Cómo este jardín que acompaña una arquitectura inglesa ganó luz, espacio y movimiento gracias a una decisión audaz

La casa es de principios del siglo XX y su jardín presentaba una pileta ovalada en el centro. El desafío fue cambiar su ubicación y generar así más posibilidades de uso.

El cantero de sol tiene distintas variedades de rosas, entre ellas: ‘Abraham Darby’, ‘The Fairy’ y ‘New Dawn’ Ines Clusellas/ Revista Jardin

Los paisajistas Bettina de Anchorena y Damián Ayarza fueron los encargados de rediseñar este jardín de 500 m². Al ser un jardín urbano era necesario potenciar los espacios de sol y de sombra. Además, al agrandarse la familia, los lugares de reunión debían ampliarse y expandirse hacia el jardín.

Las rosas trepadoras enmarcan la salida al jardín Ines Clusellas/ Revista Jardin

Se definió realizar la nueva pileta paralela a la casa. Luego, se diseñaron tres terrazas, cada una con una función. La más baja y próxima a la casa conforma los espacios de reunión de la familia sobre solados de ladrillos con tramas que dialogan con la arquitectura inglesa.

La terraza intermedia es la zona de césped para el esparcimiento de los más chicos, rodeada de canteros florales.

Se propuso un paso rápido de servicio entre la pileta y la cocina de la casa, con una pérgola entre jazmines de leche y rosales trepadores ‘Pierre de Ronsard’ Ines Clusellas/ Revista Jardin

La zona de encuentro a la sombra está rodeada por un gran alcanfor y azareros áureos, Piper sp., alocasias y dietes variegados Ines Clusellas/ Revista Jardin

La tercera y más alta es la de la pileta. Estas tres terrazas se identifican mediante largos escalones de ladrillos y cercos de buxus que acentúan los diferentes niveles en el jardín.

El jardín del frente es muy sombrío. Se organizó por medio de cercos de Buxus sempervirens que contienen helechos dryopteris y Acer buergerianum Ines Clusellas/ Revista Jardin

Las plantas

Se utilizaron Buxus sempervirens y Cupressus sempervirens para dar estructura al jardín. Sobre los muros y pérgolas, rosales –como ‘Pierre de Ronsard’ y ‘Clair Matin’– y Clematis montana. En los canteros se plantaron achileas, perovskias, azucenas belladona, dalias, nicotianas; y para la zona de sombra se usaron Acer palmatum, Camellia sasanqua, helechos dryopteris, pentas, abutilones, bergenias y anémonas.

Los buxus podados destacan sus formas geométricas Ines Clusellas/ Revista Jardin

Un gran acierto

El cambio de la pileta habilitó la construcción de las terrazas que dan sensación de amplitud y los ladrillos de la casa se continúan en los solados del jardín. La común unión entre la arquitectura y el paisajismo es el gran acierto.

La pileta se rodeó de buxus que dan estructura todo el año y unifican este espacio con el resto del jardín. También se plantaron helechos dryopteris, Acer palmatum, hortensias, bergenias y anémonas.

Vista de la nueva pileta que permitió ganar espacio de uso en el jardín Ines Clusellas/ Revista Jardin

La nueva pileta rectangular reemplazó la anterior. Los cercos de buxus se repiten en el resto del jardín Ines Clusellas/ Revista Jardin

Los materiales y colores de la casa definieron la propuesta del paisajismo.