LA NACION

Todas las fotos y los invitados a una noche gourmet de sabores rioplatenses y mediterráneos en la Costanera

Caras conocidas, parejas inseparables, modelos y figuras de la televisión dijeron presente

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Marta Fort, María Campos y Benjamín Vicuña, entre los invitados
Marta Fort, María Campos y Benjamín Vicuña, entre los invitados

Con gran fiesta, Costa 7070 volvió a abrir sus puertas. Antes de que la pista (en el segundo piso) ardiera, hubo cóctel y comida en planta baja, donde están el restaurante, la barra y el jardín. El menú (con la firma del chef Pedro Bargero, que mezcla sabores rioplatenses y mediterráneos) recibió todos los elogios, como los tragos de la barra de Inés de los Santos.

Francisco de Narváez y Cuki Klemencic
Francisco de Narváez y Cuki Klemencic
Cyntha Kern y Federico Bonomi
Cyntha Kern y Federico Bonomi
Marta Fort
Marta Fort
Matías Carbone
Matías Carbone
Dafne Cejas
Dafne Cejas
Los hermanos India y Bautista Ortega
Los hermanos India y Bautista Ortega
Zuzu Coudeu y Kayla Acuña
Zuzu Coudeu y Kayla Acuña
Iman Kaumann
Iman Kaumann
Alejandra Quevedo
Alejandra Quevedo
Julia Tonconogy y Natalia Lobo
Julia Tonconogy y Natalia Lobo
María Campos
María Campos
Anita Espasandin y Benjamín Vicuña
Anita Espasandin y Benjamín Vicuña
Ivo Lepes
Ivo Lepes
Freddy Green y Cecilia Sartorius
Freddy Green y Cecilia Sartorius
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Matías Salgado
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. El especial encuentro de Heidi Klum, el tour fashion de Meryl Streep y la hija modelo de Alessandra Ambrosio
    1

    Qué se sabe de… El especial encuentro de Heidi Klum, el tour fashion de Meryl Streep y la hija modelo de Alessandra Ambrosio

  2. Hija y nieta de dos grandes del cine, coqueteó con la moda y la actuación, pero quiere triunfar como cantante
    2

    Tiene 19 años, es hija y nieta de dos grandes del cine, coqueteó con la moda y la actuación, pero quiere triunfar como cantante

  3. La “hermana” de la reina Máxima habla de las incertidumbres y lo apasionante de su profesión
    3

    “Me siento muy afortunada”: La “hermana” de la reina Máxima habla de las incertidumbres y lo apasionante de su profesión

  4. La hija de la princesa Carolina de Mónaco protagonizó un momento de película junto a su novio
    4

    Charlotte Casiraghi. La hija de la princesa Carolina de Mónaco protagonizó un momento de película junto a su novio