteño. Teniendo en cuenta que la unión hace la fuerza, cada año se reúnen chefs y restaurantes reconocidos de ambas orillas del Río de la Plata.

Mauricio Macri estuvo acompañado por su novia, Dolores "Lola" Teuly y posaron junto a Cristiano Rattazzi Fundación Hospital de Clínicas

Gabriela Vaca Guzmán impactó con un vestido con cuello alto, cut outs, hebilla bijou y gran tajo, mientras que Gabriela Castellani se robó todas las miradas con un diseño con brillos de Missoni que accesorizó con sandalias Valentino Fundación Hospital de Clínicas

Valeria Mazza, su hermana Carolina y Alejandro Gravier dijeron presente para acompañar a su amigo Alejandro Macfarlane, presidente de la Fundación Hospital de Clínicas Fundación Hospital de Clínicas

Entre los 280 invitados estaban desde Mauricio Macri y su novia Lola Teuly hasta Cristino Rattazzi y Gabriela Castellani y Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán, que disfrutaron de menús diseñados para la ocasión. Esta vez, del lado argentino encendió sus fuegos Sarasanegro, que sirvió mortadela de mero, burrata y tartar de langostinos con crocante de quinua, entre otras delicias. Del lado uruguayo, la propuesta de La Huella incluyó croquetas de morcilla, bife ancho, chipirones y cordero braseado con puré de boniato. Para fomentar la interacción entre los invitados, las diferentes propuestas gastronómicas se sirvieron en estaciones distribuidas a lo largo del salón, ambientado con velas, fanales y flores frescas por las Hermanas Caradonti.

Anita Espasandín posó con su gran amiga Elena Bordeu, que trabaja para la Fundación Hospital de Clínicas y esa noche le acercaron una torta para soplar las velitas, ya que era su cumpleaños Fundación Hospital de Clínicas

Alfonso y Tato Lanusse, Gaby Vaca Guzmán, Santos Uribelarrea, Jorge Brito y Sebastián Braun celebraron que durante la noche se recaudaron 600 millones de pesos Fundación Hospital de Clínicas

Ana Rusconi eligió un traje con escote irregular y estampa botánica Fundación Hospital de Clínicas

Soli Gabastou y Alfredo Santamarina fueron de los primeros en llegar Fundación Hospital de Clínicas

Martín Cabrales y Dora Sánchez tampoco se quisieron perder la velada Fundación Hospital de Clínicas

Ángelo Calcaterra estuvo acompañado por su hija, Pia Fundación Hospital de Clínicas

El salón estuvo decorado por las Hermanas Caradonti. La comida se sirvió en distintas estaciones para que los invitados circularan cómodos Fundación Hospital de Clínicas

Ignacio Sáenz Valiente y Julieta Barrionuevo, con mini white dress Fundación Hospital de Clínicas

Concepción Cochrane Blaquier, Gabriela Vaca Guzmán, Clara Echevarrieta, Lola Teuly y Angie Landaburu en un quinteto con mucho estilo Fundación Hospital de Clínicas

Damián Pozzoli, Martín Redrado, el embajador de Uruguay en Argentina Diego Cánepa, y Guillermo Stanley Fundación Hospital de Clínicas

Mauricio Macri, Jorge Grecco y Alejandro Macfarlane Fundación Hospital de Clínicas

Lola Caradonti, que con sus hermanas estuvo a cargo de la ambientación, posó con su mamá, Grace Gold, y Vito Saravia Fundación Hospital de Clínicas

“Nuestro objetivo es transformar recursos en alivio concreto para quienes más lo necesitan. En los últimos años, nuestra Fundación identificó dos desafíos estructurales en el hospital: la necesidad de incorporar equipamiento médico de alta complejidad y de fortalecer la infraestructura tecnológica y de conectividad. Para 2026/2027, buscamos seguir incorporando tecnología, equipamiento médico de última generación y obras que fortalezcan el desarrollo del hospital”, señaló en su discurso Alejandro Macfarlane, presidente de la Fundación Hospital de Clínicas.

Clara Echevarrieta –que acompañó a su pareja, Alejandro Macfarlane– charló con Camila Pitana, que apostó por un set sastrero Fundación Hospital de Clínicas

Una vez más, Iván de Pineda fue el maestro de ceremonias Fundación Hospital de Clínicas

Justina Bustos con su pareja, Máximo Pardo, y su cuñado, Francisco Pardo Fundación Hospital de Clínicas

Johnny Lottner, Anita Petracchi, "Pipi" Lafuente y Elena Bordeu, muy divertidos Fundación Hospital de Clínicas

Mauricio Macri y Lola se mostraron muy cariñosos durante la velada. En detalle, se ve el sensual vestido que eligió Lola Fundación Hospital de Clínicas

Gabriela Vaca Guzmán, Jazmín, Alejandro y Azul Macfarlane, Elena Bordeu, Cruz Pereyra Lucena y Vito Villamil

Silvina Pueyrredón junto a Josefina Fiorito

Parte de la Comisión de la Fundación Hospital de Clínicas junto al embajador de Uruguay en Argentina. De izquierda a derecha: Martín Cabrales, Tato Lanusse, Damián Pozzoli, Diego Cánepa, Elena Bordeu, Alejandro Macfarlane, Josefina de Alzaga, Gabriel Martino y Juan Pablo Scasserra Fundación Hospital de Clínicas

Pedro Lanusse y Sofía Gramblika fueron parte de la nueva generación que se sumó al charity Fundación Hospital de Clínicas

Gastón Garrigou y Josefina de Álzaga Fundación Hospital de Clínicas

La velada fue todo un éxito: durante la noche se recaudaron 600 millones de pesos.