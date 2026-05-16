Lo más importante del jardín en otoño ocurre donde nadie mira

Hay una escena que nunca aparece en las fotos de Pinterest ni en las tapas de las revistas: la que ocurre bajo tierra. Mientras las hojas caen y el jardín parece entrar en pausa, ahí abajo —en ese subsuelo tibio, húmedo y silencioso— se está jugando la temporada siguiente. El otoño es una negociación silenciosa entre raíces, hongos, bacterias y materia orgánica en descomposición. Un acuerdo biológico que define qué tan vigorosa será la próxima temporada.

En ese espacio oscuro, cada resto vegetal tiene una función. Las hojas secas que muchos barren con obsesión son, en realidad, la materia prima de un sistema sofisticado de reciclaje. Lo que en la superficie parece sucio, en realidad bajo tierra vale oro.

Lo que parece desorden en superficie es recurso bajo tierra: hojas secas que alimentan un sistema de reciclaje natural Archivo Revista Jardin

El jardín se alimenta de sí mismo. Cada poda, cada hoja caída, cada flor marchita puede transformarse en estructura, fertilidad y vida microbiana.

En términos de economía circular, no hay residuos en el <b>jardín</b> sino recursos

El especialista en agrometeorología Álvaro Lamas lo resume así: “El otoño es la estación correcta para enmendar y enriquecer el suelo, se debe incorporar compost o humus de lombriz al sustrato y también se puede aplicar harina de hueso o ceniza de madera (no de carbón) para fortalecer raíces y contribuir a la resistencia al frío. En esta época se deben evitar los fertilizantes con alto contenido de nitrógeno”.

El otoño es la estación para enriquecer el suelo, se debe incorporar compost o humus de lombriz al sustrato Archivo Revista Jardin

El otoño es un momento fisiológico clave porque las plantas bajan el ritmo aéreo pero intensifican el trabajo radicular. En otras palabras, menos hojas, más raíces. Y ahí es donde conviene intervenir en esta época del año.

Lo que no se ve

Bajo la superficie, el suelo no es tierra inerte, es un ecosistema complejo. Hongos que amplían la capacidad de absorción de las raíces, bacterias que mineralizan nutrientes, lombrices que airean y estructuran. Cuando sumamos compost o humus, fertilizamos y al mismo tiempo inoculamos vida.

Las hojas secas cumplen un rol doble. Por un lado, protegen el suelo como un mulch natural, regulando temperatura y humedad. Por otro, al descomponerse, liberan carbono, un elemento clave que mejora la estructura del sustrato y permite retener nutrientes sin que se lixivien con la lluvia.

El hummus de lombriz mejora la estructura, aporta nutrientes y potencia la vida microbiana Archivo Revista Jardin

El arte de no sobreestimular

Uno de los errores más comunes es aplicar fertilizantes ricos en nitrógeno en otoño. ¿El problema? Estimulan un crecimiento aéreo que la planta no puede sostener en invierno. El resultado se ve en tejidos blandos, más susceptibles al frío y a enfermedades.

En cambio, los aportes como la harina de hueso (rica en fósforo) o la ceniza de madera (fuente de potasio) trabajan en profundidad: fortalecen raíces, mejoran la resistencia estructural y preparan la planta para condiciones adversas.

Cada bolsa de residuos verdes que sale de un jardín es fertilidad que se pierde Archivo Revista Jardin

Del residuo al recurso

El gesto de juntar hojas y tirarlas es, en términos ecológicos, un lujo que el jardín no puede darse. Cada bolsa de residuos verdes que sale de una casa es fertilidad que se pierde.

Dejar sectores con hojarasca, armar pilas de compost o simplemente triturar restos de poda para usarlos como cobertura son decisiones de diseño tanto como de manejo. En definitiva, un jardín también se diseña desde el suelo.

Visto así, el otoño es una estación técnica. Lo que hagas —o no hagas— ahora se va a notar después. Un proceso que pide paciencia, materia orgánica y una cuota de confianza: bajo tierra, el jardín ya sabe exactamente lo que tiene que hacer.