Todos los famosos, con sus hijos y nietos, que dijeron presente en el estreno del nuevo show de Disney on Ice

El espectáculo vuelve a convertirse en un gran programa para las vacaciones de invierno
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Con Anna y Elsa de Frozen, Mirabel de Encanto y la presencia estelar de dos invitados de lujo, Stitch y Angel, por primera vez. Así fue el fabuloso estreno del nuevo show de Disney on Ice en el Movistar Arena y, por supuesto, nadie se lo quiso perder. Entre las caras conocidas que estuvieron junto a los más chicos de la casa, Graciela Alfano llegó acompañada por sus nueras Natalia y Delfina y sus nietas, Catalina, Nina y Maia. “Me encanta que me llamen ‘abuelita’”, le dijo a ¡HOLA! Argentina. También disfrutaron del espectáculo –llamado Festejemos en familia– Violeta Urtizberea con su hija Lila, Fabián Cubero y Mica Viciconte junto a Luca, China Ansa, Javier Calamaro y muchos famosos más, listos para vivir una noche llena de emoción, música y patinaje sobre hielo.
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