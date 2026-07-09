Cómo hacer un locro diferente para el 9 de julio sin dejar de respetar la tradición

1 En una olla con agua hirviendo sin sal, cocinar el maíz blanco y los porotos escurridos durante 15 minutos para comenzar a ablandar las fibras. Reservar con su agua de cocción.

2 En una olla grande de fondo grueso, calentar el aceite de girasol. Saltear las cebollas, la parte blanca de los puerros y el pimiento verde, todo cortado en cubos chicos (brunoise). Salpimentar.

3 Incorporación de proteínas y cocción lenta: Si usás carne: cortar la carne en cubos, agregarlos al sofrito y sellarlos hasta que cambien de color. Si usás soja texturizada: hidratarla previamente en un poco de caldo templado, escurrir e incorporarla en este paso junto con los vegetales.

4 Agregar el zapallo horneado (o en cubos crudos), los granos de choclo, los condimentos y cocinar por 1 o 2 minutos revolviendo para que todo tome sabor y las especias se activen. Agregar las legumbres junto con su agua de cocción y completar con el litro de caldo hasta cubrir por completo todos los ingredientes. Cocinar a fuego medio-bajo durante 40-50 minutos, revolviendo de forma constante con cuchara de madera para que el zapallo se desarme y espese el caldo de manera natural.

5 Dos minutos antes de apagar el fuego, disolver las dos cucharaditas de miso en un chorrito de caldo templado e incorporarlo a la olla. Apagar el fuego y dejar reposar tapado para concentrar los sabores.