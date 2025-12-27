Aromático, exuberante y fácil de reproducir, este clásico tropical regresa con fuerza

Con su porte tropical, su presencia desafiante y ese aroma dulce que invade el aire al caer la tarde, los floripondios (Brugmansia suaveolens) vuelven a ganar terreno en los jardines que apuestan por plantas expresivas, generosas y fáciles de multiplicar .

Para la paisajista Carolina Pell, parte de la fascinación por esta especie está en su potencia sensorial y en su forma de crecer: “Los floripondios son arbustos tropicales repletos de flores con forma de trompeta. Nos inundan de aroma dulce y embriagador las noches de verano”, explica.

Los floripondios inundan el aire con el perfume de sus flores Ines Clusellas

Un clásico fácil y agradecido

Más allá de su impacto visual, los floripondios tienen una virtud que los vuelve irresistibles para jardineros principiantes y experimentados: son increíblemente fáciles de reproducir.

Pell destaca esta cualidad como una puerta de entrada ideal a la multiplicación de plantas: “Son de las plantas más fáciles de reproducir : cortar ramas dejando algunas hojas y sumergirlas en un balde con agua. A las pocas semanas ya tendrá raíces, con plantas listas para regalar”, señala.

Esta capacidad de multiplicarse casi sin esfuerzo también favorece prácticas más sustentables: menos compra, más intercambio, más circulación de plantas entre vecinos, amigos y comunidades verdes.

Los floripondios se pueden multiplicar sin mucho esfuerzo Ines Clusellas

Dónde lucen mejor

Los floripondios crecen bien en suelos sueltos y ricos, con buena luz y riegos regulares. Agradecen espacios amplios —son arbustos que pueden volverse protagonistas— y funcionan muy bien como solitarios, en bordes de senderos o marcando zonas de transición dentro del jardín.

Al caer el sol, cuando abren por completo sus flores y liberan su perfume más intenso, se convierten en el alma sensorial del paisaje.

Los floripondios necesitan espacios amplios, ya que son arbustos Ines Clusellas

Un toque de precaución

Como muchas plantas de gran potencia aromática, la Brugmansia tiene componentes tóxicos que exigen un manejo cuidadoso, sobre todo en jardines donde circulan niños o mascotas. No es una limitante, pero sí un dato a tener en cuenta para elegir su ubicación.

Como muchas plantas de gran potencia aromática, el floripondio tiene componentes tóxicos que requieren un manejo cuidadoso Ines Clusellas

Tal vez por todos sus atributos —su porte tropical, su perfume hipnótico y lo fácil que es regalar un gajo enraizado— los floripondios están recuperando su lugar en los jardines contemporáneos.

Un regreso que combina nostalgia con biología pura: plantas generosas que llenan de vida, aroma y belleza las noches cálidas.