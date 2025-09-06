Cómo este jardín que acompaña una arquitectura inglesa ganó luz, espacio y movimiento gracias a una decisión audaz

Con apenas 500 m², los paisajistas lograron un efecto de amplitud gracias a un rediseño que integra arquitectura y naturaleza
La casa es de principios del siglo XX y su jardín presentaba una pileta ovalada en el centro. El desafío fue cambiar su ubicación y generar así más posibilidades de uso.
Los paisajistas Bettina de Anchorena y Damián Ayarza fueron los encargados de rediseñar este jardín de 500 m². Al ser un jardín urbano era necesario potenciar los espacios de sol y de sombra. Además, al agrandarse la familia, los lugares de reunión debían ampliarse y expandirse hacia el jardín.
Se definió realizar la nueva pileta paralela a la casa. Luego, se diseñaron tres terrazas, cada una con una función. La más baja y próxima a la casa conforma los espacios de reunión de la familia sobre solados de ladrillos con tramas que dialogan con la arquitectura inglesa.
La terraza intermedia es la zona de césped para el esparcimiento de los más chicos, rodeada de canteros florales.
La tercera y más alta es la de la pileta. Estas tres terrazas se identifican mediante largos escalones de ladrillos y cercos de buxus que acentúan los diferentes niveles en el jardín.
Las plantas
Se utilizaron Buxus sempervirens y Cupressus sempervirens para dar estructura al jardín. Sobre los muros y pérgolas, rosales –como ‘Pierre de Ronsard’ y ‘Clair Matin’– y Clematis montana. En los canteros se plantaron achileas, perovskias, azucenas belladona, dalias, nicotianas; y para la zona de sombra se usaron Acer palmatum, Camellia sasanqua, helechos dryopteris, pentas, abutilones, bergenias y anémonas.
Un gran acierto
El cambio de la pileta habilitó la construcción de las terrazas que dan sensación de amplitud y los ladrillos de la casa se continúan en los solados del jardín. La común unión entre la arquitectura y el paisajismo es el gran acierto.
La pileta se rodeó de buxus que dan estructura todo el año y unifican este espacio con el resto del jardín. También se plantaron helechos dryopteris, Acer palmatum, hortensias, bergenias y anémonas.
Los materiales y colores de la casa definieron la propuesta del paisajismo.