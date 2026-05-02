Aman el frío: Qué aromáticas tenés que plantar hoy para un invierno con sabor

Estas plantas de otoño siguen el ritmo del clima y sostienen un jardín vivo en pleno invierno
- 2 minutos de lectura'
El otoño cambia las reglas del jardín. Y en ese giro aparece una oportunidad poco obvia pero decisiva: sembrar aromáticas que no solo toleran el frío, sino que lo necesitan como combustible para desplegar su mejor versión.
“Las temperaturas más bajas estabilizan el crecimiento y mejoran la calidad aromática de muchas especies”, explica Álvaro Lamas, estudioso de las plantas aromáticas.
Cuando el tiempo juega a favor
El perejil (Petroselinum crispum) tiene fama de lento y no es injustificada. Pero en otoño esa lentitud se disuelve: “germina en dos o tres y semanas y se puede sembrar de manera directa en canteros o macetas”, explica Lamas. Luego crece sin sobresaltos, con hojas más firmes y concentradas.
El cilantro (Coriandrum sativum) también parece haber estado esperando este momento. Lejos del calor que lo obliga a espigarse antes de tiempo, el clima fresco le permite sostenerse en estado vegetativo mucho más tiempo y el resultado se traduce en cosechas más largas y hojas que realmente valen la pena.
La gratificación inmediata
Para quienes no negocian con la espera, hay opciones express muy sabrosas. La rúcula y el ciboulette crecen con una velocidad casi insolente. En pocas semanas ya están listas para entrar en la cocina, manteniendo activa la huerta cuando otras especies empiezan a retirarse.
Son, en cierto modo, un puente entre estaciones: rápidas, confiables y siempre a mano. El único detalle para evitar decepciones es cosechar antes que llegue el frío.
Flores de otoño
El otoño también admite sutilezas. La manzanilla (Matricaria chamomilla) se siembra directo, sin demasiadas exigencias y responde con flores discretas pero esenciales: perfectas para secar y guardar.
La caléndula (Calendula officinalis) resiste heladas leves, florece cuando casi todo se apaga y aporta un color que no busca protagonismo, pero lo consigue igual. Además, suma propiedades medicinales y un valor ornamental inesperado para la temporada.
Sembrar ahora es una forma de proyectar el <b>jardín</b> hacia adelante, evitar el vacío invernal y sostener vitalidad cuando el resto entra en pausa
Estas aromáticas de otoño acompañan el ritmo del clima y, en ese acuerdo entre plantas y estación, dejan aparecer un jardín que sigue vivo —aunque más calmo, más bajo, más esencial— justo cuando más se lo necesita.
- 1
El secreto mejor guardado de los estanques no está en el diseño
- 2
Noruega inesperada: el jardín tropical que desafía el frío y rompe todas las reglas
- 3
De la espera al fenómeno: cómo es el vivero-café de la familia Poggio que todos quieren visitar
- 4
Plantar con intención: cómo crear escenas y no colecciones de plantas