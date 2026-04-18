Todas las fotos y los invitados a una noche gourmet de sabores rioplatenses y mediterráneos en la Costanera

Con gran fiesta, Costa 7070 volvió a abrir sus puertas. Antes de que la pista (en el segundo piso) ardiera, hubo cóctel y comida en planta baja, donde están el restaurante, la barra y el jardín. El menú (con la firma del chef Pedro Bargero, que mezcla sabores rioplatenses y mediterráneos) recibió todos los elogios, como los tragos de la barra de Inés de los Santos.

Francisco de Narváez y Cuki Klemencic

Cyntha Kern y Federico Bonomi

Marta Fort

Matías Carbone

Dafne Cejas

Los hermanos India y Bautista Ortega

Zuzu Coudeu y Kayla Acuña

Iman Kaumann

Alejandra Quevedo

Julia Tonconogy y Natalia Lobo

María Campos

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña

Ivo Lepes

Freddy Green y Cecilia Sartorius