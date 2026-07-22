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Todos los famosos, con sus hijos y nietos, que dijeron presente en el estreno del nuevo show de Disney on Ice

El espectáculo vuelve a convertirse en un gran programa para las vacaciones de invierno

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Pauilna Trotz, Benjamín Vicuña y Graciela Alfano estuvieron en el Movistar Arena
Pauilna Trotz, Benjamín Vicuña y Graciela Alfano estuvieron en el Movistar Arena

Con Anna y Elsa de Frozen, Mirabel de Encanto y la presencia estelar de dos invitados de lujo, Stitch y Angel, por primera vez. Así fue el fabuloso estreno del nuevo show de Disney on Ice en el Movistar Arena y, por supuesto, nadie se lo quiso perder. Entre las caras conocidas que estuvieron junto a los más chicos de la casa, Graciela Alfano llegó acompañada por sus nueras Natalia y Delfina y sus nietas, Catalina, Nina y Maia. “Me encanta que me llamen ‘abuelita’”, le dijo a ¡HOLA! Argentina. También disfrutaron del espectáculo –llamado Festejemos en familiaVioleta Urtizberea con su hija Lila, Fabián Cubero y Mica Viciconte junto a Luca, China Ansa, Javier Calamaro y muchos famosos más, listos para vivir una noche llena de emoción, música y patinaje sobre hielo.

Luli Fernández en una divertida foto junto a su hijo Indalecio Cúneo Libarona
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Georgina Barbarossa llevó a sus sobrinas nietas Guadalupe y Josefina
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Belén Francese posa junto a su marido Fabián Lencinas y su hijo Vitto
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Benjamín Vicuña estuvo junto a sus hijos menores, Magnolia y Amancio
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La periodista y conductora Josefina "China" Ansa junto a Diego Mendoza y la mayor de sus hijos, India. También son padres de Rafael, que nació en octubre del año pasado
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Alejandra Maglietti y su hijo Manuel, que el 11 de agosto cumplirá 1 año
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Junto al Pato Donald, Minnie, Mickey y Goofy, Graciela Alfano posa con sus nueras Delfina y Natalia y sus nietas Nina, Maia y Catalina
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Germán Paoloski y Sabrina Garciarena disfrutaron del show con sus hijos León, Beltrán y Mia
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Muni Seligmann posa sonriente junto a su hija Carmela
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Flavio y Dionisio Mendoza
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La trilliza María Laura con su hija Paulina Trotz y sus nietos Esmeralda y Borja Tiesi (en las puntas) y Ernestito y Nieves Trotz (en el centro)
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Javier Calamaro dijo presente junto a su mujer, la artista plástica Paola Montes de Oca, y la pequeña Sacha
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Rocío Marengo posa con su hijo Isidro, fruto de su amor con Eduardo Fort
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La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.AP Images
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