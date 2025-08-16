De césped a plantación silvestre: la transformación total de un jardín en Tigre

La casa estaba en obra cuando Caro Diotti Y Madeleine Agar comenzaron con el proyecto de paisajismo y el gran desafío fue resolver la pendiente de más 1,20 m que había entre la vivienda y la calle.

Para salvar el desnivel de más de 1,20 m que había entre la casa y la calle se construyeron dos planos con un tablestacado que está disimulado entre las plantas Ines Clusellas/ Revista Jardin

Se resolvió con la creación de dos planos mediante un tablestacado, conectados a través de una escalera.

Al ser un jardín pequeño, los sectores se definieron según las necesidades de uso

A la casa se accede a través del jardín, por un sendero rodeado de canteros, sin césped Ines Clusellas/ Revista Jardin

La casa se ubica atrás y el jardín principal es lo primero que aparece al entrar.

La dueña, una gran jardinera, siembra anuales de ciclo frío y cálido, como celosías, cosmos, zinias y amapolas, que aparecen mezcladas con las especies perennes que dan estructura permanente.

Para llegar a la casa debe atravesarse el jardín, que sorprende e impacta apenas se ingresa y que acompaña perfectamente la arquitectura

El encantador patio de atrás conecta la casa con un estudio Ines Clusellas/ Revista Jardin

Otra vista del patio trasero Ines Clusellas/ Revista Jardin

Se realizó el diseño para el sector de la pileta, la zona de sombra, los canteros, el lugar de descanso, la galería y el patio seco de atrás, que es todo un espacio diferente.

Caro Diotti

El canto rodado San Juan usado en el camino y en todo el sector del patio trasero (en lugar del clásico binder de dolomita) se eligió por su granulometría, resistencia y su color gris

El cantero lateral de la pileta se ensanchó en la segunda etapa, cuando se retiró todo el césped del jardín Ines Clusellas/ Revista Jardin

Tiempo después de terminar la obra (arquitectura e interiorismo de Fernando Díaz Blasco y Cristina Pérez Moray) quedaba una zona de césped, pero los dueños de casa propusieron retirarlo del todo, y entonces se agrandaron los canteros y se generó un camino de piedras para acceder a la casa entre plantas.

Las plantas

Se usaron especies que sumaron color y definieron un estilo silvestre como: salvias, echináceas, algunos rosales de pie bajo y trepadores, beschornerias, verbenas, gauras, achileas.

Una plantación de estilo silvestre, con celosías, convive con especies de porte selvático que cubren las zonas de sombra Ines Clusellas/ Revista Jardin

Para el rincón de más sombra: floripondio, alocasia, salvia ‘Waverly’, Salvia guaranitica y helechos dryopteris.

El estudio revestido en chapas oxidadas y construido con materiales reciclados fue rodeado de plantas para “alivianar” la textura y cortar con el predominio del gris. Se plantaron salvias (Salvia guaranitica), un jacarandá y un limonero Ines Clusellas/ Revista Jardin

Se sumaron jazmín paraguayo, dama de noche, acacias frisia, jacarandás y limoneros a pedido de la clienta. Entre la piedra, erigerones y stipas.