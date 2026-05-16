La planta que casi nadie cultiva y perfuma fragancias icónicas

No tiene flores llamativas ni hojas exuberantes. La Carum carvi, conocida como alcaravea, crece con una paz que podría confundirse con modestia, pero detrás de ese perfil bajo está su potencia: una semilla mínima capaz de condensar historia, identidad y un perfil aromático que se mueve con comodidad entre la cocina y la perfumería.

En Europa central y del norte, su presencia es constante. Aparece en panes, chucruts fermentados y quesos intensos. Tiene un sabor ligeramente anisado, con una profundidad terrosa que no invade pero se siente. Es una prima herbácea del comino y el anís.

La alcaravea tiene un sabor ligeramente anisado y se ubica entre las especias más antiguas conocidas Istock - iStockphoto

Un sabor complejo

“Su aroma y sabor son complejos— define el especialista en aromáticas Álvaro Lamas— como una mezcla de anís, pimienta y cítricos.”

Ese mismo perfil aromático —especiado, seco, levemente dulce— también forma parte del lenguaje de ciertas fragancias, no en lo superficial, sino en la estructura, como un acorde que no se reconoce de inmediato, pero sin el cual el conjunto pierde profundidad. “Su aceite esencial es parte del famoso Hypnotic Poison de Dior, al que le aporta notas especiadas”, agrega Lamas.

La alcaravea aporta su aroma singular al famoso perfume Poison de Dior Istock

Una planta, dos tiempos

Cultivarla implica aceptar una lógica distinta. La alcaravea es bienal: durante el primer año desarrolla su estructura vegetativa; en el segundo, florece, semilla y cierra su ciclo .

No es apta para personas apuradas; es una planta que trabaja con tiempo, acumulando energía bajo tierra antes de expresarse

Ese ritmo —ajeno a la inmediatez— la vuelve particularmente interesante en el jardín actual, donde casi todo parece diseñado para impactar rápido.

Se adapta bien a climas templados, prefiere suelos sueltos y buen drenaje y no exige cuidados excesivos. Pero sí requiere algo menos frecuente: atención sostenida. Entender en qué momento está, qué necesita, cuándo intervenir y cuándo no.

Al segundo año de su siembra, la alcaravea florece, semilla y cierra su ciclo Istock - E+

Del jardín a la cocina

Cuando finalmente produce sus semillas, es momento de cosecharlas, dejarlas secar y guardarlas para luego usarlas en una masa, en un guiso o en una conserva.

“La cosecha se realiza cuando las semillas adquieren un color marrón oscuro —explica el especialista— y las umbelas comienzan a secarse. Generalmente esto sucede al final del segundo verano de la planta. Cosechar en el momento óptimo es crucial, si se hace demasiado temprano antes las semillas no estarán maduras y si se espera demasiado se pueden perder por caída natural.”

Las semillas de alcaravea se dejan secar durante 7 a 10 días y luego se almacenan en lugares frescos Istock - iStockphoto

El método apropiado para recogerlas consiste en cortar las plantas cuando todavía conservan algo de humedad en las semillas y dejarlas secar al aire durante 7 a 10 días. “Luego se almacenan en lugares frescos, secos y oscuros, preferentemente en envases herméticos para preservar su aroma”, agrega Lamas.

Ese aroma que se libera al triturar las semillas no está tan lejos de ciertas notas que después se encapsulan en vidrio, bajo nombres franceses y etiquetas impecables.

El lujo que no se ve

En tiempos en que el jardín muchas veces se piensa desde lo visual, la alcaravea propone otro acercamiento, porque no impacta por lo que muestra (no es ornamental en el sentido clásico) sino por lo que sugiere (aporta la dimensión del aroma como experiencia sensorial).

Para cultivarla es preciso afinar la percepción. Registrar que el jardín no termina en lo que se ve, que también hay capas olfativas, gustativas y temporales que aportan sentido al paisaje.