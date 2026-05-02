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Aman el frío: Qué aromáticas tenés que plantar hoy para un invierno con sabor

Estas plantas de otoño siguen el ritmo del clima y sostienen un jardín vivo en pleno invierno

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PARA LA NACIONValeria Burrieza
Las aromáticas de otoño acompañan el ritmo del clima y aportan vitalidad cuando el jardín más lo necesita
Las aromáticas de otoño acompañan el ritmo del clima y aportan vitalidad cuando el jardín más lo necesitaArchivo Revista Jardin

El otoño cambia las reglas del jardín. Y en ese giro aparece una oportunidad poco obvia pero decisiva: sembrar aromáticas que no solo toleran el frío, sino que lo necesitan como combustible para desplegar su mejor versión.

“Las temperaturas más bajas estabilizan el crecimiento y mejoran la calidad aromática de muchas especies”, explica Álvaro Lamas, estudioso de las plantas aromáticas.

La caléndula florece cuando casi todo se apaga y aporta color
La caléndula florece cuando casi todo se apaga y aporta color Archivo Revista Jardin

Cuando el tiempo juega a favor

El perejil (Petroselinum crispum) tiene fama de lento y no es injustificada. Pero en otoño esa lentitud se disuelve: “germina en dos o tres y semanas y se puede sembrar de manera directa en canteros o macetas”, explica Lamas. Luego crece sin sobresaltos, con hojas más firmes y concentradas.

El perejil logra un mejor ritmo de crecimiento en otoño
El perejil logra un mejor ritmo de crecimiento en otoñoArchivo Revista Jardin

El cilantro (Coriandrum sativum) también parece haber estado esperando este momento. Lejos del calor que lo obliga a espigarse antes de tiempo, el clima fresco le permite sostenerse en estado vegetativo mucho más tiempo y el resultado se traduce en cosechas más largas y hojas que realmente valen la pena.

Cilantro y ciboulette despliegan su mejor versión en otoño
Cilantro y ciboulette despliegan su mejor versión en otoñoArchivo Revista Jardin

La gratificación inmediata

Para quienes no negocian con la espera, hay opciones express muy sabrosas. La rúcula y el ciboulette crecen con una velocidad casi insolente. En pocas semanas ya están listas para entrar en la cocina, manteniendo activa la huerta cuando otras especies empiezan a retirarse.

Son, en cierto modo, un puente entre estaciones: rápidas, confiables y siempre a mano. El único detalle para evitar decepciones es cosechar antes que llegue el frío.

La rúcula, si se cosecha antes que llegue el frío, es una garantía de sabor
La rúcula, si se cosecha antes que llegue el frío, es una garantía de saborArchivo Revista Jardin

Flores de otoño

El otoño también admite sutilezas. La manzanilla (Matricaria chamomilla) se siembra directo, sin demasiadas exigencias y responde con flores discretas pero esenciales: perfectas para secar y guardar.

La caléndula (Calendula officinalis) resiste heladas leves, florece cuando casi todo se apaga y aporta un color que no busca protagonismo, pero lo consigue igual. Además, suma propiedades medicinales y un valor ornamental inesperado para la temporada.

Sembrar ahora es una forma de proyectar el <b>jardín</b> hacia adelante, evitar el vacío invernal y sostener vitalidad cuando el resto entra en pausa

Estas aromáticas de otoño acompañan el ritmo del clima y, en ese acuerdo entre plantas y estación, dejan aparecer un jardín que sigue vivo —aunque más calmo, más bajo, más esencial— justo cuando más se lo necesita.

Por Valeria Burrieza
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