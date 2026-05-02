Cómo empezar un jardín desde cero

Desembarcar en un terreno puede generar incertidumbre. En medio de la ansiedad por el final de obra, muchas veces nos lanzamos a plantar sobre ejes medianeros o cercos de manera apresurada. También aparecen los árboles, que imaginamos desde el inicio por la sombra y el clima que aportan. Un poco de grama bahiana, algún arbolito y varias oleas texanas para cubrir la vista del vecino suelen ser los primeros recursos. En esos intentos iniciales buscamos construir un pequeño edén con pocos elementos.

Planear, tomar notas, pensar en lo que queremos de nuestro jardín nos ayudará a empezar el diseño Ines Clusellas

Con el tiempo empecé a pensar el jardín de otra manera: como un organismo vivo, en permanente cambio, atravesado por procesos naturales que buscan su propio equilibrio. Mirado así, el jardín deja de ser una obra inmediata y pasa a ser un proceso integral que llevará años.

Al planificarlo me gusta detenerme a pensar qué quiero recibir de él, qué aspectos deseo cuidar, cuánto tiempo estoy dispuesta a dedicarle y qué paisaje me gustaría evocar . También aprendí a abordar el espacio como un todo. No siempre es necesario dividirlo de forma rígida entre flores, huerta, árboles o zonas de descanso. Cuando el diseño se vuelve más abierto aparece la posibilidad de que otros seres lo habiten y el jardín empieza a comportarse como un pequeño ecosistema.

Es aconsejable recorrer el terreno en diferentes horas del día, sacar lo que no nos gusta y dejar el papel en blanco para empezar Ines Clusellas

A partir de mi experiencia personal, comparto una guía con algunos pasos que me resultaron útiles, junto con algunos desaciertos que se transformaron en aprendizaje.

Primer paso: observar el espacio. Antes de intervenir conviene dedicar tiempo a mirar el terreno en distintos momentos del día y bajo diferentes condiciones climáticas. Tomar notas ayuda a registrar lo que ocurre.

Segundo paso: elaborar un mapeo del jardín. En ese registro conviene identificar:

sectores de sombra y de sol

cómo incide el recorrido solar a lo largo del año

reparos naturales frente al viento

zonas bajas o inundables

recorridos y caminos habituales dentro del terreno

Este mapa se vuelve la columna vertebral del proyecto y orienta las decisiones sector por sector.

Tercer paso: definir qué espacios queremos crear. Una vez reunida la información, resulta útil listar qué sectores imaginamos: cómo dialogarán con la arquitectura existente, qué visuales queremos integrar a la casa, qué fauna nos gustaría atraer o incluso qué sonidos naturales querríamos escuchar.

Estructuras como pequeños invernaderos próximos a la vivienda nos permiten observar de cerca el crecimiento de las plántulas Ines Clusellas

Con estas ideas llega el momento de trabajar en el papel.

Para organizar el jardín utilizo un sistema de zonas en relación con la vivienda, que funciona como punto central o “zona 0”. A partir de allí se diseñan sectores concéntricos según la frecuencia de uso y mantenimiento.

Zona 1: lo que requiere atención constante. Aquí ubico los espacios que necesito tener a mano o monitorear con frecuencia:

huerta de aromáticas

cultivos de cosecha diaria

herramientas

zona de propagación

pequeño invernadero

compostera

frutales pequeños

El uso de leguminosas en espalderas es ideal para aportar nitrógeno al suelo y ordenar los cultivos verticales (izq.). Plantar en la huerta de manera que no queden espacios libres donde proliferen espontáneas (der.) Ines Clusellas

Esta decisión surgió de errores propios. El primer año planté arándanos y frutillas lejos de la casa y las hormigas los dañaron rápidamente. También coloqué la compostera en el fondo del jardín y cada vez que tenía que llevar residuos orgánicos el recorrido se volvía poco práctico.

Zona 2: sectores de visita diaria. En esta área ubico espacios que reviso al menos una vez al día, como:

gallinero y sector de verdeo

frutales medianos (limoneros, mandarinas, quinotos)

posibles huertas o viveros productivos

Plantar a los pies de los árboles frutales para mantener la cobertura del suelo (izq.). Las gallinas son grandes aliadas del compost y el control de plagas (der.) Gentileza Mariela Paz Izurrieta e Ines Clusellas

Aquí conviene acompañar los árboles con flores, medicinales u otras plantas que faciliten su implantación durante los primeros años. Para huertas y frutales es importante asegurar al menos seis horas de sol diario para lograr buenas cosechas.

También es un buen lugar para acopiar material vegetal destinado a compostajes mayores: restos de poda, cortes de pasto y biomasa en general. De esta forma el jardín empieza a funcionar como un sistema circular que reduce residuos.

Zona 3: árboles de mayor tamaño y protección del jardín. En esta área ubico frutales más voluminosos, como manzanos, nogales o higueras. También es un buen lugar para plantar barreras de viento que protejan el sector más cercano a la casa.

Si se trabaja con abejas, las colmenas pueden colocarse aquí para que tengan tranquilidad y espacio para su actividad.

El sistema de zonas puede complejizarse según las necesidades. Lo importante es entender que las áreas cercanas a la vivienda concentran mayor actividad y mantenimiento, mientras que a medida que nos alejamos podemos dejar mayor protagonismo a los procesos naturales.

Es importante no olvidarse de sumar gabinetes de guardado para tener a mano herramientas que se utilizan a diario Ines Clusellas

Si el jardín se encuentra en un área periurbana y se desean crear sectores de vegetación libre o de menor intervención, recomiendo hacerlo a partir de la zona cuatro. Esto permite ofrecer refugio a flora y fauna silvestre sin que reptiles u otros animales queden cerca de los espacios de circulación cotidiana.

Estos principios también pueden aplicarse en jardines de escala media. En esos casos se trata de adaptarlos con creatividad utilizando contenedores, muros o medianeras.

Por último, hay un elemento que siempre intento incorporar cuando el terreno lo permite: un espacio acuático. Si se detecta un bajo inundable puede transformarse en un pequeño ambiente húmedo capaz de atraer libélulas, ranas, sapos y aves, que aportan vida y sonido al jardín.

Plantear recorridos libres de corte nos ayuda a enriquecer el jardín (izq.). Los espacios acuáticos aportan belleza, movimiento y refugio para anfibios y aves (der.) Ines Clusellas

Pensar el jardín de esta manera abre la posibilidad de diseñar un espacio productivo, dinámico y en transformación constante. En la próxima etapa el desafío será pasar del papel a la tierra y comenzar a poner en práctica estas ideas.