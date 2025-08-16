LA NACION

De césped a plantación silvestre: la transformación total de un jardín en Tigre

Con especies silvestres y rincones bien pensados, este pequeño jardín transforma el ingreso a la casa en un paseo agreste

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACIONBelén de Ancizar
Un patio con living exterior conecta la casa con el estudio revestido en chapa oxidada
Un patio con living exterior conecta la casa con el estudio revestido en chapa oxidadaInes Clusellas/ Revista Jardin

La casa estaba en obra cuando Caro Diotti Y Madeleine Agar comenzaron con el proyecto de paisajismo y el gran desafío fue resolver la pendiente de más 1,20 m que había entre la vivienda y la calle.

Para salvar el desnivel de más de 1,20 m que había entre la casa y la calle se construyeron dos planos con un tablestacado que está disimulado entre las plantas
Para salvar el desnivel de más de 1,20 m que había entre la casa y la calle se construyeron dos planos con un tablestacado que está disimulado entre las plantasInes Clusellas/ Revista Jardin

Se resolvió con la creación de dos planos mediante un tablestacado, conectados a través de una escalera.

Al ser un jardín pequeño, los sectores se definieron según las necesidades de uso

A la casa se accede a través del jardín, por un sendero rodeado de canteros, sin césped
A la casa se accede a través del jardín, por un sendero rodeado de canteros, sin céspedInes Clusellas/ Revista Jardin

La casa se ubica atrás y el jardín principal es lo primero que aparece al entrar.

La dueña, una gran jardinera, siembra anuales de ciclo frío y cálido, como celosías, cosmos, zinias y amapolas, que aparecen mezcladas con las especies perennes que dan estructura permanente.

Para llegar a la casa debe atravesarse el jardín, que sorprende e impacta apenas se ingresa y que acompaña perfectamente la arquitectura

El encantador patio de atrás conecta la casa con un estudio
El encantador patio de atrás conecta la casa con un estudioInes Clusellas/ Revista Jardin
Otra vista del patio trasero
Otra vista del patio traseroInes Clusellas/ Revista Jardin

Se realizó el diseño para el sector de la pileta, la zona de sombra, los canteros, el lugar de descanso, la galería y el patio seco de atrás, que es todo un espacio diferente.

Caro Diotti
Caro Diotti

El canto rodado San Juan usado en el camino y en todo el sector del patio trasero (en lugar del clásico binder de dolomita) se eligió por su granulometría, resistencia y su color gris

El cantero lateral de la pileta se ensanchó en la segunda etapa, cuando se retiró todo el césped del jardín
El cantero lateral de la pileta se ensanchó en la segunda etapa, cuando se retiró todo el césped del jardínInes Clusellas/ Revista Jardin

Tiempo después de terminar la obra (arquitectura e interiorismo de Fernando Díaz Blasco y Cristina Pérez Moray) quedaba una zona de césped, pero los dueños de casa propusieron retirarlo del todo, y entonces se agrandaron los canteros y se generó un camino de piedras para acceder a la casa entre plantas.

Para llegar a la casa debe atravesarse el jardín, que sorprende e impacta apenas se ingresa y que acompaña perfectamente la arquitectura
Para llegar a la casa debe atravesarse el jardín, que sorprende e impacta apenas se ingresa y que acompaña perfectamente la arquitecturaInes Clusellas/ Revista Jardin

Las plantas

Se usaron especies que sumaron color y definieron un estilo silvestre como: salvias, echináceas, algunos rosales de pie bajo y trepadores, beschornerias, verbenas, gauras, achileas.

Una plantación de estilo silvestre, con celosías, convive con especies de porte selvático que cubren las zonas de sombra
Una plantación de estilo silvestre, con celosías, convive con especies de porte selvático que cubren las zonas de sombraInes Clusellas/ Revista Jardin

Para el rincón de más sombra: floripondio, alocasia, salvia ‘Waverly’, Salvia guaranitica y helechos dryopteris.

El estudio revestido en chapas oxidadas y construido con materiales reciclados fue rodeado de plantas para “alivianar” la textura y cortar con el predominio del gris. Se plantaron salvias (Salvia guaranitica), un jacarandá y un limonero
El estudio revestido en chapas oxidadas y construido con materiales reciclados fue rodeado de plantas para “alivianar” la textura y cortar con el predominio del gris. Se plantaron salvias (Salvia guaranitica), un jacarandá y un limoneroInes Clusellas/ Revista Jardin

Se sumaron jazmín paraguayo, dama de noche, acacias frisia, jacarandás y limoneros a pedido de la clienta. Entre la piedra, erigerones y stipas.

Unos muebles de chapa para sentarse debajo del jacarandá
Unos muebles de chapa para sentarse debajo del jacarandáInes Clusellas/ Revista Jardin

Por Belén de Ancizar
Revista Jardin
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista Jardín
  1. La artista que fue convocada por una reconocida marca por su visión del arte y la naturaleza
    1

    Flores, pioneros y una casa emblemática: la obra que une historia y naturaleza

  2. Cómo cultivaban Frida Kahlo, Monet, O’Keeffe y Mondrian
    2

    Jardines de artistas: cómo cultivaban Frida Kahlo, Monet, O’Keeffe y Mondrian

  3. Claves para diseñar un jardín que no se apague en invierno
    3

    Flores todo el año: claves para diseñar un jardín que no se apague en invierno

  4. Pica al tocarla y crece en cualquier rincón, pero es comestible, rica en nutrientes y medicinal
    4

    El nuevo ingrediente verde que pasó de maleza molesta a superalimento

Cargando banners ...