“Una relación abusiva”. Es la hija de una estrella del cine y tiene un pasado marcado por las drogas, un abuso y la pelea con su papá

Si bien forma parte de la selecta “liga de herederos” de Hollywood, Clara McGregor (30) –la mayor de los cuatro hijos que Ewan McGregor tuvo con la francesa Eve Mavrakis durante sus veintidós años de matrimonio– pasó varios años distanciada de su padre tras enterarse de que le había sido infiel a su madre. En 2017, el diario The Sun publicó fotos de Ewan besándose con Mary Elizabeth Winstead, su compañera de elenco en Fargo. Horas después, el actor anunció su separación de Mavrakis y por mucho tiempo su hija no lo pudo perdonar.

Impactante, Clara llega al desfile de Antonio Marras, durante el Milan Fashion Week Primavera-Verano, celebrado el año pasado GettyImages

Un recuerdo con su papá, Ewan McGregor, de quien se distanció en 2017, al enterarse que él la había engañado a su mamá, la francesa Eve Mavrakis, poniendo fin a veintidós años de matrimonio

Nacida y criada en Londres hasta los 12 años, Clara estudió fotografía en la Escuela de Artes Tisch de Nueva York y además en 2017 se graduó con una licenciatura en Cine. Aunque también desarrolló una carrera como modelo y trabajó para firmas como Fendi y Dolce & Gabbana, además de posar para Playboy, hoy es reconocida principalmente como actriz, directora y fundadora de Deux Entertainment, una productora de contenidos para televisión y cine que creó junto a su amiga Vera Bulder. Paradójicamente, fue el séptimo arte el que la volvió a acercar a su papá. Así lo contó el propio Ewan durante su reciente participación en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo.

Clara con su pareja, el director de cine Jimmy Giannopoulos, en una foto de 2021 GettyImages

En 2022, ella lo convocó para protagonizar Bleeding Love, una película que explora la complejidad de la relación entre ambos. “Estoy escribiendo una historia sobre nosotros y quiero que interpretes al padre de la película”, le propuso. Y así fue: entre escena y escena, comenzaron a sanar viejas heridas. “Siempre había admirado a papá como actor, y actuar con él me demostró lo bueno que es en lo que hace”, confesó ella después.

Ewan fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2024 y lo acompañaron sus hijos Clara, lara, Jamyan, Anouk, Laurie; y su mujer, Mary Elizabeth Winstead GettyImages

Sin embargo, aquel conflicto familiar fue apenas uno de los capítulos más dolorosos de su historia. En 2019, con una valentía que generó gran repercusión, reveló en su cuenta de Instagram que se estaba reponiendo de un auténtico infierno personal. “Fue realmente difícil para mí abrirme, así que sean comprensivos. Es un momento de sinceridad con la esperanza de que pueda ayudar a otros a sentirse menos solos. El año pasado me enfrenté a la adicción, conseguí estar sobria y me enfrenté a una gran depresión y ansiedad. Tuve una relación abusiva, un aborto y la lista continúa”, comenzó su publicación. También reveló que “padecí una dolorosa ansiedad desde los 4 años y fui a terapia desde que era una niña, así que estoy muy agradecida por lo que la terapia y el psicoanálisis han hecho conmigo”.

Más allá del conflicto familiar, Clara batalló contra la ansiedad y adicciones y se animó a contarlo con mucha valentía

En la actualidad, Clara vive con su familia en Los Ángeles. Aunque es reservada con su vida amorosa, se sabe que desde 2017 está en pareja con Jimmy Giannopoulos, que la dirigió en la película The Birthday Cake.